Дата публікації
Категорія
Астрологія
Марс у Стрільці від 4 листопада до 15 грудня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Транзит Марса по Стрільцю — період, коли енергія дії набуває форми стрімкого імпульсу, спрямованого в майбутнє. Це рух, натхненний сенсом, бажання не просто діяти, а йти туди, де горить ідея, кличе обрій, вабить свобода.

Марина Скаді
4 листопада о 15:01 (gmt+2) Марс залишає водні глибини Скорпіона і входить у знак Стрільця, де пробуде до 15 грудня. Символізує перехід від прихованої, стратегічної сили до відкритої, прямої дії, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Стрілець — знак філософії, далеких доріг, віри, традицій, розширення свідомості. І коли планета дії входить до цього знаку, ми відчуваємо прилив сил та оптимізму, щоб рухатися, вчитися, сперечатися, відстоювати свої погляди, шукати істину.

Архетип Стрільця — Кентавр, наполовину людина, наполовину тварина: символ з’єднання інстинкту і свідомості, землі і неба. Коли Марс іде по Стрільцю, він стає Воїном Світла, який бореться за сенс, за свободу духу.

Марс у Стрільці як стріла, випущена в небо, він не озирається назад — його сила в польоті, у вірі, у прагненні до розширення. Енергія планети в цьому знаку — рвучка, перетворюється на вогонь натхнення. Учинки стають вираженням переконань, а сам шлях сприймається важливішим за кінцеву мету.

Якщо в Скорпіоні Марс б’ється за владу, то в Стрільці він прагне вирватися за обрій, до нових світів, ідей, смислів. Це час, коли енергія не хоче бути замкненою — вона кличе в дорогу. Марс у Стрільці каже: «Не сиди на місці, розширюй кордони звичного. Зроби крок туди, де є ризик, але є і ріст.»

У світлому прояві Марс у Стрільці — енергія ентузіазму, пригод, натхнення. Це вогонь, що зігріває й висвітлює дорогу іншим. Люди відчувають приплив упевненості, віри в себе, бажання рухатися вперед, не боячись випробувань. Він дає здатність бачити можливість там, де інші вбачають перешкоду, і перетворювати випадок на доленосний шанс.

У тіньовому прояві, якщо вогонь Марса виходить із рівноваги, з’являються фанатизм, суперечки «за правду», надмірна впевненість, ризикована поведінка. Дає спалахи ідеалізму, а й нетерпимості до чужих поглядів. Але важливо пам’ятати, що істина не вимагає війни, вона вимагає чесності. У цей період не варто нав’язувати свої переконання — це час проживати їх, перевіряти на міцність, шукати в них живе зерно.

Марс у Стрільці перебуває у володіннях Юпітера. Це період войовничого ентузіазму, коли битви перестають бути лише за території — вони стають битвами за ідеали, світогляд, релігію.

Марс у Стрільці — хрестоносець, воїн віри, філософ на полі бою. Він діє з переконання, що його шлях — єдино правильний. І тому цей транзит часто супроводжується:

  • зростанням риторики «священної війни» або боротьби «за справедливість»,

  • посиленням пропаганди, ідеологічних гасел,

  • розширенням конфронтацій — не тільки військових, а й культурних, релігійних, політичних.

Марс у Стрільці прискорює події. Це час наступів, активних операцій, різких кроків. Там, де до цього все «застрягло», може початися рух — часто стрімкий і непередбачуваний.

Військові рішення забарвлюються вірою в ідею. Командири, політичні лідери і суспільства діють «з переконання». Це надає імпульс, але також робить ситуацію вибухонебезпечною.

Розширення фронтів. Стрілець пов’язаний із темою «далеких рубежів» — тому конфлікти можуть виходити за колишні кордони, втягуючи нові території або учасників.

Міжнародні союзи. У цей час посилюються альянси, створені на основі спільних цінностей та ідеологій — «ми проти них». Багато країн або суспільств можуть стати на шлях переосмислення своєї місії — «за що ми боремося?».

Коли Марс проходить по знаку Стрільця, він розпалює вогонь живої енергії, який по-різному проявляється в коханні і в матеріальній сфері. Це вогонь підприємця і дослідника, який бачить можливість там, де інші бачать ризик.

У стосунках

Марс у Стрільці приносить дух пригоди, який запалює пристрасть до свободи і спільних відкриттів. Це час, коли кохання вимагає простору, натхнення і сенсу. Люди стають більш прямими, чесними, інколи навіть різкими у почуттях, тому що хочуть справжнього — без півтонів.

Стосунки можуть перейти на новий рівень, якщо пари зважаться на спільну подорож, навчання, спільну справу або просто почнуть говорити про свої мрії. Марс розпалює іскру в тих зв’язках, де є спільний інтерес, натхнення, спільні мрії. Хочеться говорити правду, навіть якщо вона незручна.

Цей транзит дає пристрасть і ентузіазм, але не терпить рутини. Якщо зв’язок став тісною кліткою — Марс виведе назовні бажання свободи. Кохання стає шляхом пізнання, а не володіння. Спільні подорожі, проєкти, обмін ідеями — все це зближує. Якщо стосунки сковують, посилюється бажання вирватися.

Знайомства виникають на ґрунті спільних переконань, ідеалів, інтересу до філософії, навчання, духовних тем.

У фінансах

Марс у Стрільці спрямовує енергію на розширення горизонтів, тому все, що пов’язано з навчанням, розвитком, публікаціями, міжнародними зв’язками і підприємництвом, отримує потужний імпульс. Це гарний період для інвестицій у знання, навчання, міжнародні проєкти, цифрові продукти і все, що пов’язано з розвитком і просуванням.

Гроші приходять, якщо є впевненість у своєму шляху. Що сильніше ти віриш у те, що робиш, то охочіше світ відповідає можливостями. Тут немає місця дріб’язковості — транзит вимагає широти погляду та стратегічного мислення. Заробляти допомагають відрядження, навчання, співпраця із зарубіжжям, робота з онлайн-аудиторією, викладання, маркетинг.

Небезпека — у переоцінці своїх сил: імпульсивні витрати, азартні вкладення або обіцянки «потім розберуся» можуть стати пасткою. Марс у Стрільці часто втрачає почуття міри.

Найкраще, що можна зробити за цього транзиту, — вкластися в освіту, розширення кругозору, розвиток бренду. Усе це дасть прибуток трохи пізніше, але надовго.

