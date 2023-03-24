Марс у Раку 25 березня - 20 травня 2023: що на нас чекає в цей час

25 березня о 13:46 войовничий Марс входить у знак Рака до 21 травня 2023 року. Для планети це становище падіння, тобто дії та реакції людей у цей період обумовлені емоціями, настрій мінливий, а бажання та потреби проявляються часто агресивно. Слабке становище Марса в Раку є фактором, що впливає на динаміку бойових дій, але це ніяк не впливає на результат: ru-агресор буде розбитий, а українські землі звільнено вже незабаром.

Перехід Марса відбувається через два дні після того, як Плутон (друга войовнича планета) увійшов у знак Водолія, де також має слабкий статус – падіння. Транзити цих планет вплинуть на світову економіку та міжнародні відносини, політичний устрій багатьох держав. Питання влади, великих грошей, масових явищ та процесів вирішуватимуться приховано, часом навмисно зміщуючи увагу звичайних людей на інші теми, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Знак Рака є кардинальним, ці якості також відповідають характеристикам Марса, тому планета виражатиметься драматичніше, через прикордонні стани. У найближчі два місяці, з одного боку, люди схильні виявляти ініціативу, внутрішньої сили достатньо, але, з іншого – у найвідповідальніший момент з'являється страх, і багато хто відступає, відмовляється від своїх цілей.

Можливості будь-яких починань є, проте надмірна емоційність заважає правильно прорахувати, продумати план дій, врахувати всі етапи шляху реалізації своїх цілей.

Представники чоловічої статі більш схильні до негативних впливів у найближчі два місяці. А ось жінки стають сильнішими, діють активніше та сміливіше, часто беруть на себе чоловічі зобов'язання. Через зміну ролей у сімейних та любовних стосунках, частіше, ніж зазвичай, виникають скандали, часом із биттям посуду, аж до рукоприкладства.

Символічно, знак Рака відбиває емоції, почуття, відчуття та інтуїцію, внутрішній світ. Перебуває під управлінням Місяця — це найшвидше небесне тіло, за місяць проходить всі знаки зодіаку. За такими ж законами виявлятиметься і Марс, переміщуючись за знаком Рака. Найбільш сімейний знак зодіаку, пов'язаний із родовим корінням, домом, батьківщиною, генетикою. Під його впливом переюбвають сфери, що стосуються внутрішньої сторони життя, особистих взаємин. Тому в період транзиту Марса у Раку люди не особливо прагнуть соціальних контактів більше зосереджені на домашніх і сімейних справах, самостійні і активні в цих питаннях. У багатьох змінюються погляди на життя, з'являються спогади про дитинство, батьків, батьківщину, що часто заважає зосередитися на професійних справах та соціальному житті.

Транзит Марса у знаку Рака — хороший період для вирішення житлових питань, ремонту, переїзду, особистого життя, сімейних справ. Атмосфера в батьківському домі та сім'ї підіймають глибокі несвідомі враження раннього дитинства. Проблеми в цей час виникають через надмірну емоційність і невпевненість у собі, але заняття спортом, посильні фізичні навантаження, активний відпочинок, допомагають зміцнити свій психологічний фундамент, гармонізувати внутрішній стан і набути надійності в найближчі два місяці. Хороший час планування вагітності, бо збільшується ймовірність її настання. Загалом період підходить для будь-яких справ, про які не прийнято говорити на всі почуття.

Починається транзит Марса Раком на гармонійному аспекті з Сатурном в Рибах, який протримається 1-2 тижні. Планету сформують низку обставин, які сприяють здійсненню планів. Це час досягнення прихованих цілей або вирішення питань, з урахуванням психологічних факторів ситуації та особливостей людини, що цікавить.

Повня 6 квітня може стати критичною для сфери взаємин і навіть призвести до різкого розриву зв'язків. У дні повного місяця можна зіткнутися з нетактовною, імпульсивною поведінкою з боку, на перший погляд, спокійних людей. Якщо це можливо, намагайтеся в цей час менше перебувати в громадських місцях, щоб уникнути неприємних витівок стосовно себе.

У квітні можна непомітно набрати надмірну вагу, оскільки це психологічно важкий місяць. Намагайтеся уникати переїдання в момент і емоційного розладу, інакше це буде мати погані наслідки для організму. У цей період посилюється схильність до стресів, багато хто може не впоратися з тиском з боку та з конкурентними ситуаціями. Люди надмірно уразливі, примхливі та дратівливі, діти – некеровані, домашні тварини – агресивні. Душевна напруженість сприяє виникненню та прояву різноманітних захворювань.

Роботодавці повинні утриматися від вимог до своїх працівників, бо напружений графік може надовго вибити з колії, значно знизити рівень життєвої енергії. А неприємності в бізнесі та на службі загрожують скандалами вдома, бо емоції сильні та вимагають виходу. Чоловіки стають непостійними, їхня поведінка сильно залежить від емоційного стану. Жінкам також дуже непросто в цей період, проте їхні природна жіноча сила і інстинкт самозбереження, що посилився, допоможуть впоратися з багатьма труднощами. Але всі повинні розуміти, що у квітні – на початку травня розлученні в сім'ї можуть призвести до непоправних наслідків, тому керування своїми емоціями дуже важливе для здоров'я та добробуту.

20 квітня відбудеться сонячне затемнення в Овні, яке керує планетою Марс. У цей коридор затемнень відбудеться кульмінація з багатьох тем як на зовнішньому, так і на внутрішньому рівні. Для звичайних людей, які прагнуть духовної зрілості, починається ефективний період, оскільки комплекси, що ретельно приховуються, раптом виявляються і можна нарешті їх пропрацювати, зрозуміти, прийняти і відпустити.

Завдання кожної людини в період транзиту Марса за знаком Рака полягає в тому, щоб навчитися керувати своєю психічною енергією та спрямовувати почуття на творення. У коридор затемнень (20 квітня – 5 травня 2023 року), можна це зробити досить швидко. Також у цей час можуть проявитися захворювання травної системи, жіночих органів, тому необхідно з підвищеною увагою поставитися до сигналів свого тіла і стежити за своїм здоров'ям.

Від 21 квітня до 15 травня період ретроградного Меркурія в Тельці одночасно співпадаючи з коридором затемнень, що може дати збільшення кількості аварій, травм з необережності. Щоб не посилювати ситуацію, намагайтеся уникати вживання алкоголю та інших засобів, що змінюють свідомість, хоча б у цей період.

Два складні місяці (25 березня – 20 травня) для боротьби за самостійність, вирішення професійних питань. Особливо напружений період для Овнів, Раків, Терезів і Козорогів, які ведуть активне соціальне життя та зовнішню діяльність. Можливі складнощі у підприємництві, перешкоди у розвитку бізнесу, сварки з партнерами. Краще звести публічність до мінімуму, відпочити, усамітнитися, якщо дозволяють обставини та фінанси.

Абсолютно всім необхідно бути обережними під час використання різної техніки, на дорозі та за кермом, у громадському транспорті. Пам'ятайте, що квітень – початок травня стануть важкими місяцями для шлюбу чи любовних стосунків, коли все може бути зруйновано за один день. Це час взаємних претензій, коли хочеться висловити все, що накопичилося довгі роки.

Встигніть зробити максимально велику кількість справ до коридору затемнень, а краще до повного місяця 6 квітня. Зберіться, відкиньте всі тривоги та сумніви, працюйте не покладаючи рук – це відверне від тривожних думок та сприятиме накопиченню ресурсів, які знадобляться у квітні – травні 2023 року.

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