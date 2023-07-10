Меркурій у Леві 11-29 липня 2023 року: що на нас чекає в цей час

Це час самовираження, реалізації своїх талантів і здібностей через спілкування й соціальні зв'язки. Бажання відкрито демонструвати свої інтелектуальні здібності, виявляти свою індивідуальність з'явиться у багатьох людей, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Меркурій – найближча до Сонця планета, тому воно на неї світить і гріє всемеро сильніше, ніж на Землю. Але на ній найхолодніші ночі в Сонячній системі. Меркурій рухається швидше за інші планети, обпалюючись сонячними променями вдень і замерзаючи вночі. На денному боці Меркурія страшенно жарко, там вічне пекло. Заміри свідчать, що температура там піднімається до 400 градусів вище нуля. Зате на нічному боці завжди сильний мороз, який, ймовірно, сягає 200 градусів нижче нуля.

Отже, Меркурій – це царство пустель. Одна його половина – гаряча кам'яна пустеля, інша – крижана пустеля, вкрита замерзлими газами. Поверхня Меркурія за зовнішнім виглядом схожа на місячну. Коли він перебуває досить далеко від Сонця, його можна розглянути – він стоїть низько над горизонтом. Меркурій ніколи не видно на темному небі. Найкраще спостерігати його у вечірньому небі або перед світанком восени. Меркурій не має природних супутників. 80% його маси міститься у його залізному ядрі.

Меркурій належить до внутрішніх планет, оскільки його орбіта лежить усередині орбіти Землі. Це найменша планета земної групи. Планета названа на честь давньоримського бога торгівлі – швидконогого Меркурія, оскільки вона рухається небом швидше за інші планети. В римській міфології – син Юпітера, рідкісний хитрун і майстер ораторського мистецтва. В зодіаку під його керуванням перебувають знаки Близнята й Діва.

Відстань між Меркурієм і Сонцем ніколи не перевищує 28 градусів. Це найближча до Сонця планета, що характеризує спосіб і тип мислення. Меркурій відповідає за ерудицію, інтелект, а також визначає наші здібності до спілкування й навчання. Символізує обмін товарами та інформацією, її аналіз і оцінку, також взаємини ділового характеру, у яких є лише інтерес і нема емоцій. Навчання передусім конкретне, практичне, а не духовно-філософське.

Свідомий бік людини виявляється через Меркурій, через цю планету ми найвиразніше бачимо, яка саме людина, які її свідомі наміри, як вона говорить і про що думає, куди спрямовує свою енергію мислення. Меркурій – планета середнього роду, нейтральна, тому що може проявляти себе і в жіночій якості, і в чоловічій. Найвища сутність Меркурія – планета Уран.

У період транзиту Меркурія знаком Лева очікується яскрава гра на публіку з боку публічних осіб, громадських діячів або вищого керівництва країни, міста, підприємства. Чудовий період для того, щоб набути популярності, виділитися з натовпу і стати помітними.

Швидкий Меркурій у вогняному знаку Лева дає можливості для реалізації своїх задумів і сміливих висловлювань. Головне, будьте обережні в словах – вміння казати правду в очі іноді може нашкодити, особливо в період від 17 до 24 липня, коли Меркурій утворює напружені аспекти з Юпітером та Ураном, з'єднується з Чорним Місяцем. У ці дні необережні дії та слова на публіці можуть надовго залишити неприємний шлейф скандалів.

27 липня – з'єднання Меркурія та ретро Венери у Леві, цього ж дня Уран у конфлікті з Чорним Місяцем – день авантюр, грандіозних шоу у всіх сенсах, зваб і спокус. Загалом якщо ви впевнені в собі і здатні контролювати свої емоції, робите обдумані кроки, то можна отримати максимум користі з цього періоду. Але для незрілих і психологічно нестійких особистостей, схильних до впливу зовні, планетарні енергії можуть виявитися занадто важкими й відвести не туди. В будь-якому разі Меркурій у Леві принесе в життя кожної людини гучні заходи та яскраві події – нудно не буде.

Від 23 липня Венера входить у фазу ретроградного руху, відбувається зближення з Меркурієм у Леві, що сприяє відновленню взаємин, особливо особистого характеру. Гарний час для організації зустрічей з однодумцями, спілкування з друзями та близькими – це допоможе зарядитися позитивом і невтомною енергією. Можна розставити крапки над "i" та закрити теми, які давно не дають спокою.

Меркурій, перебуваючи у знаку Лева, спонукає до сміливих рішень і підштовхує до важливих розмов. Якщо у вас давно є бажання з кимось серйозно поговорити – не гайте часу. Настає той момент, коли є сенс винести на обговорення теми, які вас бентежать. З великою ймовірністю ваші думки будуть почуті, а ваші поради принесуть відчутну користь.

Можливо, нарешті настав час зайнятися тим, до чого лежить душа, тому не варто стримувати свої творчі пориви в цей період. Однак будьте готові до критики, оскільки найближчі 1,5 місяця Марс рухається Дівою, змушуючи людей надто прискіпливо оцінювати результати виконаної роботи. Якщо вас це не бентежить – сміливо дійте, і тоді ви зможете вийти на новий рівень, а незадоволені так і залишаться на рівні буркотунів. Щоб не сталося – зберігайте спокій, мисліть позитивно та залишайтеся в позиції впевненої в собі людини. Виграє той, хто вміє поводитися гідно, тим більше в період активних енергій творчого й невгамовного знака Лева.

Якщо ви прагнете оплесків, уваги до власної персони, зізнання з боку навколишніх – ретроградна Венера та Меркурій у Леві допоможуть вам у цьому. Для артистів і всіх, чия діяльність пов'язана зі сценою, мистецтвом, індустрією краси – сприятливий період. Також ці транзити активізують давні дружні стосунки, зв’язки з колишніми партнерами. Не виключено, що в найближчі кілька тижнів вам несподівано захочеться переглянути їх, визначитися, хто вас надихає, а хто, навпаки, тягне донизу. Притаманна Леву підвищена вимогливість до свого оточення може сприяти розриву контактів, оскільки між людьми з'являється соціальна прірва.

Друга та третя декади липня найбільш сприятливі для представників стихії Вогню: Овнів, Левів і Стрільців. Готуйтеся до частих виходів у світ та уваги з боку інших людей. У цей період ви будете повністю занурені в найрайдужніші думки. Можливо, й не надто грошові дні попереду, зате цікаві. Обставини, що виникають, пов'язані з розширенням вашого впливу. Рекламна кампанія, запущена в цей період, стане запорукою успіху незабаром.

Водолії, Тельці та Скорпіони перебувають під напруженими аспектами від Меркурія та Венери у Леві, що може позначитися на вашому настрої не з кращого боку і стати причиною самоїдства. Найбільші розчарування пов'язані з невиправданими надіями щодо шлюбу чи взаємин з іншими людьми. Щоб звести до мінімуму можливі неприємності, спробуйте переосмислити колишні вчинки.

У житті всіх представників знаків зодіаку в період від 11 до 29 липня 2023 року почнуть з'являтися люди, які допоможуть провести переоцінку цінностей та відповісти на багато запитань, які хвилюють. Все, що відбувається в цей період, невипадкове – Меркурій у Леві висвічує те, на що не хотілося звертати уваги, а треба було вже давно. А це сприяє дорослішанню, надає сил для рішучих кроків назустріч успіху.

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