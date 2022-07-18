Меркурій у Леві 19 липня - 4 серпня: що на нас чекає в цей час

Переміщаючись за знаком Лева выд 19 липня до 4 серпня 2022 року, символічно є провідником через Темряву до Світла. У цей період посилюється інтерес до спілкування та обміну досвідом, масових рухів, публічної діяльності та громадських справ, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

З погляду архетипу, Меркурій - Гермес, постійно знаходиться поряд із сонячним божеством Геліосом (Аполлоном). Виконує функцію посланця богів - передає на Олімп бажання людей. Для цього він наділений кмітливістю, спостережливістю та хитрістю.

Знак зодіаку Лев управляється Сонцем - денне світило, джерело життя,займає центральне місце у міфології всіх культур. Сонце - центр нашої Сонячної системи, воно дає світло та тепло всім планетам. Навколо нього обертаються решта тіла Сонячної системи.

В астрології Сонце символізує: центр, серцевину, сутність "Я", свідомість, свідому волю, лідерство, владу, демонстрацію себе, творчість як яскравий мимовільний прояв себе, продовження себе - у дітях, творчості, бізнесі.

Меркурій символізує мислення, сприйняття інформації, її аналіз та оцінку, а також обмін товарами, взаємини ділового характеру, в яких немає емоцій. Навчання, передусім конкретне, практичне, а чи не духовно-філософське. Свідома сторона людини виражається через Меркурій, через цю планету ми найвиразніше бачимо, яка саме ця людина - на відміну від Сонця, що первинно описує енергію та волю особистості.

У період транзиту Меркурія за цим знаком, планета перебуває під керуванням Сонця, тому багато людей у цей час хочуть бути в центрі, демонструвати свої таланти та здібності. Меркурій описує ті дії людини, які може зробити своєю вільною волею, свідомими намірами.

У Леві Меркурій менш критичний та налаштований творчо підходити до вирішення питань. Люди в період транзиту планети за цим знаком стають більш відкритими, а суспільна свідомість змінюється на краще. Позитивніше сприймаються і усвідомлюються події, що відбуваються в країні і в світі.

Меркурій під час входження на знак Лева, будує гармонійний аспект з Юпітером (планета «великого щастя») - це взаємодія формує позитивні планетарні енергії, які сприяють оптимістичним настроям. А позитивний внутрішній настрій та віра у світле майбутнє допомагають подолати будь-які труднощі.

Однак, багато людей можуть зіткнутися і з неприємними моментами під час транзиту Меркурія Левом. Це пов'язано з минулими ситуаціями, про те, що відбувалося в житті людини при переміщенні Меркурія за знаком зодіаку Рак (5 - 18 липня), яким керує Місяць - нічне світило.

Транзит Меркурія на Раку на перший план ставив необхідність перебудови суспільних відносин і міжнародних зв'язків. Порушувалися кармічні питання, які треба було вирішувати одразу, а не відкладати на потім. Але це завдання багатьма людьми як не усвідомлювалися, а й кудись далеко ховалися. Вони настільки складні і, в ряді моментів неприємні, що багато людей самі їх приховували. Це і є зона комфорту, що гальмує розвиток, т.к. прикладати інтелектуальні зусилля, ризикувати, щоб стало інакше, людям особливо не хотілося.

У період транзиту Меркурія Левом все прояснюється, виходить назовні, адже Левом керує Сонце - денне світило. Якщо найважливіші питання ігнорувалися попередні 2-3 тижні, то зараз буде складніше їх вирішувати. Для цього знадобиться більше ресурсів - фізичних, інтелектуальних та психічних, але при цьому немає жодних гарантій, що все вийде так, як хочеться. Хто пройшов кармічний іспит у період від 5 до 18 липня, той зараз переможець - найближчим часом буде цікаво та особливо гаряче (у позитивному сенсі цього поняття). А той, хто ухилявся від відповідальності, уникав вирішення найважливіших питань, заплющував очі на очевидні речі, той може страждати ще більше від усвідомлення минулих помилок і того, що вчасно не було потрібних дій.

Від 19 липня до 4 серпня сприятливий час для розмов про кохання, обговорення своїх переживань, романтики, зізнань та любовного листування. Люди схильні замислюватися про свої почуття, аналізувати їх, говорити про перспективи взаємин. Також гарний час для контактів з дітьми, проведення з ними виховних бесід, розмов про те, що їх хвилює. Багато проблем вирішуються в цей період саме тому, що вони стають видно, а те, що ховалося, тепер виходить на поверхню.

Гарний час на навчання, т.к. Меркурій у Леві посилює інтерес до нових знань, інформація сприймається швидше, виникає бажання передати її іншим. З'являється можливість висловити свою думку і опинитися в центрі, утримати увагу слухачів, зайняти лідерські позиції.

Поїздки в третій декаді липня - початку серпня 2022 року, більшою мірою пов'язані з відпочинком або розвагами. Також варто втілити в реальність плани, пов'язані зі сферою зарубіжжя: еміграція, подорож, виїзд на роботу в іншу країну, особисті або ділові взаємини з іноземцями. Це гарний час для людей творчих професій, для тих, чия діяльність пов'язана зі словом. Сприятливий період для реклами, громадських чи політичних заходів.

Транзит Меркурія Левом особливо сприятливий для представників знаків стихії Вогню: Овен, Лев, Стрілець. Ви зможетеконтролювати себе та ситуацію, якою б складною вона не виявилася, а значить уникнете втрат і нераціонального витрачання своїх ресурсів. Люди творчих професій, лектори, оратори, публічні особи почуватимуться чудово в цей період і зможуть отримати гідну винагороду за свою роботу. Демонструйте свої знання та досвід, рекламуйте себе, і ви отримаєте багато нових перспектив, розширіть свій кругозір.

Близнята та Терези, якщо будуть чесні самі з собою та з оточуючими людьми, зможуть виправити помилки минулого та значно підвищити якість свого життя. Постарайтеся знайти новий сенс подій, що відбуваються, знайдіть у цьому плюси - це допоможе вам вийти на більш високий рівень, як у особистих відносинах, так і в професійній сфері.

Водолії зіткнуться з критикою на свою адресу, з суперечливими думками оточуючих. Ваше завдання не посилювати конфлікт і знайти в цьому нові точки зростання.

Тельці та Скорпіони, будьте готові до перешкод, затримок у дорозі, несподіваної зміни планів, за незалежними від вас обставинами.

Раки, Діви, Козорога, Риби - намагайтеся надходити до вас інформацію синтезувати, об'єднувати, аналізувати в цілісному обсязі, і ви будете задоволені результатами періоду транзиту Меркурія за знаком Лева. Соціальна активність принесе вам нові корисні зв'язки, можлива зустріч із людиною, яка вплине на ваше майбутнє.

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