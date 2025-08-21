Майбутнє України згідно з астропрогнозом: чого очікувати українцям

Майбутнє України згідно з астропрогнозом / © Getty Images

З 2020 року світ перебуває в процесі переформатування, а наша країна є однією з його головних учасниць. Уже восени поточного року роль України в глобальній системі визначатиметься одразу кількома ключовими факторами — від геополітичних альянсів до економічної стійкості та міжнародних зобов’язань, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У 2025 році 34-й день народження України настає 23 серпня о 23:19 (gmt+3), у день молодика в Дівів аспекті з’єднання з натальним Сонцем країни, що вже саме по собі символічно. Ця подія відбувається в 3 домі (спілкування, комунікації, листування, поїздки) і свідчить про новий підхід до обговорення хвилюючих тем.

Дональд Трамп за знаком зодіаку — Близнята, основний посередник між Володимиром Зеленським (Водолій) і Володимиром Путіним (Виси). Три президенти — представники знаків стихії Повітря, що дає шанс на те, що все-таки вони дійдуть до єдиного рішення, яке задовольнятиме всі три сторони. Але станеться це не раніше ніж у Солярі 2026-2027 рр. Адже народжені під знаками повітряної стихії можуть домовлятися нескінченно — це їхня суть, а отже, квапити події ніхто не буде.

Молодик у 3 домі Соляра й Асцендент Соляра в знаку Близнят говорять про початок шляху до оновлення через діалог, уточнення інформації, зміцнення зв’язків. Ключовим етапом є встановлення контакту, відновлення логістики та переміщень. І завдяки участі Д. Трампа між лідерами України й Росії може статися реальна розмова, після чого «крига скресне» і до середини 2027 року буде встановлений мир із гарантіями безпеки.

Діва — знак аналізу, служіння, порядку і відновлення. Це говорить про те, що Україна входить у рік, коли увага буде зосереджена на деталях, очищенні від хаосу і на створенні нових структур. Молодик у солярі — це завжди початок нового циклу і точка перезапуску.

Активність року — ментальна, інтелектуальна. Це пояснюють:

Асцендент Соляра України перебуває в Близнюках у з’єднанні з куспидом 5 натального дому, з боку 4.

Меркурій — управитель солярного Асцендента — у знаку Лева в 3 домі, де також перебуває і Сонце, але в знаку Діви.

Сонце соляра в 3 домі.

Багато розмов, поїздок, зустрічей, але також і переливання «з пустого в порожнє». Плюс у тому, що значно менше руйнувань і загибелі людей, адже Марс — у знаку дипломатії, у Терезах у 5 солярному домі, що символізує життя.

Оскільки Меркурій у Леві та його диспозиція сприятлива (у знак Діви), можна стверджувати про те, що до президента України дослухатимуться на всіх рівнях і навіть ті, хто агресивно намагається гнути свою лінію, наполягаючи на віддачі територій. Попри те, що становище влади України вельми нестабільне, немає показників для її зміни. Скоріше навпаки — до президента Володимира Зеленського дедалі більше дослухаються, і це дає більше бонусів Україні на майбутніх переговорах щодо завершення війни.

Місяць Соляра перебуває в знаку Діви в 4 домі, що є показником налагодження побуту українців, повернення додому з інших країн, наведення ладу у своїй оселі та країні загалом. Це підтримує і надихає фактів, інформує про підвищення рівня комфорту на батьківщині.

Соляр 2025 року забарвлений конфігурацією «бісекстиль» із вищих планет: Плутон, Уран, Нептун. Плутон у Водолії — трансформація через технології, колективні рішення, реформи. Уран у Близнюках — несподівані інформаційні прориви, нові форми комунікації. Нептун в Овні — духовне пробудження через активні дії, боротьба за ідеали.

Ця конфігурація свідчить про можливість виходу із затяжної кризи, але тільки за умови, що буде ухвалено нестандартні, сміливі та колективні рішення. Це рік, коли майбутнє формується не в кабінетах, а в умах і серцях людей.

У поточному Солярі України буде закладено основи для переформатування ролі президента, але вибори — не в найближчий рік. У солярній карті України Висхідний Місячний Вузол, ретро Сатурн і ретро Нептун перебувають у 10 домі Соляра, що свідчить про збереження до кінця серпня 2026 року наявного на даний момент складу органів державної влади і президента.

