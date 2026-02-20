ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
4 хв

Марс у Рибах 2 березня – 9 квітня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Транзит Марса знаком Риби являє собою енергію, яка діє не безпосередньо. Вона не йде в лоб, не тисне, не конфліктує відкрито. Це активність у тиші, спостереження і робота «за кадром». В астрології його часто порівнюють з образом шпигуна: він бачить глибше, ніж говорить, і робить набагато більше, ніж показує.

Автор публікації
Фото автора: Марина Скаді Марина Скаді
Марс у Рибах 2 березня - 9 квітня 2026 року

Марс у Рибах 2 березня - 9 квітня 2026 року / © Associated Press

2 березня о 16:15 за київським часом Марс входить у знак Риби до 9 квітня 22:36. У цей період активізуються процеси, які зазвичай залишаються прихованими. Люди починають діяти обережніше, обхідними шляхами, не розкриваючи своїх планів до кінця. Це час, коли багато чого відбувається негласно: обговорення, підготовка, збирання інформації, перевірка кордонів, аналіз слабких місць, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Зовні може здаватися, що нічого не змінюється, але всередині ситуацій триває активна робота. Марс у Рибах запускає таємні механізми, приховані домовленості, неофіційні рішення. Він допомагає побачити те, що зазвичай вислизає, і підштовхує до дій, які не вимагають галасу і демонстративності.

Такий транзит посилює інтуїтивне розуміння того, що відбувається, але водночас робить процеси менш прозорими. Тому важливо враховувати, що частина подій розвивається не на поверхні, а в глибині — у розмовах, натяках, напівтонах, у тому, що не проговорюється вголос.

У дні, коли Марс перебуває в Рибах, багато що вирішується тихо, але ефективно. Бажаного результату досягає той, хто обирає стратегію і правильний момент, а не намагається тиснути на ситуацію безпосередньо. Кожному з нас транзит допомагає розвинути вміння прораховувати кроки і працювати тихо, без зайвого шуму.

Марс — планета Вогню, але у водному знаку Риб його енергія стає м’якшою, менш прямою, але водночас не втрачає сили. Просто вона виражається через гнучкість, обхідні шляхи і вміння підлаштовуватися під ситуацію, приховані маневри.

У цей період люди частіше діють не за заздалегідь складеним планом, а за обставинами. Рішення ухвалюють на основі настрою, внутрішнього комфорту або загальної атмосфери дня. Це не завжди мінус: інколи саме такий підхід допомагає уникнути зайвих конфліктів і знайти зручніший варіант рішення.

Однак Марс у Рибах може створювати відчуття неуважності. Справ стає багато, а концентрація падає. Важливо стежити за тим, щоб завдання не накопичувалися і не перетворювалися на хаос. Краще заздалегідь розподіляти навантаження і не брати на себе більше, ніж можна виконати.

Також зростає потреба в тиші, відпочинку та зміні умов. Люди швидше втомлюються від шуму, тиску і жорстких вимог. У робочих процесах це виявляється як бажання працювати в спокійному темпі, без зайвого контролю і поспіху.

У стосунках Марс у Рибах робить людей більш чутливими до настрою партнера. Реакції стають м’якшими, але іноді — непередбачуваними. Важливо говорити прямо, якщо щось турбує, інакше недомовленість може призвести до непорозуміння і виникнення прихованої агресії.

Цей транзит добре підходить для справ, де важливі гнучкість, спостережливість, уміння підлаштовуватися під ситуацію і працювати з тим, що є. Але він вимагає акуратності в питаннях, де потрібна точність, чіткі терміни та структурований підхід.

Коли Марс проходить по Рибах, він опиняється в знаку, яким керує Нептун. І в цей самий період сам Нептун рухається Овном — знаком Марса. Таке становище створює взаємну рецепцію в управлінні: планети начебто «обмінюються територіями» і посилюють вплив одна одної.

Це важливий момент, тому що Марс і Нептун починають працювати більш узгоджено. Марс отримує доступ до тем Нептуна — прихованих процесів, тонких сигналів, закулісної активності, а Нептун — до марсіанської рішучості, імпульсу та здатності запускати дії. У результаті посилюється все, що відбувається неявно: підготовка, спостереження, аналіз, робота «за лаштунками».

Події можуть розвиватися не безпосередньо, а через обхідні шляхи. Рішення ухвалюють не одразу, але коли момент настає, дія виявляється точною та своєчасною. Це період, коли багато чого робиться тихо, але ефективно, а зовнішня картина може здаватися спокійною, хоча всередині процесів іде активний рух.

Взаємна рецепція підкреслює стратегічний характер часу: важливо не поспішати, спостерігати, збирати інформацію та вибирати слушний момент для кроків уперед. Марс у Рибах діє м’яко, Нептун в Овні — рішуче, і разом вони створюють рідкісну комбінацію, коли інтуїтивні рішення приводять до реальних результатів.

Марс у Рибах — це архетип прихованої дії, спостерігача, розвідника, людини, яка діє не безпосередньо, а через гнучкість, інтуїцію та вміння читати ситуацію. Це не той воїн, який виходить на поле бою з піднятим мечем. Це Марс, який працює в тіні. Він збирає інформацію, аналізує слабкі місця, обирає момент і діє тоді, коли ніхто не очікує.

Його сила — в умінні залишатися непомітним і приховувати свої справжні наміри до певного моменту. Марс у Рибах розуміє, що іноді тиша ефективніша за шум, а спостереження — корисніше за прямий тиск. Він не витрачає енергії на відкриті конфлікти, а віддає перевагу обхідним шляхам, стратегії та точковим рішенням.

У міфах Риби пов’язані з переходами, порятунком, укриттям, уникненням небезпеки, а також із ситуаціями, де потрібно діяти тихо і швидко. Марс, потрапляючи в цей знак, набуває цих якостей і припиняє бути прямолінійним. Він стає тим, хто вміє зникати, міняти тактику, підлаштовуватися під обставини й використовувати слабкі місця супротивника.

Міфологічно Марс у Рибах пов’язаний не з героєм, який застосовує хитрість, маскування і здатність проникати туди, куди інші не можуть. Це образ воїна в тумані, де важливіше орієнтуватися за відчуттями, ніж за видимими орієнтирами.

Під час транзиту Марса Рибами перемагає той, хто діє там, де ніхто не очікує. А успіх досягається саме завдяки тому, що ніхто не бачить підготовки.

Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie