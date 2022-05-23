Марс в Овні 25 травня - 5 липня: що на нас чекає в цей час

Марс в Овні 25 травня - 5 липня: що на нас чекає в цей час

25 травня о 02:18, Марс, планета Вогню, входить до вогняного знака Овна до 5 липня 2022 року 09:04 за київським часом. Марс — це енергія фізичної сили, що представляє принципи активності, дії.

У знаку Овна Марс почувається комфортно, оскільки є головним управителем цього знака, тому розкривається повністю. Тобто планета і знак за своїми основними проявами мають спільні характеристики, отже, між ними встановлюється обмін однорідними, загальними енергіями. В результаті такої спільності Марс поводиться повноцінно, а знак Овен перебуває в енергетично гармонійному стані, розповідає астрологиня Марина Скад (Марина Соколова).

Марс відбиває принцип імпульсу, спрямованості зовні. У період транзиту Овном прояви Марса, тобто дії людей гармонійніші та сильніші. Ті, хто має лідерські якості та прагне брати ініціативу у свої руки, у найближчі півтора місяця зможуть зробити набагато більше, ніж у попередній транзит Марса Рибами.

За правильного використання планетарних енергій можна проявити свою індивідуальність яскравіше і стати помітнішим. За відсутності фізичних навантажень, без активних дій, скидання енергії, накопиченого та невитраченого потенціалу може відбуватися гостро, різко через агресію.

Марс – це початок, перший імпульс, як і знак Овна. Арес чи Марс – Бог війни, ідеал хороброго воїна у давніх греків.

Девіз Марса: "Я!", "Я сам!"

Завдання Марса – враховувати інтереси інших.

Місія – запалювати всіх інших, залучити до процесу.

У період транзиту Марса Овном багато людей стають енергійними, з'являється натхнення, люди швидко стають до справи. Посилюється інтерес, підвищується ефективність фізичної та активної розумової роботи. Спортсмени у такий час показують добрі результати.

До 4 червня фон створює ретроградний Меркурій, тож поки що реалізувати свої ініціативи не так просто. Можливі аврали, тобто періоди інтенсивної, але короткочасної праці, які чергуються з частими перекурами та тривалим періодом розгойдування.

29 травня точне з'єднання Марса та Юпітера, аспект відчувається також 28 та 30 травня. Ці дні не лише посилення військових дій, а й отримання результатів. Талан за тих, хто захищається, тобто на боці українських воїнів. Агресора на всіх рівнях чекають поразки – чи то особистий конфлікт, чи війна у масштабах держави.

Світові лідери, глави держав та урядів, представники міжнародних організацій об'єднують зусилля для боротьби з військовою агресією Росію щодо України. Крім постачання озброєння, додатково запроваджуватимуться нові санкції, що змусить російську армію відходити від окупованих міст.

Від 4 червня починається дуже продуктивний період, усі неприємні транзити закінчуються. Марс в Овні за підтримки Юпітера в цьому ж знаку дозволяє вчасно починати і розвивати високу швидкість всіх процесів. Активна, вдумлива людина, впритул може наблизитися до реалізації цілей. З'являються нові лідери громадських думок, створюються нові спільноти та групи за інтересами, підприємства, громадські організації. Планетарні впливи сприяють формуванню у людей чітких, стабільних переконань, поглядів та стереотипів поведінки.

Від 4 червня до 5 липня — ідеальний період для відкриття бізнесу, налагодження контактів з іноземцями, виїзду до іншої країни та пошуку роботи. У цей період одночасно посилюється особиста чарівність та сила, тому легше викликати абсолютну довіру оточення та бажання йти за яскравою особистістю. Практично у будь-якій діяльності з'являються нові перспективи, головне в цей час виявляти таланти та здібності, заявляти про свої інтереси.

У період транзиту Марса Овном успіх багато в чому залежить від уміння домовлятися, спілкуватися, будувати соціальні взаємини. Це характеристики протилежного знаку — Терези. І наприкінці травня – початку липня 2022 року саме про це люди часто забувають, адже зараз по осі Овен – Терези максимальною силою має саме Овен. Адже тут Марс, управитель цього знака. І Юпітер – планета талану та везіння.

Золотий період для представників вогняних знаків Зодіаку – Овна, Лева, Стрільця. Ваше прагнення до особистих досягнень у цей період буде особливо сильним і вам дійсно вдасться втілити в реальність деякі свої бажання.

Складно Терезам, може здаватися, що все і всі проти них, а дії оточення спрямовані у протилежний бік. Будьте обережні у будь-якій практичній діяльності, щоб уникнути травм. Хороша сімейна атмосфера змінюється тривожністю, попередні труднощі знову з'являються у вашому житті.

Козороги та Раки стикаються з перешкодами, що оточують частіше, ніж зазвичай порушують ваші особисті межі. Напруженість може виникнути під час спілкування з чоловіками – партнерами, друзями, рідними, коханими чи колегами. Успіх ваших зусиль, напевно, буде зведений до мінімуму зайво агресивними або поспішними діями. Знайдіть спосіб приборкати подібні схильності, станьте рішучішими і терплячішими, у такому разі ви досягнете навіть більшого, ніж очікували.

Близнята та Водолії – "на блюдечку з блакитною облямівкою" навряд чи щось отримаєте, але доклавши певних зусиль і проявивши наполегливість, багато чого задуманого з більшою ймовірністю реалізується так, як вам хочеться. Як відомо, легко, не витягнеш навіть рибку з ставка.

Тельці, Діви, Скорпіони, Риби – все у ваших руках, вам ніхто не допомагає, але ніхто й не заважає.

Період від 25 травня до 5 липня 2022 року дійсно сприятливий і дуже ресурсний, головне не проґавити щасливі шанси та нові можливості. Транзит Марса і Юпітера по Овну сприятливо, оскільки дають додаткову життєву енергію, відкриває нові перспективи. Тим не менш, якщо в цей період проявляти себе імпульсивно, спочатку робити, а потім думати, то результат може бути досить небезпечним як для самої людини, так і для оточення. Не забувайте, що ефективність дій багато в чому залежить від правильного відпочинку.

27 і 28 червня гармонійний аспект Марса і ретро-Сатурна, і якщо ви врівноважена, організована людина, яка має чітко визначену мету, то ви зможете максимально використати переваги цих двох – трьох днів. Не втрачайте нагоди навмисно створити ситуації, які продемонструють ваш досвід та зрілість.

Наприкінці червня обставини складаються найкращим чином, щоб закласти міцний фундамент для майбутнього успіху, якого ви прагнете. У цей період виникає шанс скористатися допомогою людей, які мають владу та вплив.

Напружені дні від 1 до 3 липня, цими днями напруженість двох войовничих планет – Марса та ретроградного Плутона. Точний аспект – 2 липня. Загострення військового конфлікту цілком можливе, але, хоч би що сталося, Україна вистоїть і переможе, поверне всі території!

5 липня 2022 року 09:04 за київським часом Марс перейде на знак Тельця, де має статус вигнання. Тому не втрачайте жодної хвилини дорогоцінного часу, і в червні зробіть максимум – куйте своє щастя! Це період засівання насіння, нових починань та розширення своїх горизонтів. А плоди від докладених зусиль будете збирати в липні – серпні 2022 року. Юпітер в Овні підтримує марсіанські енергії, відкриває додаткові можливості змінити своє життя на краще.

Читайте також: