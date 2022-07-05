Марс у Тельці від 5 липня до 20 серпня 2022 року: що нас чекає в цей час

Марс у Тельці від 5 липня до 20 серпня 2022 року: що нас чекає в цей час

Транзит Марса за знаком Тельця розпочався 5 липня о 09:04 за київським часом і закінчиться 20 серпня 2022 року о 10:57.

Марс як планета вогняна, Янська, управляє знаком Овна (кардинальним, що створює Вогнем). І ми бачимо, що в період його руху за своїм знаком загострилися військові конфлікти в різних країнах (крім війни Росії проти України, ще й Військова операція Туреччини на півночі Іраку, а також збройні протести в Узбекистані). Але від моменту інгресії Марса на знак Тельця войовничі енергії значно знижуються, оскільки планета має слабкий статус – вигнання, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс у Тельці дає психічну силу, фізично планета ослаблена, обмежена у прояві своїх природних якостей. Потрібні тривалі витрати енергії, щоб подолати перешкоди та рушити вперед. Імпульсивність та енергія Марса затримується за принципом Тельця, тобто це період нагромадження, відновлення сил.

Марс — особиста планета, керує Овном, Скорпіоном (другий управитель після Плутона) та вівторками. Планета описує активні, початкові, перші якості всього кола знаків зодіаку, містить у собі енергію та показники початкових моментів, пов'язаних із розвитком та зростанням. Це той потенціал, який розкриватиметься і розвиватиметься надалі, тобто старт поштовх, те, з чого все починається.

У Тельці Марс перебуває в гостях у Венери і виконуватиме її бажання, пов'язані з коханням, грошима, комфортом, взаєминами. У цьому знаку в Марса уповільнена активність, рухи та дії неквапливі, але ґрунтовні, тобто Венера задаватиме Марсу активність у своєму ритмі – повільно, але впевнено та конструктивно. Діяти можна буде лише після того, як усе буде узгоджено з оточенням, з партнерами як у особистих, так і у ділових взаєминах. Марс у Тельці – виконавець, а події замовляє Венера. Вона керує Марсом під час його руху за знаком Тельця чи Терези.

Венера – це бажання, а Марс – дія. У найближчі 1,5 місяця у всіх нас з'являється можливість опрацювати енергію Марса і вивести її на якісніший рівень. Завдання Марса – враховувати інтереси інших, надихати, запалювати всіх навколо, залучати до процесу, а також оформляти, створювати міцність, надійність та стійкість усьому, що зроблено раніше. Оскільки в Тельці перебувають Уран і Східний Місячний Вузол, то для того, щоб підвищити якість свого життя, необхідно щось змінювати, застосовувати нове, незвичайне, сучасне, що часом виходить за межі реального фізичного світу.

Від 5 липня до 20 серпня 2022 року буде видно результати тих дій, які були здійснені в період від 25 травня до 5 липня. Оскільки попередній транзит Марса був відзначений високою активністю, то здебільшого все відбувалося без обмірковування та нормального планування. Марс в Овні — це переважання фізичної сили над розумом та логікою.

На зовнішньому плані у найближчі 1,5 місяця ініціатори воєн, а також інші агресори зрозуміють, що їхні цілі виявилися завищеними, розрахунки невірними, тактика провальною. На внутрішньому рівні, у приватному житті, багато людей змінять свою звичну стратегію, зрозуміють, що зараз важлива не швидкість, а якість та плавність у всіх життєвих сферах.

У період транзиту Марсу Тельцем людей дедалі менше цікавить війна, першому плані ставляться питання виживання і збереження ресурсів, запасів продуктів. Прагматизм, раціоналізм та фінансові інтереси – основні мотиви дій.

Марс у Тельці допомагає зібрати ресурси, нагромадити енергію, створити фундамент, необхідну базу для ефективної роботи. Цей транзит посилює напористість, вміння відстоювати свої позиції, зберігати своє, стримувати агресію та відбивати атаки супротивника.

Попередній транзит Марса Тельцем був у період від 7 січня до 4 березня 2021 року. Події того періоду можуть нагадати себе, але реалізовуватися вже з урахуванням нових реалій. Можливо, старі проєкти, давні роботи та плани отримають новий темп і, в результаті, виявляться більш продуктивними.

У Тельці перебувають Уран і Східний Вузол, що створюють особливі вібрації, що призводять до масштабних змін. На початку серпня 2022 року, сформується потужне з'єднання: Марс — Уран — Східний Вузол, яке повністю змінить світ. Минулого разу таке поєднання було в лютому 1688 року, яке принесло несподівану руйнацію наявних структур та створення нових. Вивчивши події першої половини 1688 року, можна зрозуміти силу трансформацій, які чекають на нас у серпні 2022 року. Цим оновленням передували події кінця 1687-го (Марс в Овні), але результати були отримані тільки коли Марс зайшов на знак Тельця.

Наприкінці 1687 року було видано фундаментальну працю Ісаака Ньютона "Математичні засади натуральної філософії", в якій він сформулював Закон всесвітнього тяжіння і три Закони руху, що змінили фізику і стали основою для реалізації науково-технічного прогресу.

Висхідний Місячний Вузол у Тельці посилює енергії Марса у цьому знаку, сприяє довгостроковим перспективам та фундаментальним перетворенням. У період від 5 липня до 20 серпня 2022 року особливої значущості набувають соціальні взаємини, суспільні зв'язки та співробітництво, оскільки саме вони відкривають сприятливі перспективи у фінансовій та матеріальній сферах життя. Гарний час для вкладення коштів, інвестицій, угод купівлі-продажу.

Цього ж ранку, 5 липня, ще одна планета змінює знак зодіаку — о 09:25, Меркурій, що характеризує мислення та комунікації, входить у знак Рака та будує гармонійний аспект із Марсом. Дуже ефективні дні 5 – 10 липня, тим паче, це період зростального Місяця, що сприяє починанням. Справа, розпочата в цей час, розвиватиметься повільно, але впевнено і, зрештою, принесе стабільний прибуток.

Від 5 до 19 липня обставини складаються найкраще для налагодження взаємин у колективі, з партнерами, начальством. Можна наголосити на власній унікальності чи здатності до нестандартного підходу, зайняти становище неформального лідера, отримати вигоду. Настав час втілити свої ідеї у реальність, розвинути творчі здібності чи застосувати свої навички. Можливе несподіване вирішення старих проблем, розв'язування кармічних ситуацій.

Транзит Марса Тельцем найбільш сприятливий для представників знаків стихії Землі: Телець, Діва, Козоріг. Початкове зусилля може дати поштовх наступним і призвести до цілої низки досягнень. Перешкоди на вашому шляху виявляться нечисленними чи несуттєвими.

Також продуктивний час для представників знаків Рак та Риби: колективна робота сприяє досягненню мети. Можливо, ви нарешті знайдете хорошу роботу, яка приноситиме, можливо, і невисокий, але стабільний і передбачуваний дохід.

Складно Скорпіонам – у цей період вам доведеться постійно мати справу з людьми, чиї дії та мета абсолютно не збігаються з вашими. Підвищується ймовірність травм та зіткнення з агресивними людьми.

Леви та Водолії змушені напружено працювати, поки інші відпочивають. Зараз дуже важливо зберегти самовладання і не вплутатися в конфлікт, на який вас провокуватимуть.

Овни, Близнята, Терези, Стрільці зможуть зробити правильний вибір, визначитися зі своїми життєвими планами та почуватися господарями свого власного життя.

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