Меркурій у Терезах від 18 вересня до 6 жовтня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Меркурій у Терезах від 18 вересня до 6 жовтня 2025 року / © Associated Press

18 вересня о 13:06 (gmt+3) Меркурій входить у знак Терези й одразу ж утворює опозицію до ретроградного Нептуна в Овні — тонка й суперечлива астрологічна подія, яка символізує занурення розуму в туман. Це такий собі енергетичний конфлікт між логікою й інтуїцією, між словом і туманом, між дипломатією й імпульсом, розповідає астрологиня й авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

У цій опозиції прихований потенціал не тільки плутанини, а й осяяння, якщо ми припинимо шукати абсолютну точність і дозволимо собі відчувати між рядків. Меркурій у Терезах прагне до гармонії, до чесного діалогу, до краси думки, і якщо слухати не лише факти, а й інтуїтивні імпульси Нептуна, то народжується нова якість мислення: образне, тонке, багатошарове.

18 і 19 вересня — унікальні дні, коли логіка може збагатитися поезією, а раціональність — співчуттям. Коли слово стає не зброєю, а мостом між світами. Якщо ми дозволимо собі бути вразливими, відкритими, уважними до нюансів, то цей аспект може стати ініціацією в глибший рівень спілкування, де важливими є не лише аргументи, а й енергетика, з якою вони вимовлені.

Опозиція Меркурія і Нептуна — це період повільного діалогу і читання між рядків. Це можливість почути те, що зазвичай вислизає, — і в цьому шанс перетворити цей туман на дзеркало, що відображає глибинні смисли, знайти баланс між розумом і душею.

Терези — повітряний знак, керований Венерою, характеризує соціальні взаємини, вибір, рівновагу. Меркурій — планета мислення, мови, комунікації — у Терезах стає дипломатом, стилістом, посередником, миротворцем. Він прагне до гармонії, до зваженого діалогу, до естетики слова.

У період транзиту Меркурія у Терезах люди схильні до пошуку компромісів і справедливості в спілкуванні, комунікація вибудовується м’яко, але точно, а краса відчувається в аргументах.

Терези — знак, керований Венерою, і Меркурій тут говорить заради розуміння. Це прекрасний транзит для переговорів, творчості, публічних виступів, але не на початку транзиту. Краще зачекати, поки розпадеться аспект опозиції з ретро-Нептуном.

Нептун — планета ілюзій, містицизму, розчинення кордонів. В Овні планета стає хаотичним імпульсом, який прагне звільнення від структури. У ретроградній фазі Нептун повертає нас до старих мрій, хибних думок, духовних криз. А в опозиції до Меркурія він затуманює мислення, спричиняє нерозуміння, спотворення слів, провокує самообман та ідеалізацію, робить комунікацію хиткою, емоційно перевантаженою.

Це аспект, за якого логіка стикається з інтуїцією, але не на рівних. Меркурій хоче виразності, а Нептун — розчинення. Терези прагнуть балансу, а Овен — дії. І в цій опозиції народжується внутрішній конфлікт між тим, що ми думаємо, і тим, що відчуваємо, з’являється бажання втекти від реальності, сховатися в мріях.

До моменту осіннього рівнодення, яке відбудеться 22 вересня о 21:20, необхідно перевіряти інформацію двічі, не ухвалювати рішень на емоціях — особливо у стосунках.

Від 23 вересня Сонце, переміщуючись Терезами, дасть підтримку Меркурію і, відповідно, на зовнішньому тлі буде більше ясності, а люди стануть спокійнішими. Відтепер починається тонке налаштування на гармонію в спілкуванні та стосунках.

А до 23 вересня ми всі проходимо непростий і багато в чому доленосний відрізок року — коридор затемнень від 7 до 21 вересня. Також це напружений час, коли опозиція Меркурія з ретроградним Нептуном створює відчуття туману, незрозумілості та внутрішнього роздвоєння. Багато хто відчуває втому, відчуває емоційні гойдалки, плутанину в думках і подіях. Цей період вимагає колосальної витримки й уміння відпускати те, що більше не працює.

Осіннє рівнодення — кардинальна точка року 22 вересня, символізує міст від хаосу до гармонії. Опозиція Сонця з ретро-Нептуном цього дня також створює енергетично важке тло. Проходячи через цей рубіж, ми немов залишаємо за спиною випробування і внутрішні суперечності, щоб вийти до нового рівня усвідомленості.

І тільки від 23 вересня ситуація починає помітно змінюватися в кращий бік. Сонце у Терезах вступає в союз із Меркурієм, і в простір повертаються зрозумілість, легкість і прагнення до гармонії. Люди стають відкритішими до взаємодії, розмови набувають більшого сенсу, а рішення — чітких обрисів. Розпочинається період, коли можна вдихнути вільніше, відновити рівновагу й налагодити те, що нещодавно здавалося хитким і нестійким.

До 6 жовтня — час тонкого налаштування на гармонію — у спілкуванні, в особистих і ділових стосунках, у навколишньому просторі й усередині себе. Після шторму настає ясний день, коли багато хто відчує, що випробування позаду, і тепер можна будувати життя свідоміше, у згоді із собою та зі світом.

Якщо попередні тижні могли бути забарвлені незрозумілістю, напруженням і внутрішніми сумнівами, то тепер простір немовби стає прозорішим. Слова стають зрозумілішими, думки структуруються, а діалоги стають більш виваженими. Люди починають уважніше слухати одне одного, відкриваючи дорогу справжньому взаєморозумінню.

У період транзиту Сонця і Меркурія знаком Терези сама природа підказує світові головний урок Терезів: мистецтво балансу. Сонце, переміщаючись цим знаком від моменту осіннього рівнодення, висвітлює тему стосунків, справедливості, партнерства й уміння бачити світ очима іншого. А Меркурій гармонізує процеси на загальному інформаційному та емоційному тлі.

Енергія Терезів — це архетип терезів правосуддя, символу рівноваги й пошуку золотої середини. У міфології цей знак пов’язаний із богинею Фемідою, берегинею законів і вищої справедливості. Тому транзит Сонця тут звертає увагу не лише на особисті стосунки, а й на суспільні процеси, де особливо важливими є дипломатія, чесність і здатність знаходити компроміси.

Усвідомлені люди відчують, що не можна більше жити в режимі крайнощів: потрібно шукати баланс між роботою і відпочинком, обов’язками й особистими бажаннями, собою та іншими. У цей час загострюється естетичне сприйняття, виникає прагнення до краси, ладу і гармонії в навколишньому просторі.

Сонце у Терезах нагадує: справжня сила виявляється не в конфлікті, а в умінні вибудовувати діалог. Саме тому від 23 вересня і до 6 жовтня в багатьох з’явиться бажання налагодити стосунки, згладити старі суперечності і знайти точки дотику навіть там, де раніше здавалося неможливо.

Цей час варто використовувати для спілкування, зміцнення партнерських зв’язків, пошуку справедливих рішень і роботи над внутрішньою гармонією. Усе, що буде побудовано зараз на повазі та взаємній довірі, стане міцним фундаментом для майбутнього.