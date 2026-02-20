Марс у Рибах 2 березня - 9 квітня 2026 року / © Associated Press

2 березня о 16:15 за київським часом Марс входить у знак Риби до 9 квітня 22:36. У цей період активізуються процеси, які зазвичай залишаються прихованими. Люди починають діяти обережніше, обхідними шляхами, не розкриваючи своїх планів до кінця. Це час, коли багато чого відбувається негласно: обговорення, підготовка, збирання інформації, перевірка кордонів, аналіз слабких місць, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Зовні може здаватися, що нічого не змінюється, але всередині ситуацій триває активна робота. Марс у Рибах запускає таємні механізми, приховані домовленості, неофіційні рішення. Він допомагає побачити те, що зазвичай вислизає, і підштовхує до дій, які не вимагають галасу і демонстративності.

Такий транзит посилює інтуїтивне розуміння того, що відбувається, але водночас робить процеси менш прозорими. Тому важливо враховувати, що частина подій розвивається не на поверхні, а в глибині — у розмовах, натяках, напівтонах, у тому, що не проговорюється вголос.

У дні, коли Марс перебуває в Рибах, багато що вирішується тихо, але ефективно. Бажаного результату досягає той, хто обирає стратегію і правильний момент, а не намагається тиснути на ситуацію безпосередньо. Кожному з нас транзит допомагає розвинути вміння прораховувати кроки і працювати тихо, без зайвого шуму.

Марс — планета Вогню, але у водному знаку Риб його енергія стає м’якшою, менш прямою, але водночас не втрачає сили. Просто вона виражається через гнучкість, обхідні шляхи і вміння підлаштовуватися під ситуацію, приховані маневри.

У цей період люди частіше діють не за заздалегідь складеним планом, а за обставинами. Рішення ухвалюють на основі настрою, внутрішнього комфорту або загальної атмосфери дня. Це не завжди мінус: інколи саме такий підхід допомагає уникнути зайвих конфліктів і знайти зручніший варіант рішення.

Однак Марс у Рибах може створювати відчуття неуважності. Справ стає багато, а концентрація падає. Важливо стежити за тим, щоб завдання не накопичувалися і не перетворювалися на хаос. Краще заздалегідь розподіляти навантаження і не брати на себе більше, ніж можна виконати.

Також зростає потреба в тиші, відпочинку та зміні умов. Люди швидше втомлюються від шуму, тиску і жорстких вимог. У робочих процесах це виявляється як бажання працювати в спокійному темпі, без зайвого контролю і поспіху.

У стосунках Марс у Рибах робить людей більш чутливими до настрою партнера. Реакції стають м’якшими, але іноді — непередбачуваними. Важливо говорити прямо, якщо щось турбує, інакше недомовленість може призвести до непорозуміння і виникнення прихованої агресії.

Цей транзит добре підходить для справ, де важливі гнучкість, спостережливість, уміння підлаштовуватися під ситуацію і працювати з тим, що є. Але він вимагає акуратності в питаннях, де потрібна точність, чіткі терміни та структурований підхід.

Коли Марс проходить по Рибах, він опиняється в знаку, яким керує Нептун. І в цей самий період сам Нептун рухається Овном — знаком Марса. Таке становище створює взаємну рецепцію в управлінні: планети начебто «обмінюються територіями» і посилюють вплив одна одної.

Це важливий момент, тому що Марс і Нептун починають працювати більш узгоджено. Марс отримує доступ до тем Нептуна — прихованих процесів, тонких сигналів, закулісної активності, а Нептун — до марсіанської рішучості, імпульсу та здатності запускати дії. У результаті посилюється все, що відбувається неявно: підготовка, спостереження, аналіз, робота «за лаштунками».

Події можуть розвиватися не безпосередньо, а через обхідні шляхи. Рішення ухвалюють не одразу, але коли момент настає, дія виявляється точною та своєчасною. Це період, коли багато чого робиться тихо, але ефективно, а зовнішня картина може здаватися спокійною, хоча всередині процесів іде активний рух.

Взаємна рецепція підкреслює стратегічний характер часу: важливо не поспішати, спостерігати, збирати інформацію та вибирати слушний момент для кроків уперед. Марс у Рибах діє м’яко, Нептун в Овні — рішуче, і разом вони створюють рідкісну комбінацію, коли інтуїтивні рішення приводять до реальних результатів.

Марс у Рибах — це архетип прихованої дії, спостерігача, розвідника, людини, яка діє не безпосередньо, а через гнучкість, інтуїцію та вміння читати ситуацію. Це не той воїн, який виходить на поле бою з піднятим мечем. Це Марс, який працює в тіні. Він збирає інформацію, аналізує слабкі місця, обирає момент і діє тоді, коли ніхто не очікує.

Його сила — в умінні залишатися непомітним і приховувати свої справжні наміри до певного моменту. Марс у Рибах розуміє, що іноді тиша ефективніша за шум, а спостереження — корисніше за прямий тиск. Він не витрачає енергії на відкриті конфлікти, а віддає перевагу обхідним шляхам, стратегії та точковим рішенням.

У міфах Риби пов’язані з переходами, порятунком, укриттям, уникненням небезпеки, а також із ситуаціями, де потрібно діяти тихо і швидко. Марс, потрапляючи в цей знак, набуває цих якостей і припиняє бути прямолінійним. Він стає тим, хто вміє зникати, міняти тактику, підлаштовуватися під обставини й використовувати слабкі місця супротивника.

Міфологічно Марс у Рибах пов’язаний не з героєм, який застосовує хитрість, маскування і здатність проникати туди, куди інші не можуть. Це образ воїна в тумані, де важливіше орієнтуватися за відчуттями, ніж за видимими орієнтирами.

Під час транзиту Марса Рибами перемагає той, хто діє там, де ніхто не очікує. А успіх досягається саме завдяки тому, що ніхто не бачить підготовки.