Марс у Терезах: астрологиня розповіла, що чекає на нас від 15 вересня до 30 жовтня

Марс у Терезах: астрологиня розповіла, що чекає на нас від 15 вересня до 30 жовтня

15 вересня о 3:14 за київським часом Марс увійде в Терези і буде рухатися цим знаком до вечора 30 жовтня.

Марс створює напирання і енергію, це планета природних інстинктів, сили, волі, активності. У знаку Терезів має статус вигнання, тому що прагне отримати все тут і зараз, але це суперечить характеристикам цього знака. Терези — знак соціальних взаємин, орієнтований на дотримання загальноприйнятих правил і дипломатичних формальностей.

Знак Терези символічно пов'язаний із партнерськими взаємини, в період транзиту Марса Терезами люди активніше вступають в романтичні зв'язки. У повсякденному житті стосунки стають пріоритетними. Дисбаланс між якостями планети і знака може створювати проблеми, розбіжності, конфлікти.

Для того, щоб ефективно використовувати транзит Марса знаком свого вигнання, потрібно співпрацювати і працювати в команді. У найближчі півтора місяця результат в справах менше залежить від особистої волі людини, а вирішальним стає вміння встановлювати партнерські взаємини. На перший план висувається громадська діяльність.

Транзит Марса Терезами завжди пов'язаний з деякими зволіканнями, болісним вибором з декількох варіантів, більш того, управитель цього знака — Венера, рухається Скорпіоном до 8 жовтня, де має статус вигнання. Це взаємна рецепція, що дає підтримку, легше адаптуватися до складних умов, отримати дохід, завдяки співробітництву. Враховуйте інтереси інших людей, радьтеся з партнерами, адже транзит Марса в Терезах закликає нас усіх до взаємодії. Поодинці не впоратися, сила — в інших людях, у співпраці та партнерстві. Взаємна рецепція з Венерою, звичайно, полегшує можливість досягати угод щодо спірних питань і пом'якшувати конфлікти, які виникають, але все-таки слід підготувати себе до складних обставин періоду Марса в Терезах, тому що обидві планети в статусах вигнання, як то кажуть: «не було б щастя, та нещастя допомогло».

Повний оберт навколо своєї орбіти Марс здійснює майже за два роки. Це особиста планета, чоловіча, вогненна, керує вівторком. Минулий транзит Марса Терезами був восени 2019 року — від 4 жовтня до 19 листопада. Події сьогодення можуть мати схожість з подіями осені 2019.

Потенціал Терезів закликає шукати прихильників, зав'язувати контакти, взаємини стають пріоритетними. Успіх більше залежимо від оточення, від здатності узгоджувати свої дії і домовлятися, ніж від особистої ініціативи і активності.

26 вересня Марс в гармонійному аспекті з ретро-Сатурном сприяє конструктивним діям. Меркурій зупинився в Терезах і від 27 вересня до 18 жовтня перейде в ретроградний рух. Час і обставини вносять свої корективи в заплановані справи, але загалом 25, 26, 27 вересня — сприятливі дні для роботи, реалізації проектів, вирішення тривалих питань. Минуле нагадує про себе, досвід і мудрість допомагають вийти з найскладніших ситуацій.

8 жовтня Сонце і Марс з'єднуються в Терезах, ретроградний Меркурій наближається до цього з'єднання, дуже важливий день, не простий — Сонце в падінні, Марс у вигнанні, Меркурій ретроградний. Потрібно більше часу, витрат енергії і сил для вирішення питань та виконання робіт. Можуть з'явитися додаткові умови і якісь особливі обставини для того, щоб проявити себе і реалізувати те, що заплановано раніше. Хороший день для відновлення старих взаємин. Слушна нагода, щоб провести аналіз свого минулого, виявити і виправити помилки, позбутися давніх стереотипів, які зараз вже втратили сенс і тільки заважають.

8, 9, 10 жовтня краще відмовитися від поїздок, виникають складнощі, проблеми з документами, виявляються помилки, сповільнюються роботи, складніше вирішуються ділові питання. Якщо ви в нових взаєминах, то плутанини і помилок стане набагато більше.

19 жовтня Марс у гармонійному аспекті з ретро-Юпітером, Меркурій стаціонарний, готується перейти в директно рух. 18 і 19 жовтня — час, коли можна досягти стійкого результату в бізнесі і професійній сфері, просунутися в кар'єрі. Хороші дні для політика, громадського діяча, юриста, а також для освітньої, культурної, літературної або видавничої діяльності. Сприятливе рішення правових, юридичних питань, отримання консультацій.

Від 20 жовтня і до кінця місяця проявляється напружений аспект Марс — Плутон, починається небезпечний період, кризовий, точний квадрат — 22 жовтня. Під час дії цього аспекту зростає ймовірність катастроф, ДТП та аварій на виробництві. Може підвищитися напруженість у міжнародних відносинах, колишні домовленості можуть оскаржуватися, а угоди порушуватися. Цими днями можна з необережності втратити або зіпсувати взаємини, кар'єру, проєкт. Краще не відвідувати місця великого скупчення людей, масові заходи. Утримуйтеся від емоційних рішень, шукайте компроміси — це допоможе уникнути проблем.

Можливі загострення військових конфліктів, несподіваний неприємний поворот в серйозних питаннях, зокрема на державному рівні. Цей період пройде під знаком змін у взаєминах, в партнерстві. У третій декаді жовтня виникає багато перешкод, небезпечний день — 22 жовтня. Квадрат Марс — Плутон вимагає глибоких і конструктивних змін, відчуває обмеження. Напружений аспект дружніх планет — Марса і Плутона — вимагає об'єктивного аналізу ситуації, закликає до зважування варіантів, встановлення гармонії. Мистецтво компромісу буде необхідно в цей час, як в особистих справах, так і в міжнародних.

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За правильного розуміння планетарних енергій можна вирішувати конфлікти за столом переговорів, що легше зробити в другій половині вересня, першій і другій декадах жовтня. Але якщо тягнути до останнього, ухилятися від відповідальності, то в третій декаді жовтня це буде зробити непросто. Робота техніки і обладнання, також стане непередбачуваною. Зміни в планах і розкладі або необхідність впроваджувати нові методи, можуть викликати приплив роздратування або навіть призвести до втрат, звільнення.

Можливо також, що обставини, що склалися в другій половині жовтня, змусять змінити образ мислення або дії. Транзит Марса Терезами — це період «турбулентності», в цей час ймовірність травм збільшується, виявляються проблеми в партнерстві, шлюбі та особистих взаєминах, суперечності загострюються, виникають несподівані повороти в справах. Наші взаємини будуть проходити перевірку на міцність. Це стосується як особистих взаємин, шлюбу, так і ділового партнерства. Бажання діяти напролом тільки ускладнить ситуацію. У період від 15 вересня до 30 жовтня необхідно досягнути рівноваги між власними інтересами і потребами інших людей, виробити тактику, яка приведе до співпраці. 30 жовтня о 17:21 за Києвом Марс закінчує транзит Терезами і входить в знак Скорпіона.

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