Ретро Плутон у 8 домі соляра і Ліліт у 6 домі активує теми втрат у карті України. Тобто окупація країною-агресором триває і доволі потужними темпами. Але саме це і стане каталізатором договірних процесів восени 2025 — навесні 2026 року, які будуть необхідні для збереження держави.

Є й суттєвий плюс у Солярі України 2025-2026 рр. У 2 домі соляра перебуває Юпітер, Венера та Білий Місяць, а це свідчить про те, що українці будуть ситими та навіть відчують підвищення рівня життєвого комфорту, навіть попри те, що війна триває, але має тенденцію до загасання.

Підтримувати Україну країни-союзники будуть і далі, але більше це гуманітарна, а не військова допомога. У всякому разі, паски затягувати не доведеться. Також протягом солярного року відбудеться реальний перехід до більш стійких, локальних форм економіки, що посилить нашу країну зсередини.

Місяць у прогресивній карті України до червня 2026 року перебуває в Тельці — у знаку екзальтації. Таке положення — дуже сприятливий показник для нашої країни. Українці сильні, здатні витримати величезні навантаження й обмеження, і це триває вже 2 роки (війна розпочалася за прогресивного Місяця в Овні).

З червня 2026 року ситуація змінюється і в багатьох спрацьовує такий показник, як «зношуваність». Зникне категоричність, фіксація на тенденціях, раніше прийнятих і нав’язаних ззовні. Місяць на 2,5 роки перейде в знак Близнюки, що додасть гнучкості, готовності говорити навіть із явними ворогами. Народ і влада України будуть готові ухвалювати складні рішення, йти на компроміси, але це станеться не раніше червня-липня 2026 року. До цього моменту бойові дії триватимуть, і про поступки територій або обмін свого на своє, що зараз пропонує Путін, не може бути й мови.

У карті дирекцій Меркурій і Юпітер перебувають в останньому градусі Діви, створюючи умови для завершення поточної фази війни. Наступного соляра ці дві планети перейдуть у знак Терези, забезпечуючи сприятливе тло для міжнародної дипломатії, ухвалення компромісних рішень.

Через 2 роки (влітку 2027 року) Марс у дирекціях перейде в знак Скорпіона. Тут Марс сильний, але це образ акули! Очевидно, прийде новий верховний головнокомандувач, і тоді в Україні інакше формуватиметься військовий потенціал. Можливо, дасть гарантії безпеки сильніша держава.

У натальній карті України Сатурн у 2-му градусі Водолія, Місяць у Водолії під управлінням Урану. Транзитний Уран змінив знак і дав свободу людям, водночас можновладці України, яких показує Сатурн (він же управляє Асцендентом), змушені рахуватися з народом під впливом напруженого аспекту від Урана.

Плутон транзитний в аспекті з’єднання із Сатурном натальним до січня 2026 року — розворот із ретро якраз у градусі Сатурна. Формуються умови для зміни України та її наявних кордонів. Відбуваються дуже важливі й корисні події для нашої країни. Благо — на гармонійному аспекті з Ураном у Близнюках, що дає надію на сприятливі перспективи для українців у довгостроковій перспективі.

На шальках терезів — Донбас і Крим: ці два регіони залишаються ключовими вузлами геополітичного протистояння, де перетинаються інтереси України, Росії та всієї міжнародної спільноти. Але рішення буде ухвалено і вже в доступній для огляду перспективі. І це будуть рішення, прийнятні для всіх, що дасть змогу завершити війну.

Через 3-4 місяці прогресивний Місяць у Тельці (символізує сильний духом народ України), утворить квадратуру до Місяця натального України. А це значить, що листопад і грудень 2025 року буде дуже важкий для українців.

Влітку 2027 року гармонійна конфігурація «Бісекстиль» із вищих планет дасть результат — припинення війни. У цей період буде народжуватися нова Україна з іншим гороскопом. Не варто сподіватися на те, що буде спокійно в найближчі кілька років.

Приблизно через 4 роки, коли Місяць у дирекціях перейде в знак Овна з Риб, для народу України почнеться новий етап — життєствердний, яскравий, позитивний. Але це станеться не раніше середини 2029 року.