Меркурій в Овні від 15 квітня до 3 травня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Коли Меркурій входить в Овна, простір комунікацій змінює ритм. Процеси мислення прискорюються, рішення формуються швидше, а слова набувають прямоти і сили. Це період, коли інформація рухається стрімко, ідеї спалахують яскраво, а бажання діяти стає сильнішим за звичку чекати зручного моменту.

Марина Скаді
Меркурій в Овні від 15 квітня до 3 травня 2026 року / © Associated Press

15 квітня Меркурій входить у знак Овна о 06:21 (gmt+3) до 3 травня, відкриваючи шлях до ясності, ініціативи та чесного висловлення своїх намірів. У цей період багато чого складається швидше, ніж зазвичай, а думки вибудовуються в чіткі лінії. Запитання, які довго залишалися підвішеними, нарешті отримують відповіді, і стає простіше розуміти, в якому напрямі рухатися далі, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Під впливом вогняного Овна комунікації стають відкритішими, а розмови — продуктивнішими. Тепер можна сміливо позначати свої позиції, просувати ідеї, розпочинати діалоги, які раніше здавалися складними, та ухвалювати рішення, що вимагають рішучості.

Меркурій в Овні — це енергія першого кроку. Вона допомагає говорити прямо, діяти швидко і не відкладати важливі теми на потім. Це період, коли слово стає інструментом руху вперед, а ясність — головним орієнтиром.

Поступово мислення стає більш упорядкованим. Те, що раніше здавалося заплутаним або потребувало тривалого аналізу, тепер складається в зрозумілу структуру. Думки набувають форми, а слова — точності. У цей період простіше позначати свої позиції, формулювати наміри й обстоювати власні рішення. Меркурій в Овні допомагає не лише виражати свої ідеї, а й уловлювати те, що справді важливо для подальшого руху вперед.

Однак разом із ясністю приходить і прямолінійність. Меркурій в Овні не схильний пом’якшувати кути або добирати дипломатичні формулювання. Він говорить так, як є, і чекає того самого від інших. Це може призвести до загострення деяких ситуацій, особливо якщо у стосунках давно назрівали питання, які ніхто не наважувався порушити. Але саме ця чесність стає інструментом визволення: багато чого прояснюється, очищається, стає простішим і прозорішим.

У цей період посилюється ініціативність. Ідеї приходять швидко, рішення формуються стрімко, а бажання діяти стає сильнішим, ніж звичка чекати зручного моменту. Меркурій в Овні підтримує будь-які починання, пов’язані з просуванням, навчанням, запуском проєктів, переговорами, презентаціями, публічними виступами.

Багато тем, які раніше відкладалися, виходять на поверхню. Це не завжди комфортно, але вкрай продуктивно: Меркурій в Овні допомагає швидко розбиратися в ситуаціях, ставити крапки, ухвалювати рішення і рухатися далі. Він не дає змоги застрявати в сумнівах або пережовувати одне й те саме — він веде вперед.

До кінця квітня енергія стає ще більш зібраною. Думки набувають спрямованості, а комунікації — ефективності. У цей період стає можливим розв’язувати складні питання, просувати важливі домовленості й обговорювати плани, які потребують упевненості та продуманого підходу. Саме зараз комунікації набувають прямоти, а рішення — необхідної визначеності. Меркурій в Овні допомагає не лише говорити, а й діяти відповідно до того, що було сказано.

І коли 3 травня Меркурій залишить Овна, багато хто помітить, що за ці два з половиною тижні вдалося зробити більше, ніж за попередній місяць. Він допомагає побачити, що слово — це теж дія, і що правильно обраний момент для розмови здатний змінити напрямок подій.

Для вогненних знаків — Овна, Лева і Стрільця — цей період приносить швидкість, ментальну активність і посилення динаміки у зв’язках, комунікаціях, переговорах і навчанні.

Овен

Для Овнів цей період стає особливо динамічним. Ментальна активність посилюється, думки рухаються швидко, а рішення ухвалюють без зайвих вагань. Комунікації оживають: легше вступати в діалог, просувати свої ідеї, ініціювати обговорення й навчатися нового. Це час, коли можна сміливо заявляти про себе й розширювати коло контактів — реакції оточуючих будуть живішими й підтримуватимуть їх.

Лев

Для Левів транзит Меркурія Овном приносить прискорення у всіх процесах, пов’язаних зі спілкуванням, переговорами та навчанням. Інформація засвоюється швидше, ніж зазвичай, а будь-які взаємодії стають продуктивнішими. Це гарний період для презентацій, публічних виступів, просування проєктів і активного обміну ідеями. Леви відчувають приплив інтелектуальної енергії й готові діяти рішуче.

Стрілець

Для Стрільців це час інтелектуального піднесення і розширення можливостей. Комунікації стають яскравішими, сміливішими, більш насиченими. Легко заводити нові знайомства, вступати в професійні діалоги, навчатися й ділитися знаннями. Будь-які ініціативи, пов’язані з переговорами, поїздками, навчанням або просуванням ідей, отримують додатковий імпульс. Стрільці почуваються впевнено й вільно в будь-яких взаємодіях.

Для Раків, Терезів і Козорогів транзит може проявлятися через перешкоди, затримки і навіть конфлікти.

Рак

Для Раків цей період може відчуватися напруженим: комунікації стають гострішими, а зовнішні обставини — менш передбачуваними. Можливі затримки, непорозуміння і ситуації, де потрібна підвищена точність. Варто уважніше ставитися до слів, листування, документів і будь-яких домовленостей. На дорогах важливо зберігати спокій і не поспішати. Акуратність у деталях і м’якість у спілкуванні допоможуть уникнути непотрібних конфліктів.

Терези

Для Терезів транзит Меркурія Овном проходить по осі партнерства, тому напруга може проявлятися в діалогах, обговореннях і спільних рішеннях. Слова інших людей можуть звучати різкіше, ніж зазвичай, а деякі теми — загострюватися. Важливо уважно ставитися до формулювань, перевіряти документи і не поспішати з висновками. На дорогах і в листуванні краще зберігати спокійний темп. Витримка й дипломатія допоможуть пройти цей період без зайвих зіткнень.

Козоріг

Для Козерогів транзит може приносити перешкоди в побутових і робочих питаннях, особливо там, де потрібні точність і уважність. Можливі затримки, помилки в документах, непорозуміння в спілкуванні. Варто приділяти більше уваги деталям, перевіряти інформацію й уникати поспішних рішень. На дорогах важливо бути обережними, а в розмовах — обирати слова усвідомлено. Спокійний, методичний підхід допоможе мінімізувати напругу.

Водолії і Близнята проходять цей період у сприятливому ключі. Комунікації стають продуктивнішими, ідеї знаходять підтримку, а взаємодії складаються легше. Це гарний момент для інтелектуальних завдань, переговорів, навчання і розширення соціальних зв’язків.

Для Тельців, Дів, Скорпіонів і Риб транзит залишається нейтральним. Він не створює серйозних перешкод, але й не приносить виражених переваг. Це спокійний період, коли можна працювати у звичному ритмі, не чекаючи різких поворотів або тиску ззовні.

