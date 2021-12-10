Марс у Стрільці 13 грудня 2021-25 січня 2022 року: що на нас чекає в цей час

Марс у Стрільці 13 грудня 2021-25 січня 2022 року: що на нас чекає в цей час

13 грудня об 11:53 за київським часом Марс – планета Вогню, четверта за віддаленістю від Сонця, входить у вогняний знак Стрільця (до 25 січня 2023 року).

Марс характеризує агресивні інстинкти, репрезентує принципи активності, дії, виявленої енергії, сили. У знаку Стрільця почувається комфортно, тому багато людей стають енергійними, з'являється натхнення швидко ставати до справи, посилюється ентузіазм, збільшується ефективність фізичної та активної розумової роботи, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Інгресія Марса на знак Стрільця багатьох людей змусить замислитися над давніми подіями в якомусь новому ключі. У другій половині грудня Марс з'єднується з Південним Місячним Вузлом (Сихідний Вузол) — це пройдений шлях, який зараз стає все більш значущим, відчутним. Пройдений шлях — це щось знайоме, і хоча не завжди приємне, зате більш-менш освоєне. Минулий досвід, пов'язаний з низхідним вузлом, становить основу, фундамент для просування вперед.

Низький Вузол у Стрільці має статус екзальтації – сильне, сприятливе становище у знаку, яке може виявлятися яскраво, помітно та успішно, але нетривало. Марс у Стрільці допомагає опинитися в потрібному місці у потрібний час, потрапити точно у ціль! Але для цього потрібно відкинути непотрібні думки, виявити волю, вибрати найважливішу тему та реалізовувати її. Не можна займатися безліччю справ одночасно. Потрібно вчитися не розкидатися своїми зусиллямми та опрацьовувати проєкти до деталей.

Якщо правильно скористатися можливостями цього періоду, то друга половина грудня – перша половина січня відкриє нові перспективи, а минулі теми, що хвилюють, стануть неоціненним життєвим досвідом – ресурсом, базою майбутніх успіхів.

Переміщаючись у Стрільці, Марс перебуває в опозиції до Північного Місячного Вузла (Висхідному), але ситуація ускладнена тим, що Близнятами рухається негативна кармічна точка – Чорний Місяць, яка спотворює бачення майбутнього, а її вплив перешкоджає правильному сприйняттю навколишньої дійсності та світу в цілому. Зараз важливо сконцентруватися та гнати похмурі думки, не можна втрачати віру у свої сили – не піддавайтеся негативним енергіям Чорного Місяця!

Від 13 грудня 2021 до 18 січня 2022-го (у цей період Марс і Східний Вузол у Стрільці), необхідно замислитися про зв'язки минулого, сьогодення та майбутнього, тобто знайти причинно-наслідковий зв'язок, що відбувається з вами. Скористайтеся сприятливими можливостями цього періоду, щоб не проґавити щасливі шанси та покращити якість життя. Для цього необхідно спиратися на найкращі якості Марсу та розвивати їх. Насамперед це активна життєва позиція, уміння налагоджувати стосунки з оточенням та домовлятися, а також прагнення здорової конкуренції. Важливий і необхідний крок до формування сильної особистості – це впевненість у собі, ініціативність. Попереднє з'єднання Марса та Східного Вузла у Стрільці було у січні 2003 року, тому події того далекого часу обов'язково нагадають про себе тією чи тією мірою. Також, згадавши те, що пропонувалося тоді і від чого ви відмовилися, зараз може стати реальністю. Проаналізуйте теми того періоду, постарайтеся винести уроки – це допоможе уникнути помилок у теперішньому.

Близнята – Стрілець (3-й та 9-й знак, чоловічі) – інтелектуальна, освітня вісь, або вісь поїздок та навчання. Це вісь шкільної та вищої освіти. Близнята – робота з інформацією, аналіз, Стрілець – узагальнення, пошук принципів, закономірностей, синтез. Близнята – факти та практика, Стрілець – думки та теорії. Близнята – це близькі родичі, а Стрілець – далека та закордонна рідня.

До 18 січня Низхідний Вузол у Стрільці допомагає отримати користь, оперуючи загальними поняттями, у цей час відбуваються фундаментальні життєві перетворення. У цей час легше просуваються абстрактні ідеї, вирішуються питання, пов'язані із зарубіжжям та налагоджуються контакти з іноземними партнерами. Накопичений таким чином потенціал буде своєрідним запасом, якого можна звернутися у важкі хвилини життя.

