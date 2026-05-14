Марс у Тельці від 19 травня до 28 червня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Марс у Тельці від 19 травня до 28 червня 2026 року / © Associated Press

19 травня о 01:25 (gmt+3) Марс входить у знак Тельця, і разом із цим змінюється сама форма дії. Після стрімкого, імпульсивного та гарячого руху Марса Овном енергія починає сповільнюватися, ущільнюватися та набувати стійкішого характеру. Якщо раніше хотілося діяти швидко, різко та негайно, то тепер на перший план виходить витривалість, терпіння та здатність рухатися до мети поступово, але впевнено, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс у Тельці діє зовсім інакше, ніж у вогняному Овні в попередні 1,5 місяця. Тут енергія більше не схожа на спалах або атаку — вона нагадує повільний рух землі, який неможливо зупинити. Це сила, що не поспішає, але вміє утримувати напрямок тривалий час.

В астрології Марс у Тельці вважається положенням другого вигнання. Марс управляє Овном і пов’язаний зі швидкістю, ризиком, прямою дією і миттєвою реакцією. Телець же належить Венері — планеті комфорту, стабільності, задоволення і збереження ресурсів. Через це марсіанська енергія тут почувається незвично: воїну доводиться діяти не через натиск, а через витримку і сталість.

Саме тому в період Марса в Тельці багато процесів починають розвиватися повільніше. Виникає менше бажання ризикувати і більше уваги приділяється безпеці, матеріальній стабільності та практичному результату. Люди стають обережнішими в рішеннях і не готові витрачати сили на те, що не дає реальної опори.

Архетипно Марс у Тельці нагадує Воїна-Землеробця — постать, яка вміє не тільки завойовувати, а й зберігати, вирощувати, укріплювати. Це не лицар, що кидається в бій, а людина, здатна будувати дім, захищати свою територію та поступово створювати міцний фундамент для майбутнього.

У міфологічному сенсі тут з’єднуються дві протилежні сили — Марс як архетип Воїна і Телець як архетип Землі, Родючості та Матерії. Тому дії в цей період стають тісно пов’язані з темою ресурсів, грошей, власності, фізичного комфорту і стійкості.

У сфері стосунків Марс у Тельці посилює чуттєвість і потребу в надійності. Люди стають більш прив’язливими, сильніше цінують дотики, фізичну близькість, спільний побут і відчуття сталості поруч із партнером. Романтика набуває більш земного характеру: хочеться не яскравих слів, а реальних дій, турботи, уваги і присутності людини поруч.

Цей транзит посилює бажання будувати стосунки надовго. Багато хто починає замислюватися про спільне життя, дім, фінансову стабільність пари і спільне майбутнє. Важливими стають теми довіри, вірності та здатності партнера бути опорою.

Але у Марса в Тельці є й інший бік. Оскільки енергія тут рухається повільно, емоції та роздратування теж накопичуються поступово. Люди можуть довше терпіти незручні ситуації, але, якщо напруженість стає надто сильною, реакція виявляється дуже різкою. Тому під час цього транзиту важливо не накопичувати образи і не перетворювати мовчання на внутрішній опір.

У ділових стосунках Марс у Тельці допомагає вибудовувати стійкіші й довгостроковіші зв’язки. Це гарний період для переговорів, пов’язаних із фінансами, нерухомістю, купівлями, матеріальними вкладеннями і розвитком бізнесу. Люди менше цікавляться швидкими результатами і більше думають про надійність і вигоду на перспективу.

У роботі Марс у Тельці дає здатність витримувати великі навантаження і рухатися до мети крок за кроком. Це транзит не ривка, а марафону. Він допомагає там, де потрібне терпіння, дисципліна і поступове зміцнення позицій. Особливо сприятливий цей період для сфер, пов’язаних із фінансами, будівництвом, дизайном, красою, сільським господарством, нерухомістю, гастрономією та будь-якими проєктами, де важливі якість і стабільність.

У фінансовій сфері Марс у Тельці робить тему грошей особливо активною. Виникає бажання більше заробляти, зміцнювати матеріальну базу, створювати накопичення і шукати джерела стабільного доходу. Люди стають уважнішими до своїх витрат і частіше замислюються над тим, як зберегти і примножити ресурси.

Але водночас зростає і потяг до задоволень: смачної їжі, красивих речей, комфорту, відпочинку та закупів, які дають відчуття якості життя. Тому важливо зберігати баланс між бажанням насолоджуватися моментом і необхідністю думати про майбутнє.

На глибинному рівні Марс у Тельці вчить зовсім іншого типу сили. Не тієї, яка перемагає через швидкість і тиск, а тієї, що тримається на стійкості, терпінні та здатності не звертати з обраного шляху.

Цей транзит показує, що справжня сила не завжди гучна. Іноді вона виявляється в умінні спокійно продовжувати рух, будувати, зберігати і захищати те, що дійсно має цінність.

Транзит Марса Тельцем особливо сприятливий для знаків стихії Землі, оскільки його енергія тут працює максимально стійко і продуктивно. Для Тельців, Дів і Козорогів це один із найефективніших періодів, коли дії дають відчутний результат, а зусилля легко перетворюються на конкретні досягнення.

ТЕЛЕЦЬ

Транзит Марса вашим знаком посилює особисту силу, витривалість і здатність впевнено рухатися до своїх цілей. З’являється більше енергії для практичних справ, фінансових рішень і зміцнення матеріальної бази. Це час, коли дії дають стійкий і відчутний результат.

ДІВА

Для Дів цей період допомагає системно просуватися в справах і доводити розпочате до кінця. Посилюється працездатність, уважність до деталей і здатність вибудовувати чіткі кроки в довгострокових проєктах. Гарний час для стабілізації робочих процесів і поліпшення результатів.

КОЗОРІГ

Козороги отримують додатковий імпульс для досягнення цілей і зміцнення професійних позицій. Підвищується рішучість, дисципліна і здатність діяти послідовно навіть у складних завданнях. Це період, коли зусилля дають особливо міцний і довгостроковий ефект.

