Марс у знаку Рака: що зміниться від 11 серпня до 28 вересня

Марс у Раку — 11 серпня — 28 вересня 2026 року / © Associated Press

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В астрологічній традиції Марс у Раку вважається положенням падіння — планета опиняється у знаку стихії Води, що суперечить Вогню. Це не означає, що енергія слабшає — скоріше, вона змінює форму вираження. Уявіть воїна, який звик битися відкритим мечем на полі бою, але раптом опиняється у власному домі, серед родини, де меч недоречний, — розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Саме тому Марс у Раку — це енергія патріота, захисника, а не завойовника. Дії стають більш прихованими, інтуїтивними, емоційно забарвленими. Люди діють, керуючись інстинктом самозбереження та турботою про близьких.

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Міфологічний ключ: Геракл і Рак

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Тут доречно згадати міф, безпосередньо пов’язаний зі знаком Рака, — історію про другий подвиг Геракла, битву з Лернейською гідрою. Поки герой бився з багатоголовим чудовиськом, богиня Гера, бажаючи завадити йому, наслала гігантського краба, щоб той вчепився Гераклу в ногу й відволік його. Геракл розчавив краба одним рухом, але Гера, оцінивши його відданість, піднесла краба на небо — так з’явився зодіакальний знак Рака.

Це дуже влучна метафора для нинішнього транзиту. Марс (Геракл, воїн, сила) стикається з духом Рака (краба — маленької, але впертої істоти, готова вчепитися щосили, якщо відчуває загрозу). Символ рака важливий: у нього твердий панцир зовні й м’яке, вразливе тіло всередині. Так само й енергія цього транзиту — люди можуть здаватися закритими, колючими, готовими захищатися за першого ж натяку на небезпеку, але за цією бронею часто ховається вразливість і страх бути відкинутим або втратити те, що дороге.

Чого очікувати від періоду від 11 серпня до 28 вересня

Питання, що стосуються дому та сім’ї, виходять на перший план. Конфлікти, якщо вони виникнуть, будуть пов’язані з питаннями території — у буквальному сенсі (ремонт, переїзд, суперечки щодо житла) та в переносному (особисті межі, відчуття «свого» простору у стосунках).

Емоційна мотивація вчинків. Люди діятимуть не тому, що «так правильно» чи «так вигідно», а тому, що «так підказує серце». Логіка поступається місцем почуттям.

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Підвищена захисна реакція. Як краб, який стискає клешні за найменшої загрози, багато хто в цей період гостро реагуватиме на все, що сприймається як посягання на особисте чи сімейне — аж до надмірної вразливості там, де реальної загрози не було.

Прихована, але наполеглива сила. Марс у Раку рідко атакує в лоб. Це енергія тривалого, тихого опору — як приплив, який непомітно, але неминуче змінює берегову лінію. Якщо хтось вирішить «хилити на своє» в цей період, переконати його буде дуже складно — опір буде впертим, хоч і негучним.

Рід і образ матері. Оскільки й Марс тут ослаблений, а Рак пов’язаний із материнським архетипом, транзит нерідко актуалізує теми, пов’язані з матір’ю, будинком дитинства, турботою про старших родичів.

Якщо перша декада серпня з її напруженими аспектами Марса в Близнятах і Ліліт у Стрільці нагадувала бурю на відкритому морі, то Марс у Раку — це той момент, коли корабель нарешті заходить до тихої бухти. Зовні здається, що боротьба вщухла. Але під водою, біля самого дна бухти, течії продовжують діяти — тихо, непомітно, але неухильно змінюючи рельєф дна.

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Фінанси

Марс у Раку зміщує фінансову поведінку від ризику до накопичення. Діяти пробоєм, вкладати кошти в агресивні та ризиковані проєкти зараз не час — енергія спрямована на захист того, що вже є, а не на завоювання нового. Багато хто відчує посилене бажання створити фінансову подушку безпеки, відкласти кошти «на чорний день» або вкластися в дім — ремонт, облаштування, покупки для сім’ї.

Витрати в цей період часто носять емоційний характер. Рішення купити щось може ухвалюватися не з розрахунку, а з бажання створити затишок або порадувати близьких — ризик спонтанних, але водночас великих закупів для дому чи сім’ї зростає. Фінансові конфлікти у парі чи родині під час цього транзиту зазвичай пов’язані не з сумами, а з відчуттям безпеки — хтось може відчути загрозу загальному благополуччю й відреагувати різкіше, ніж того вимагає ситуація.

Питання, пов’язані з нерухомістю, сімейним бізнесом або роботою з дому, набувають додаткового імпульсу — це сприятливий час для вкладення ресурсів саме в ці сфери.

Взаємини

Це один із найчутливіших транзитів для особистих стосунків за весь рік. Марс у Раку робить емоції гострішими, а реакції — більш оборонними, ніж зазвичай. Люди гостріше сприймають критику, легше ображаються і схильні трактувати нейтральні слова партнера як посягання на особисті кордони.

Водночас транзит має й значний позитивний потенціал: бажання захищати та піклуватися про близьких посилюється у багато разів. Дії заради сім’ї, партнера, дітей набувають особливої емоційної насиченості — люди готові боротися не за себе, а за тих, кого люблять. Гарний час, щоб виявити турботу через вчинки — допомога по дому, увага до побутових потреб близької людини, захист її інтересів.

Конфлікти, якщо вони виникають, рідко бувають короткими й відкритими — скоріше це тиха, тривала напруженість, образа, яка накопичується, а не виливається одразу. Важливо висловлювати свої почуття, перш ніж вони переростуть у роздратування чи відстороненість, інакше є ризик, що партнер «закриється в панцирі» і стане важкодоступним для розмови.

Самотнім людям цей період може принести знайомства через сімейне оточення, сусідів, домашні умови — атмосфера затишку зараз діє як магніт сильніше, ніж активний пошук.

Здоров’я

Марс у Раку традиційно пов’язують із загостренням проблем, пов’язаних із рідиною в організмі, лімфатичною системою та травленням — сам знак Рака керує грудною кліткою, шлунком і загалом процесами, пов’язаними із затримкою та накопиченням.

Зростає ризик запальних процесів і набряків. Марс, що відповідає за жар, запалення та активність, стикається з водною, утримувальною природою Рака — внаслідок чого організм може гірше давати раду з виведенням рідини та токсинів, що провокує набряклість, затримку рідини, запалення слизових оболонок, загострення хронічних запальних захворювань (гастрит, цистити, проблеми з жовчним міхуром).

Рекомендації на цей період:

Стежити за режимом пиття — ані надмірне, ані недостатнє споживання води не сприяє підтримці рідинного балансу в організмі

Уникати надмірного вживання солі та важкої їжі, які посилюють набряклість

Слід уважно ставитися до травлення — стресові реакції цього транзиту нерідко позначаються саме на шлунку

Не ігнорувати сигнали організму — запалення, які здаються незначними, краще не залишати без уваги, оскільки енергія Марса має властивість загострювати те, що вже було ослаблене

Оскільки Марс у Раку спонукає людей «придушувати» образи та переживання замість того, щоб їх висловлювати, психосоматичне навантаження на організм зростає. Пригнічені емоції в цей період мають властивість знаходити вихід через тіло — звідси й підвищена схильність до запальних реакцій як фізичного відображення невисловленої внутрішньої напруженості.

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