Марс у Скорпіоні 30 жовтня-13 грудня: що на нас чекає в цей час

Марс у Скорпіоні 30 жовтня-13 грудня: що на нас чекає в цей час

Марс – це рушійна сила, поштовх, вектор. Планета Вогню, чоловіча, Янська, що характеризує ініціативу, активність, дію.

З 30 жовтня (17:21 за київським часом) до 13 грудня Марс рухається за знаком Скорпіона, де має статус другого управителя (після Плутона). У цей період зростає тонус, енергія, відчуття власної сили, – розповідає астрологиня Марина Скаді.

Скорпіон – фіксований знак стихії Води, прагне знайти суть, заглибитись у причину. Під його впливом перебуває сфера почуттів, внутрішні емоції, відчуття. Активізація енергій Скорпіона призводить до проникнення таких сфер, де можливі екстремальні ситуації, крайні прояви почуттів. Це вже зовсім не ті звичайні умови та затишна звична ситуація попереднього знака стихії Води – знака Рака.

Символічно Скорпіон виявлений як вода, але прихована вода. Аналогія із підземними річками, трубопроводом, характеризує фіксованість цього водного знака. В управлінні Марса знаком Скорпіона, на перший погляд, може скластися суперечлива відповідність, оскільки знак Води і планета Вогню мають протилежні якості. Але враховуючи характеристики Скорпіона як знака фіксованої води, що містить енергію всередині, але в активному стані для оформлення взаємодії із зовнішнім світом, стає зрозумілою спорідненість Марс і Скорпіона. Але головним знаком Зодіаку, яким керує Марс, є вогняний Овен.

При транзиті Марса за знаком Скорпіона посилюються особисті амбіції, суперництво, прагнення влади та впливу. Люди схильні діяти активно, намагаючись усіма можливими та неможливими способами реалізувати свої бажання та цілі. Результат буде приголомшливим, якщо використовувати обхідні шляхи для їх досягнення.

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Марс у Скорпіоні буде півтора місяця, але найяскравіші події, що запам'ятовуються, відбудуться в листопаді. Перший потужний енергетичний потік багато людей відчують у Молодий місяць 4 листопада, який відбудеться у знаку Скорпіона.

4 і 5 листопада – це дні кризи, але у період виявляються точки особистісного зростання. Планетарні впливи листопада сприяють виходу новий рівень. Але цей шлях не може бути легким — він супроводжується глибокими внутрішніми трансформаціями, сильними емоціями, часом усвідомлення можуть приносити душевні страждання.

У період руху Марса за знаком Скорпіона, можна усунути головні перешкоди на цьому шляху, позбавитися внутрішніх блоків, які утримують від переходу до значно якісного рівня життя.

Починаючи від 5 листопада, спостерігається цікавий астрологічний сценарій – Венера входить у знак Козорога і з цього моменту прагне зробити гармонійний аспект з Марсом, але цього так і не відбувається у листопаді 2021 року. що ось-ось станеться подія, але обставини змінюються та не допомагають зближенню. Марс і Венера не збудують точний аспект, тому й бажана подія не відбувається. Хтось перенесе дати одруження, перельотів між країнами, переїздів. І не варто квапити події, переживати, що винні в чомусь – дочекайтеся початку березня і Всесвіт допоможе реалізувати найпристрасніші бажання. Однак, не варто занурюватися в похмурі думки завчасно, квапити події та дорікати собі чи партнеру в тому, що недостатньо намагалися. Точний аспект буде на початку березня 2022 року. Те, що було заплановано або очікувалося в листопаді, особливо в питанні особистих взаємин, але з різних причин не трапилося, обов'язково отримає своє благополучне логічне завершення на початку березня 2022 року.

Від 6 до 24 листопада Меркурій рухається Скорпіоном, формує поєднання з Марсом, точний аспект — 10 листопада, який призведе до перетворень з темами інформації, ідей, концепцій, можливостями комунікації з навколишньою реальністю. Змінюватимуться стратегії взаємообміну, зв'язку, способи та канали комунікації між людьми та світом, можливості для реалізації та поширення ідей, втілення планів.

6 листопада Венера та Меркурій у гармонійному аспекті. День для більшості людей пройде благополучно, дасть довгоочікувані результати та принесе плоди, звичайно, якщо до цього була зроблена певна робота.

17 листопада опозиція Марса з ретро Ураном — знижує стриманість, складно впоратися з собою. Від 16 до 18 листопада – травмонебезпечний період. Навіть невеликі конфлікти та розбіжності можуть призвести до відкритих протистоянь, революційних настроїв. Некеровані та імпульсивні вчинки стануть причиною збитків у грошовому відношенні та для майна. Ба більше, від 19 листопада до 4 грудня – коридор затемнень, це кульмінація подій. У другій половині листопада активізуються суперечливі почуття, відбуваються зміни у фінансових справах. У кожного по-різному залежить від особливостей особистого гороскопа. На перші плани виходять глибокі процеси. Завжди перед переходом на нові рівні, перед розширенням горизонтів та можливостей проходить через період перероджень, фатальних випробувань, трансформацій та криз.

На тлі транзитного Марс у Скорпіоні, у коридор затемнень може статися дезорієнтація у нових умовах, з'явитися почуття втраченості у нових життєвих реаліях. Тому почніть робити необхідні дії з перших днів листопада. Необхідно розчистити простір від старих форм та вийти за межі колишніх умов стабільності та стійкості. Настав час зустрітися та звільнитися від головних страхів, внутрішніх обмежень та шаблонів.

До 22 листопада Сонце рухається Скорпіоном. Для багатьох людей це виклик, який необхідно прийняти. Листопад – один з найскладніших і драматичних періодів року, це час активних перетворень, звільнення від вантажу проблем, що накопичилися, і вирішення найскладніших завдань. Зміни у фінансових справах, питаннях ресурсів та цінностей будуть виділені подіями цього періоду. Неприємні ситуації у відносинах та виклики у фінансових справах будуть стимулом для зміни вже неактуальних програм та стратегій взаємообміну з навколишнім світом. Неможливо перейти на нові рівні розвитку та буття, не пожертвувавши колишньою стабільністю. Саме тому, транзит Марса Скорпіоном – це чудовий час, для того, щоб зруйнувати причини стійких небажаних життєвих ситуацій, сюжетів, обставин, які вас не влаштовують, але тривають роками.

29 листопада гармонійний аспект Марса з ретро Нептуном може давати лінь, але водночас є надихаючим, активізує фантазію та інтуїцію. Внутрішнє життя стає більш інтенсивним наприкінці листопада. Завдяки ухваленню інтуїтивно правильних рішень, покращується ситуація на роботі, у фінансових справах.

6 грудня Марс у гармонійному аспекті з Плутоном, скористайтеся моментом – можна успішно вирішити багато фінансових питань, отримати матеріальну підтримку, залучити інвестора чи спонсора.

8 грудня Марс у напрузі з Юпітером, може пробуджувати потяг до екстриму у всіх його проявах, до різних експериментів та небезпечних пригод. Не заграйтеся з маніпуляціями та відчуттям вседозволеності. Життєво важливо навчитися грамотно розпоряджатися спільними ресурсами, а також уміння планувати та брати відповідальність не лише за себе, а й за колектив.

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