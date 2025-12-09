Меркурій у Стрільці від 12 грудня до 1 січня: що на нас чекає в цей час

Меркурій у Стрільці від 12 грудня до 1 січня / © Credits

До 1 січня 23:11 року, що настає, планета мислення і комунікації залишається в цьому знаку, утримуючи нашу увагу на питаннях, які вже проявлялися в період з 29 жовтня до 19 листопада. Тоді були актуальними теми віри, ідеалів, освіти й далеких планів, і багато хто з них залишався відкритим або потребував переосмислення, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Тепер же з’являється можливість поглянути на них ясніше і конструктивніше. У період транзиту Меркурія по знаку Стрільця слова знаходять силу, думки стають ширшими, однак, розмови про майбутнє втрачають конкретику. Цей період з’єднує натхнення з практичністю, перетворюючи філософські пошуки на реальні кроки та нові орієнтири, які слугуватимуть опорою у 2026 році.

Меркурій у Стрільці спрямовує мислення не до подробиць, а до великих ідей і широких смислів, і це відображається не тільки на особистому рівні, а й у колективних і політичних процесах.

У суспільстві посилюється прагнення до глобальних концепцій, до пошуку «правди» та універсальних рішень. Люди починають обговорювати не стільки деталі, скільки принципи, ідеали та напрямки розвитку.

У політиці це проявляється у зростанні риторики про свободу, справедливість, міжнародні зв’язки та освіту; акцент зміщується на масштабні проєкти та стратегічні плани. Колективне мислення стає більш філософським та ідеологічним, що може надихати на об’єднання довкола спільних цінностей, але водночас створювати ризик поляризації, коли різні групи починають обстоювати свої «великі істини» та сперечатися про те, чия картина світу є більш правильною.

Таким чином, транзит Меркурія по Стрільцю забарвлює комунікацію в дух пошуку смислу та ідеалів, підштовхуючи суспільство до обговорення майбутнього і до формування нових світоглядних орієнтирів. І саме тут розкриваються його архетипи — ті образи, через які проявляється енергія планети в цьому знаку.

Архетипи Меркурія у Стрільці проявляються особливо яскраво в цей період. Він стає Проповідником і Філософом, а це значить, що слова набувають сили переконання, мова наповнюється натхненням і прагненням вести за собою, хоча часом звучить надмірно категорично.

Одночасно Меркурій виступає як Шукач горизонтів, забарвлюючи комунікацію духом подорожей, відкриттів, нових культур і світоглядів. У цьому поєднанні народжується особлива енергія — прагнення говорити про велике і важливе, шукати істину і ділитися нею, розширюючи межі звичного мислення.

У стосунках з’являється більше відвертості та прямоти. Люди прагнуть говорити про свої ідеали, обговорювати майбутнє, ділитися мріями. Це може надихати та зближувати, але інколи призводить до зайвої категоричності або суперечок щодо світогляду. Важливо пам’ятати, що істина в кожного своя, та вчитися поважати різні точки зору.

Меркурій у Стрільці стимулює ідеї, пов’язані з розширенням ресурсів: інвестиції, навчання новим навичкам, проєкти за міжнародною участю. Однак є ризик переоцінити можливості або повірити в надто оптимістичні обіцянки. Фінансові рішення варто перевіряти на практичність і уникати ілюзій.

Овен, Лев і Стрілець

Для вогненних знаків — Овна, Лева і Стрільця — цей транзит приносить приплив ідей, бажання говорити голосно і впевнено, надихати інших і відкривати нові горизонти. Виникає потяг до подорожей, навчання, розширення досвіду.

Овен: нові ідеї про майбутнє, бажання вчитися або подорожувати. Можливі сміливі заяви, які надихають інших.

Лев: натхнення у творчості, романтиці та самовираженні. Слова набувають яскравості, але важливо не обіцяти більше, ніж реально можливо.

Стрілець: Меркурій у вашому знаку посилює бажання говорити, вчити, надихати. Це час яскравих ідей і сміливих слів, але остерігайтеся категоричності.

Телець, Діва і Козоріг

Земні знаки — Телець, Діва і Козоріг, відчувають необхідність застосувати філософські ідеї на практиці: для них це час пошуку стійких смислів і перевірки, наскільки натхнення може бути корисним у реальному житті.

Телець: акцент на фінансових і ресурсних питаннях, пов’язаних із партнерами. Важливо бути уважним до деталей, щоб не загубитися в загальних обіцянках.

Діва: фокус на домі та сім’ї. Можливі філософські розмови про коріння і традиції, але не варто сперечатися про дрібниці.

Козоріг: внутрішні роздуми, пошук сенсу в духовних практиках. Гарний час для відокремлених досліджень і підготовки до нових проєктів.

Близнята, Терези і Водолій

Повітряні знаки — Близнята, Терези і Водолій — отримують імпульс до активного спілкування, дискусій, публікацій, але мають стежити за точністю інформації, щоб не потонути в загальних словах.

Близнюки: Меркурій навпроти вашого знака — діалоги з партнерами стають ключовими. Можливі суперечки про світогляд, але й шанс на глибоке взаєморозуміння.

Терези: активізація спілкування, поїздок, навчання. Гарний час для курсів, лекцій, публікацій. Але стежте за точністю інформації.

Водолій: активізація соціальних зв’язків, груп, спільнот. Можливі філософські дискусії та нові плани для колективних проєктів.

Рак, Скорпіон і Риби

Водні знаки — Рак, Скорпіон і Риби, проживають цей транзит як виклик: їм доводиться балансувати між внутрішньою чутливістю і зовнішнім тиском ідей, які можуть здаватися надто прямолінійними або чужими.

Рак: увага до робочих процесів і здоров’я. Гарний час для пошуку нових методів, але уникайте перевантаження.

Скорпіон: увага до фінансів і цінностей. Можливі нові ідеї про те, як використовувати ресурси, але важливо уникати ілюзій.

Риби: акцент на кар’єрі та статусі. Слова та ідеї можуть привернути увагу начальства або публіки, але важливо уникати невизначеності та двозначності.