Наприкінці 2021 – на початку 2022 року багато людей добре орієнтуються в конкретній ситуації, в умовах, що склалися. Приходить розуміння світоустрою, усвідомлення того, як правильно вчинити, почати діяти та отримати те, чого не вистачає для щастя. Саме тоді виробляється свій погляд життя, своя життєва філософія.

Марс у Стрільці перебуває під управлінням Юпітера (планета-благодійник), який від 29 грудня 2021 до 10 травня 2022 року, рухатиметься за знаком Риби, де має статус другого управителя. Від цього моменту ситуація зміниться, теми минулого також будуть актуальними, але вже в іншому ракурсі. Легше буде обходити гострі кути, але також, у цей період генеруються потужні енергії, зумовлені символічною напругою за стихіями Вода (Юпітер у Рибах) та Вогонь (Марс у Стрільці). Цей потенціал необхідно реалізовувати, ретельно обмірковуючи та прораховуючи кожен свій крок.

Січень 2022 року може стати періодом талану для багатьох людей, однак доводиться ґрунтовно попрацювати перед отриманням нагороди. У цей час багато людей зрозуміють, що закінчено складні випробування та періоди обмежених можливостей. У цей час зовнішній фон створює ретроградна Венера, яка закликає звернутися до минулого досвіду, віддати перевагу давнім перевіреним зв'язкам замість нових і незрілих партнерів.

Складні дні від 8 до 11 січня – у цей час Марс в опозиції з Чорним Місяцем та напруженість з Нептуном: дуже травмонебезпечний період, кількість ДТП значно збільшиться цими днями. У цей час оцінки, бажання, дії можуть бути безтактними, імпульсивними, у досягненні поставленої мети, присутня схильність не зважати на оточення.

Транзит Марса за Стрільцем (13 грудня 2021 – 25 січня 2022) принесе сприятливі можливості представникам вогняних знаків Зодіаку: Стрілець, Овен, Лев. Це час активної діяльності, досягнення мети, активізації власних енергетичних запасів. Гармонійний аспект від Марса дає впевненість у собі, міцний дух, здатність проявити себе, свою волю свідомо та конструктивно. Марс та знаки стихії Вогню мають спільні характеристики, отже, між ними встановлюється обмін однорідними, загальними енергіями. Внаслідок такої спільності Стрільці, Овни, Леви проявляють себе повноцінно, перебувають у енергетично гармонійному стані. Їхнє завдання в цей період — запалювати всіх інших, залучити до процесу та створювати фундамент для чогось масштабного та довгострокового.

У багатьох Стрільців розпочнеться новий дворічний цикл активності, можуть порушитися питання, які були актуальні два роки тому. Але в грудні та січні посилюється запальність та нетерплячість, що може завадити планам.

Представники знаків Терези і Водолій потрапляють у потрібний потік і спрямовують свою енергію в конструктивне річище. Легше досягти слави, популярності в цей період, знайти відповіді на суто особисті питання, вирішити власні внутрішні конфлікти. У цей час підвищується ваша конкурентоспроможність, обставини складаються якнайкраще для того, щоб проявити лідерські якості. Якщо діяльність пов'язана з творчістю, то найближчим часом вона принесе не лише славу, а й фінансову вигоду.

Досить напружений час для Близнят під час транзиту Марса опозиційним знаком Стрільця. Вирішення ділових та виробничих питань супроводжується особистим протистоянням, зіткненням думок та інтересів. Результатом цього транзиту можуть стати негативні зміни у взаєминах із начальством, співробітниками, партнерами, владою. Слід бути обережними під час роботи з різними інструментами, під час використання колючо-ріжучих предметів, вогню та хімічних речовин.

Діви та Риби частіше, ніж зазвичай стикаються з перешкодами у другій половині грудня – січні. Період підвищеної конфліктності в сім'ї та в особистих стосунках, що може призвести до незворотних наслідків. Будьте уважні під час спілкування з дітьми — вони можуть залишитися неприємні враження і з'явитися психологічні блоки від вашої імпульсивності. Навіть якщо сталося щось неприємне, намагайтеся не затягувати з "ліквідацією наслідків", поки Венера у фазі ретроградного руху (до 31 січня 2022 року).

Тельці, Раки, Скорпіони, Козороги – у вас чудова нагода зробити своє майбутнє таким, як вам хочеться, правильно використовуючи енергію небесних тіл.

Корисний девіз на час руху Марса Стрільцем, та й взагалі на все життя для представників усіх знаків Зодіаку: "Я народжена (або народжений) перемагати!"

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