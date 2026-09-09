Меркурій у Терезах від 10 до 30 вересня 2026 року: як скористатися цим періодом

Меркурій у Терезах від 10 до 30 вересня 2026 року / © Credits

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Під впливом Меркурія у Терезах думки та мова набувають м’якості, ясності та спокійного тону. Спілкування наповнюється дипломатичністю, прагненням вислухати співрозмовника та знайти точку рівноваги, де логіка й почуття працюють разом, розповідає астролог і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Меркурій — це Гермес, вічний посланець богів, покровитель торговців, мандрівників і всіх, хто володіє мистецтвом слова. Гермес традиційно вважався ще й покровителем красномовства та переговорів, тим, хто вмів знаходити спільну мову навіть між ворогуючими сторонами — недарма саме йому приписували винахід писемності та договірного права.

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Знак Терези, у свою чергу, пов’язаний з образом богині справедливості Феміди (або її дочки Діке) — тієї, що тримає в руках терези, які зважують істину неупереджено, без гніву та упередженості. Коли хитромудрий, спритний Гермес опиняється під заступництвом богині справедливості, його природна красномовність набуває нового спрямування: замість того, щоб обдурити чи перехитрити, він тепер прагне знайти компроміс, вислухати обидві сторони й винести виважене, чесне судження.

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Від аналізу деталей — до пошуку балансу

Щоб зрозуміти всю красу цього транзиту, важливо побачити контраст із попереднім положенням Меркурія. У Діві мислення було зосереджене на дрібницях, на розборі, критиці, пошуку недоліків — це корисно, але часом втомлює й видається прискіпливим. У Терезах Меркурій робить якісний стрибок: тепер важливі не окремі деталі, а те, як ці деталі складаються в загальну, гармонійну картину. Мислення стає менш критичним і більш примирительним — замість того, щоб шукати, що не так, розум шукає, як зробити так, щоб було добре всім сторонам.

Ключові теми транзиту

Дипломатія та мистецтво компромісу. Це, мабуть, головний дар цього періоду — здатність вести переговори так, щоб обидві сторони відчували, що їх почули. Конфлікти, які здавалися нерозв’язними, протягом цих тижнів знаходять несподівано витончені рішення — не тому, що хтось здався, а тому, що знайшовся варіант, який влаштовує всіх.

Краса мови та стилю. Меркурій у Терезах говорить і пише особливо вишукано — ретельно підбирає слова, прагне до гармонійної, приємної для сприйняття форми висловлювання. Це чудовий час для написання текстів, листів, промов, де важлива не лише суть, а й те, як вона подана.

Партнерське мислення. Рішення в цей період рідко приймаються самотужки — посилюється потреба порадитися, врахувати думку іншої людини, зважити всі точки зору, перш ніж зробити вибір. Це час команд, а не сольних виступів в інтелектуальній сфері.

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Юридичні та договірні питання. Оскільки Терези пов’язані з правосуддям і договорами, цей транзит є особливо сприятливим для роботи з контрактами, угодами та будь-якими документами, що вимагають збалансованості інтересів сторін.

Естетика мислення. Навіть абстрактні ідеї в цей період прагнуть набути гармонійної, красивої форми — це сприятливий час для дизайну, архітектури думки, структурування інформації так, щоб вона була не тільки корисною, але й приємною для сприйняття.

Практичне застосування у різних сферах життя

Переговори та ділові зустрічі. Якщо на вас чекає важлива розмова, під час якої потрібно знайти компроміс — складні переговори щодо зарплати, розподіл обов’язків, вирішення суперечки з бізнес-партнером — ці тижні особливо сприятливі для того, щоб довести справу до взаємовигідної угоди.

Особисті стосунки. Здатність вислухати партнера, а не лише наполягати на своїй правоті, особливо сильна саме зараз. Розмови про почуття, обговорення планів на майбутнє, примирення після сварки — все це відбувається легше, ніж зазвичай.

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Документи та угоди. Сприятливий час для підписання контрактів, укладення домовленостей, юридичного оформлення партнерства — Меркурій тут допомагає побачити всі сторони питання та знайти формулювання, які влаштують усіх учасників.

Творчість і письмо. Тексти, написані в цей період, вирізняються особливою гармонійністю форми — якщо ви працюєте над чимось, що вимагає вишуканого стилю, зараз саме час для цього.

Зворотний бік транзиту

Головний ризик Меркурія у Терезах — надмірна нерішучість. Прагнення зважити всі точки зору іноді перетворюється на нездатність ухвалити остаточне рішення взагалі — розум метається між варіантами, боячись зробити неправильний вибір і когось образити. Також є схильність погоджуватися з тим, хто говорив останнім, аби тільки уникнути конфлікту, — важливо не втрачати власну позицію через бажання всім догодити.

Крім того, коли у транзитах виражений знак Терезів, люди іноді схильні згладжувати гострі кути там, де потрібна прямота — щоправда, якщо її подати надто дипломатично, вона ризикує втратити свою суть за красивим формулюванням.

Метафора періоду

Уявіть собі вправного посередника, якого запрошують до судової зали не для того, щоб звинуватити чи захистити, а щоб допомогти двом сторонам, що стоять по різні боки столу, нарешті почути одна одну. Він не поспішає, зважує кожне слово, шукає ту саму точку, де інтереси обох сторін можуть зійтися без шкоди для чиєїсь гордості.

Меркурій у Терезах з 10 по 30 вересня — саме такий посередник у кожному з нас, який допомагає перетворити будь-яку суперечку на діалог, а будь-яку розбіжність — на можливість для міцнішого, справедливішого союзу.

Ці дні можна використати для врегулювання давніх суперечок і непорозумінь за допомогою діалогу, а не мовчазного протистояння — у цей період як ніколи легко знайти слова, які задовольнять обидві сторони.

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