Меркурій в Овні від 16 квітня до 10 травня 2025 року: що на нас чекає в цей час

Меркурій в Овні від 16 квітня до 10 травня 2025 року / © Credits

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Це не про довгі міркування — це про внутрішнє «так!», яке звучить раніше за логіку. Про чесність, що запалює. Про думки, що як іскри від меча Марса — миттєві, яскраві, невблаганні, розповідає астрологиня та авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Овен — перший знак зодіаку, що асоціюється з ініціативою, дією та сміливістю, а становище Меркурія у цьому знаку робить комунікацію динамічнішою та наполегливішою. В Овні планета перебувала минулого місяця — від 3 до 29 березня. А в другій половині квітня — першій декаді травня до завершення підійдуть процеси, що почалися ще на початку 2025 року.

Коли Меркурій, планета мислення, комунікації та сприйняття, входить у вогненний знак Овна, прокидається енергія першопрохідника. Ми починаємо думати швидше, говорити прямолінійно та діяти рішучіше. У цей період переговори, ініціативи, інтелектуальні починання відбуваються у прискореному темпі.

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Овен — це початок. Це імпульс. Це архетип Героя. Як давній Арес — бог війни, а й бог мужності, у нас прокидається зухвалий розум, здатний пробити застій, відкрити шлях, розрубати внутрішній вузол нерішучості.

Ключові енергії транзиту:

швидке, пряме мовлення

рішучість в ідеях

пристрасть до нових починань

ментальна сміливість і навіть впертість

можливі суперечки, але в них народжується правда

Меркурій в Овні не фільтрує, він змушує слова летіти як кулі: «Я так думаю — і це важливо». Але ця чесність може стати потужним інструментом, якщо використовувати її не для боротьби, а для відвертого спілкування, що надихає.

Це чудовий час:

для запуску проєктів

для сміливих заяв

для переговорів у дусі «швидко та чітко»

для навчання, яке вимагає енергії та драйву

для просування своїх ідей, бренду, особистого стилю

У період транзиту Меркурія знаком Овна важливо пам’ятати, що в діалозі важливий не тільки голос, але й слухання. Енергія Овна запалює, але Меркурій — все ж бог торгівлі, знань і комунікації. Цей період ідеально підходить для впровадження нових ідей і сміливого самовираження, але важливо контролювати імпульсивність у спілкуванні. Гарний час для того, щоб налагодити щирі, живі, справжні зв'язки.

Меркурій в Овні заряджає ментальну сферу життя вогненною енергією рішучості, швидкості та прямолінійності. Це особливо потужно позначиться у знаках Вогню — Овні, Леві та Стрільці, посилюючи їхні інтелектуальні та комунікаційні здібності.

Період Меркурія в Овні сприятливий для публічних виступів, рекламних кампаній та особистого самовираження. Транзит заряджає знаки Вогню впевненістю, швидкістю мислення та готовністю до нових ідей. Головне — контролювати імпульсивність та використовувати енергію для продуктивних дій!

Овен: прорив у мисленні та впевненість у словах

Меркурій у вашому знаку підштовхує до швидких і категоричних думок, слів і висновків. Чудовий час для ініціювання нових ідей, переговорів та самовираження. Представники цього знака стають більш імпульсивними, тому важливо контролювати поспішні рішення та зайві слова. Дипломатичність йде на другий план, а чесність виходить уперед. Комунікація стає більш відкритою, але можливі різкі висловлювання. Використовуйте енергію транзиту для продуктивних дебатів та раціональних рішень.

Лев: яскравість у спілкуванні та натхнення

Цей транзит робить мову Левів харизматичною, впевненою та переконливою. Ви легко надихаєте оточення, що робить вас значущою особистістю у будь-якому колективі. Гарний період для публічних виступів, презентацій, творчості та переговорів. Однак, важливо контролювати себе, оскільки можливі сплески емоційності, особливо якщо хтось сумнівається у ваших ідеях. За такого повороту варто уникати непотрібних суперечок, а спрямовувати вогненну енергію в творче русло.

Стрілець: нові ідеї та інтелектуальні досягнення

Ви схильні робити сміливі висловлювання, які надихають оточення, але вони можуть бути занадто різкими. Ваш розум стає ще активнішим і стрімкішим, тому це чудовий час для навчання, подорожей та обговорення філософських тем. Важливо дотримуватися балансу між відвертістю та тактовністю — можна легко сказати зайве. Гарний період для розвитку особистих проєктів, публікацій, спілкування з іноземцями та подорожей у далекі країни.

Транзит Меркурія за знаком Овна може створити напружені ситуації для деяких знаків, викликати комунікативні труднощі, внутрішній конфлікт у мисленні та складність у сприйнятті інформації. Він вимагає швидкості мислення, гнучкості та готовності до нових ідей, але може створювати напругу для Терезів, Раків та Козорогів.

Терези: опозиція Меркурія до натального Сонця — виклик у спілкуванні

Є відчуття тиску з боку інших людей, необхідність відстоювати свою точку зору. Важко знайти точку рівноваги між вашим прагненням до дипломатії та прямолінійністю оточення. Роздратування через імпульсивні рішення та спонтанні коментарі підштовхує до необдуманих вчинків. Не піддавайтеся на провокації, якщо хтось гоорить надто різко! Важливо вирішувати конфлікти через аналіз та аргументи, а не емоційну реакцію.

Рак і Козоріг: квадратура Меркурія — емоційна нестійкість

Виникають складнощі з формулюванням думок, відповідно, з’являється бажання піти від прямих розмов. далеко від галасливих місць, оскільки з кожним днем відчуваєте все більшу втому від хаотичної комунікації навколо.