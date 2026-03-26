Марс в Овні від 9 квітня до 19 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Марс в Овні від 9 квітня до 19 травня 2026 року / © Associated Press

9 квітня Марс входить в Овна о 22:36 (gmt+2). Планета дії повертається в знак своєї максимальної сили, і це відчувається буквально на рівні тіла: внутрішній ритм прискорюється, рішення ухвалюють швидше, а сумніви відходять на другий план. Усе, що раніше потребувало тривалих роздумів, тепер рухається саме — ніби хтось прибрав внутрішні гальма та ввімкнув прямий імпульс, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У цей період багато що складається швидше, ніж зазвичай, а розуміння власних намірів стає чистішим і точнішим. Усе навколо вибудовується в єдину лінію, і стає простіше розрізняти, куди справді варто спрямовувати енергію.

Нові обставини допомагають побачити головне: рішення приходять упевнено, а напрямок руху окреслюється сам, без зайвих сумнівів і вагань. Події починають вибудовуватися так, що простір сам підлаштовується під наші кроки, відкриваючи двері, які раніше залишалися закритими. Це час, коли ініціатива приносить відчутний результат, а внутрішня рішучість стає головним ресурсом для просування вперед.

Ця динаміка посилюється в середині місяця. Уже 15 квітня Меркурій теж входить у знак Овна, і комунікації стають прямішими, швидшими та насиченішими. Люди кажуть те, що справді думають, і роблять це без довгих підготувань та обхідних формулювань. З одного боку, це допомагає швидше розв’язувати питання, проясняти ситуації та просувати свої ідеї. З іншого — підвищує ймовірність конфліктів, тому що слова стають різкішими, а реакції — швидшими. Важливо пам’ятати, що в цей період правда виходить назовні, і приховувати щось стає складніше.

16 квітня Марс утворює секстиль із Плутоном, і ця енергія дії починає змінювати реальність на глибшому рівні. Те, що раніше здавалося непідйомним або надто складним, починає просуватися вперед, немов хтось прибрав внутрішні блоки. З’являється витривалість, концентрація, здатність тримати курс навіть в умовах тиску. Це аспект, який допомагає не просто діяти, а діяти так, щоб результат був відчутним і довгостроковим. У цей період можна просунутися в завданнях, які довго стояли на місці.

Кульмінація цієї вогняної хвилі настає 17 квітня, коли відбувається Молодик в Овні. На тлі з’єднання Меркурія з Нептуном він об’єднує мрію та дію, натхнення й волю. Це рідкісний момент, коли внутрішній імпульс збігається з можливостями зовнішнього світу. Усе, що запускається в цей період, отримує потужний старт і розвивається швидше, ніж зазвичай, бо енергія Молодика в Овні — це енергія початку, прориву, першого кроку. Це час, коли можна задати напрям на весь рік уперед, не озираючись на минуле та не дозволяючи старим страхам втримуватися на місці.

А вже 19 квітня Марс з’єднується із Сатурном, і енергія Овна набуває структури. Імпульс стає направленим, зібраним, стійким. Це з’єднання допомагає втримувати темп, розподіляти сили й ухвалювати рішення, що працюють надовго. Ми починаємо розуміти, як саме реалізувати свої бажання, які кроки зробити першими, а які — залишити на потім. Це час, коли можна вибудувати стратегію, що приведе до реального результату, а не просто до спалаху активності.

20 квітня в Овні з’єднуються Марс, Меркурій і Сатурн, створюючи потужний коридор концентрації. У період із 20 до 22 квітня можна завершити те, що довго відкладали, пройти через складний етап, зібрати волю в одну точку і зробити крок, який раніше здавався надто важким. Це дні, коли енергія не розпилюється, а працює точно й прицільно. Усе, що вимагає рішучості, дисципліни та внутрішнього стержня, можна реалізувати саме зараз. Це рідкісне поєднання, яке допомагає просунутися в справах, які потребують максимальної зібраності.

І все це триває до 19 травня, поки Марс іде Овном. Це період прямої дії, коли події розгортаються стрімко, а ініціативи дають результат швидше, ніж очікували. Час, коли рух уперед приносить більше, ніж очікування, а активність стає головним інструментом досягнення цілей. Це ідеальний період для старту проєктів, просування, перемовин, фізичної активності та будь-яких процесів, де важлива швидкість і ясність.

Марс відображає принцип імпульсу, спрямованості назовні. У період транзиту Овном люди, що володіють лідерськими якостями, зможуть проявити свою індивідуальність яскравіше і стати помітнішими. Їхня енергія стає заразливою, а здатність вести за собою — особливо сильною. Це час, коли можна заявити про себе, показати свої здібності, вийти на новий рівень активності. Але важливо пам’ятати, що ця енергія потребує виходу: якщо її не спрямовувати на дію, вона може проявитися через дратівливість, спалахи гніву або внутрішнє напруження.

А ось за відсутності фізичних навантажень, без активних дій, скидання енергії, накопиченого потенціалу може відбуватися гостро, різко, через агресію. Тому важливо давати тілу рух, а розуму — завдання. Спорт, прогулянки, робота руками, активні проєкти — все це допомагає гармонійно проживати марсіанський імпульс. Інакше енергія буде шукати вихід через конфлікти, суперечки або внутрішній дискомфорт.

Золотий період для представників вогняних знаків Зодіаку — Овна, Лева, Стрільця. Ваше прагнення до особистих досягнень у цей період буде особливо сильним, і вам справді вдасться втілити в реальність деякі свої бажання. Простір підтримує ваші ініціативи, а внутрішній вогонь допомагає йти вперед без вагань. Це час, коли ви можете стати помітнішими, яскравішими, впливовішими, а ваші дії — результативнішими.

Складно Терезам: може здаватися, що все і все проти них, а дії оточення спрямовані в протилежний бік. Марсіанська енергія Овна йде «в лоб» їхній природній дипломатичності, створюючи напругу у стосунках і відчуття тиску. Важливо пам’ятати, що це тимчасово, і що будь-які конфлікти в цей період — не про руйнування, а про необхідність позначити свої кордони і свої бажання.

Козороги і Раки стикаються з перешкодами, тому що марсіанський імпульс активує їхні кардинальні точки. Навколишні частіше, ніж зазвичай, порушують ваші особисті кордони, а взаємодія з чоловіками — партнерами, друзями, рідними, колегами — може приносити напругу. Це час, коли важливо зберігати спокій, але водночас не відмовлятися від своїх цілей. Марс вчить вас діяти, навіть якщо обставини не ідеальні.

Близнята і Водолії — доклавши певних зусиль і проявивши наполегливість, із більшою часткою ймовірності зможете втілити все задумане в реальність. Марсіанська енергія дає вам швидкість, ясність і здатність швидко адаптуватися. Це час, коли ваші ідеї знаходять підтримку, а ваші дії — відгук. Головне — не розпорошуватися і тримати фокус на головному.

Тельці, Діви, Скорпіони, Риби — все у ваших руках. Вам ніхто не допомагає, але ніхто й не заважає. Марс в Овні не дає вам прямої підтримки, але й не створює серйозних перешкод. Це період, коли ви можете спокійно просуватися вперед, спираючись на власні ресурси. Ваші результати залежатимуть від вашої ініціативи, а не від зовнішніх обставин.