Марс у Водолії 6 березня — 15 квітня: що на нас чекає в цей час

Марс у Водолії 6 березня — 15 квітня: що на нас чекає в цей час

У цей час зрілість та досвід представників старшого покоління має велике значення – Сатурн у Водолії конструктивно спрямовує енергію Марса.

6 березня 2022 о 08:23 за київським часом Марс переходить на знак Водолія до 15 квітня 2022 року. Арес (Марс) — бог війни, що несе руйнування, ідеал хороброго воїна у стародавніх греків. Серед грецьких Богів мав меншу повагу. Навіть його батько Зевс недолюблював сина за постійно розлади і кровожерність. Проте Марс не завжди здобував перемогу, він міг поступитися на полі бою навіть смертному, особливо якщо останньому допомагала Афіна Паллада (мудрість та спокій), розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Марс має два невеликі супутники: Фобос (у перекладі з давньогрецької – страх) і Деймос (жах). Марс — наступна за Землею планета, якщо рахували від Сонця. Управляє Овном (головний управитель) та Скорпіоном (другий управитель). Момент переходу Сонця на знак Овна – це Весняне рівнодення, настає 20 та 21 березня (щороку по-різному), відповідає початкові весни.

Марс – чоловіча планета, активна, відноситься до стихії Вогню. Водолій – знак Стихії Повітря. Гармонійна взаємодія за стихіями Вогонь — Повітря сприяє усвідомленим діям, створенню стратегічного плану досягнення цілей. Здатність до дії. Вогонь зігріває Повітря та повідомляє йому необхідну енергію. А Повітря, своєю чергою, поширює Вогонь у різні боки.

Основні функції Марса орієнтовані на зовнішні активні прояви. Ця планета зазвичай віддає енергію, в астрології належить до планет-шкідників, але ця характеристика умовна, оскільки в багатьох ситуаціях саме Марс даватиме найкращі результати в роботі та боротьбі.

Марс у Водолії допомагає сконцентруватися, люди стають енергійнішими, самостійнішими, з'являється наполегливість і вміння відстоювати свої позиції. Водолій – фіксований знак Зодіаку, що стримує агресію та імпульсивність Марса. Планета активно включається у період від 41 до 56 років. Повний оборот за своєю орбітою Марс робить майже два роки. Це особиста планета керує вівторком.

Водолій – знак Людства, що характеризує гуманізм, свободу та незалежність, товариство та дружбу. У період транзиту Марса по Водолію можна очікувати непередбачуваних дій від маси людей – прагнуть діяти спільно, заради будь-якої позитивної зміни та світлих ідей. Це час колективної роботи, об'єднання людей, заснованих на спільності інтересів.

Марс має відношення до військових тем, тому найближчого місяця буде застосовуватися нестандартний підхід до будь-якої конфліктної ситуації. З'являться різні проєкти, пов'язані із покращенням людського життя. Гуманізм Водолія знижує агресію Марса, зводить до мінімуму застосування силових методів у боротьбі за свої права та свободи. Всі сторони, які конфліктують, надають перевагу більш мирним засобам, що виключають біль та руйнування.

Несподіванки і раптова зміна обставин, що склалися, відіграють досить істотну роль у військовому конфлікті між країнами. Рухаючись по Водолію, Марс у напрузі з управителем знака Водолія — Ураном, змушує колективи, великі групи людей одночасно зробити радикальні зміни і змінити спочатку намічені плани, особливо в ситуації військового конфлікту.

Сатурн – другий управитель Водолія, знаходиться у цьому ж знаку Зодіаку. У першій половині квітня 2022 року Марс з'єднається з Сатурном – допомагає зберегти цілісність як окремої особистості, так і в глобальних масштабах. Аспект допоможе врівноважити зовнішню ситуацію, стримати військові дії, зведе до мінімуму ймовірність появи складнощів через непередбачувані зміни, зумовлені рухом Марса по Водолію. Це час колективної відповідальності за збройний конфлікт. З іншого боку, дії, спрямовані на стабілізацію становища (у колективі, місті або загалом державі), дадуть бажаний ефект.

Марс у Водолії досить миролюбний, негативні прояви мінімальні, знижується схильність до насильства та загарбницьких дій. У цей період розум і логіка переважають над фізичною силою, враховуючи якість фіксованого Повітря (Водолій), що містить енергію в активному стані, яка допомагає у досягненні цілей, оформленні домовленостей між сторонами конфлікту. Але ефективний результат буде досягнутий лише після того, як люди зможуть відчути та зрозуміти, наскільки це буде реально та корисно для мас людей, а не для окремої особистості. Особливої значущості набувають суспільні зв'язки та співпраця, підтримка від дружніх країн.

У період від 6 березня до 15 квітня, загалом, люди не схильні лаятися та створювати один одному перешкоди. У цей час зрілість та досвід представників старшого покоління має велике значення – Сатурн у Водолії конструктивно спрямовує енергію Марса. Оскільки Уран і Марс у напрузі, то саме вплив Сатурна запобіжить, у багатьох випадках, конфліктам, які є результатом некерованості власною поведінкою.

У повсякденному житті транзит Марса по Водолію приносить розумові перенапруги та неправильні емоційні реакції. Через це можливе виникнення психосоматичних ускладнень, прояв симптомів хронічних захворювань, а також велика ймовірність травм з необережності. Бажання прискорити деякі процеси призводить лише до створення чергових перешкод.

Марс у Водолії може спонукати зробити щось, що вам не властиве. Це зазвичай викликане бажанням наголосити на власній унікальності або здатності до нестандартного підходу. У цей період деякі вчинки можуть бути небезпечними, якщо врахувати вибухонебезпечний характер Марса і Урана (його управителя на період руху по Водолію). А наслідки можуть бути дуже поганими та довгостроковими (Сатурн у Водолії у поєднанні з Марсом). Збільшується ймовірність травм (особливо опорно-рухового апарату), тому будьте уважні та дуже обережні на дорогах як за кермом, так і в якості пішохода.

У березні – першій половині квітня 2022 року відбудеться багато серйозних життєвих змін. Може виникнути бажання все кинути та почати спочатку. І все може вийти якнайкраще, якщо уникати незбалансованості та хаотичності вчинків. Також можливе несподіване вирішення старих проблем, розв'язка кармічних вузлів (затягнених повторюваних ситуацій).

Рухаючись Водолієм, Марс провокує головний біль і нервову напругу. Але також цей період характеризується рясною та стимулювальною енергією, яку потрібно направити на здійснення корисних цілей та прояв активної соціальної позиції. Пасивним людям складно в цей час — планети генерують потужні енергії, а якщо немає їх виходу, вони залишаються всередині людини у вигляді ущільнень (пухлини, пісок, відкладення солей і т. д.). Обставини вимагають фізичних дій і можуть дати шанс, на який ви чекали давно. Період сприятливий для розвитку фізичної сили та витривалості, підходить для початку занять спортом.

Період транзиту Марса Водолієм сприятливий для роботи, пов'язаної з реконструкцією або переробкою матеріалів. Методи та дії стануть більш продуманими та ефективними – настав час оформити свої ідеї.