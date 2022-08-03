Меркурій у Діві 4-25 серпня 2022 року: що на нас чекає в цей час

4 серпня о 09:58, планета мислення та комунікацій – Меркурій – входить на знак Діви, де має одразу два сильні статуси – управління та екзальтація.

У цьому знаку добре проявляється у посередницьких справах, соціальній та будь-який діяльності, що зі швидкістю реакції, вмінням формулювати думки, вирішувати логічні завдання. У період транзиту Меркурія за знаком стихії Землі - Діва - допомагає розібратися в тому, як можна покращити повсякденну рутину і зробити життя цікавим, а роботу - корисною, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

До 26 серпня основний акцент робиться на поточні справи, люди намагаються спілкуватися щодо справи, шукають розумні шляхи виходу зі складних ситуацій і, як правило, знаходять їх. У цей час відкриваються сприятливі можливості для розвитку інтелектуальної та духовної активності, людям легше зрозуміти та усвідомити те, що відбувається навколо. Транзит Меркурія у Діві сприяє корисним знайомствам, створенню нових соціальних зв'язків та реалізації своїх задумів.

Планету Меркурій названо на честь римського бога Меркурія (грецьке ім'я Гермес), посередника між богами та людьми. Одним зі знаменитих невід'ємних атрибутів бога Меркурія є крилаті сандалії - на них він здатний зі швидкістю думки переміщуватися куди захоче. Бог подорожей і мандрівників, Меркурій також є богом спілкування, красномовства та торгівлі, а також спритності, хитрості та в'юнкості. Здатний спрямовувати чарівний дар свого красномовства, щоб примиряти людей і навіть цілі народи.

Транзит Меркурія у Діві наділяє розум передбачливістю, вмінням утримуватись на досягнутих результатах, проникати углиб речей та проблем. Гармонійний аспект з Ураном і Марсом посилює інтерес до спілкування та обміну досвідом, допомагає встановлювати потрібні зв'язки, знаходити своє місце в суспільстві, отримувати практичну користь з інформації, що надходить. Люди починають добре розуміти групові інтереси, політику, масові рухи та суспільні справи. Найближчим часом успішним буде обмін ідеями з групами людей, ефективні колективні справи, робота в команді чи громадській організації.

Дні від 4 до 25 серпня підходять для того, щоб оновити обладнання, техніку, апаратуру, яка є невід'ємною частиною робочого процесу. Гарний час для того, щоб вкладати гроші у все нове, прогресивне, знання, займатися інвестиціями в цінні папери.

Символічно, знак зодіаку Діва можна уявити, як поле пшениці, що колоситься за вітром. У діях - це збирання врожаю, заготівлі на зиму, прагнення зберегти отримане найбільш оптимальним та практичним способом. В інтелектуальному плані - важливість знань та навичок, системності, дрібниць та деталей, умінь та професійних здібностей.

Діва має мутабельні, мінливі якості, цей знак готує новий етап. У природі це завершення літа та початок осені, процес підготовки до холодної пори року. Меркурій у Діві якнайкраще забезпечує перехідний стан, який готує новий рівень взаємодії, завершує повний розвиток певного циклу, переводить енергії в іншу якість.

Меркурій керує думками, словами та ідеями, а також впливає на взаємини з оточенням, тоді як Діва характеризується розумними діями, раціональністю, послідовністю та практичністю. Тому період від 4 до 25 серпня - дуже продуктивний час, сприятливий для будь-якої розумової діяльності та передавання інформації.

Меркурій вийде з Діви 26 серпня о 04:03, але незабаром повернеться у цей знак - від 23 вересня до 11 жовтня. Перебуваючи у фазі ретроградного руху, від 10 вересня до 3 жовтня Меркурій поверне всіх до незавершених справ серпня, змусить виправляти помилки. Тому зараз важливо все ретельно планувати та аналізувати, щоб наприкінці вересня - першій декаді жовтня уникнути непотрібної суєти та зайвого клопоту.

Під час входження Меркурія в Діву настає час аналізу, підбиття підсумків, розкладання своїх думок на полички та тверезого розрахунку. У цей період знижуються творчі здібності, водночас люди схильні розсудливо міркувати, ухвалювати правильні рішення, а не витати в хмарах, приймаючи ілюзорне за дійсне.

Меркурій - планета Повітря і Землі, знак Діва належиь також до земної стихії, а їхній взаємозв'язок у період від 4 до 25 серпня 2022 року допомагає успішно вирішувати фінансові справи, займатися бізнесом, підприємницькою діяльністю та отримувати прибуток. Це час отримання практичних результатів, винагороди за виконану роботу.

У період активних енергій знака Діви будь-яка недобросовісна недбала і без знання справи робота стає видимою, що викликає значну кількість критики. Найчастіше порушники отримують громадські осуди, штрафи, адміністративні покарання.

До 12 серпня - період зростального Місяця, що сприяє будь-яким починанням, практичній діяльності, визначенню повсякденної мети, плануванню свого життя. Гарний час для того, щоб відкривати свою справу, вкладати кошти у вигідні проєкти, проводити важливі зустрічі з партнерами, а також займатися роботою, яка потребує підвищеної уваги та зосередженості.

Знак Діва пов'язаний із темою медицини у найширшому сенсі. Більшість людей замислюються про своє здоров'я, профілактику захворювань, намагаються дотримуватися правильного режиму дня. Меркурій у Діві, як лікарям, так і пацієнтам, дозволяє проводити вчасно медичні обстеження, призначати ефективне лікування та отримувати сприятливий результат.

Транзит Меркурія за знаком Діви дуже сприятливий для Тельців, Дів та Козорогів. Посилюються розумові здібності, відкриваються нові можливості для покращення свого фінансового стану. Час підходить для пошуку робота, початку нової професійної діяльності, вкладення коштів у покупку нерухомості, покупки автомобіля та сучасної техніки. Не звертайте з наміченого шляху, завзято рухайтеся до своєї мети, крок за кроком, долаючи перешкоди і до кінця серпня результати перевершать усі очікування. Чудовий час для того, щоб поговорити з партнерами, рідними та близькими людьми, обговорити найважливіші теми, знайти відповіді на складні питання та домовитись про взаємовигідну співпрацю.

Представники знаків Рак і Скорпіон, які зможуть впоратися з найскладнішими та каверзними питаннями, отримають саме те, що заслужили. Якщо минулого місяця відповідально виконували свої обов'язки, активно проявляли себе у професійній сфері, то найближчим часом у вас з'являться додаткові ресурси, щоб значно покращити якість свого життя.

Близнята, Риби Стрільці можуть зіткнутися з суперечливими думками партнерів та колег. Великий ризик втратити джерело доходу, якщо будете занадто категоричними у своїх висловлюваннях. Період Меркурія у Діві сприятливий для індивідуальної роботи, оскільки у колективних справах практично неможливо досягти згоди. Як ви, так і ваші партнери, одне одного дратуєте, створюєте взаємні перешкоди, різноманітні затримки, запізнення.

Овни, Леви, Терези, Водолії зможуть будувати своє життя відповідно до своїх переконань та потреб. З'являється багато нових ідей, які можуть бути корисними не тільки для вас, але й для оточення. Тому намагайтеся не афішувати свої плани, цілеспрямовано і впевнено рухайтеся в потрібному напрямі, крок за кроком долаючи перешкоди. Багато проєктів, на які були покладені великі надії, виправдають ваші зусилля та витрачені ресурси.

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