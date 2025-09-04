Місячне затемнення 7 вересня 2025 року в Рибах: що на нас чекає у цей час

Місячне затемнення 7 вересня 2025 року / © Associated Press

Риби — знак завершення, інтуїції, снів і безмежного кохання. Затемнення в цьому знаку відбувається о 19:27 (gmt+3) на Висхідному Місячному вузлі, начебто відкриваючи портал трансформації в самому серці вересневого неба, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Риби — останній знак зодіакального кола, архетип Великої Матері, океану, з якого все народжується і в який все повертається. У міфологічному контексті Риби пов’язані з образом Афродіти й Ероса, які перетворилися на риб, щоб врятуватися від Тифона — хаосу. Це нагадування про те, що порятунок приходить через любов та інтуїтивну довіру потоку.

У момент місячного затемнення Місяць, що уособлює душу, пам’ять, материнське начало і несвідоме, затьмарюється Сонцем, немов запрошуючи нас зазирнути всередину себе, у тінь, у те, що зазвичай сховане від очей. Під час місячного затемнення в Рибах завіса між світами стає тоншою, і ми можемо почути голос душі, якщо наважимося сповільнитися і прислухатися.

Протягом усього коридору затемнень 7–21 вересня енергетичне тло формує гармонійна конфігурація «бісекстиль» із вищих планет: ретро-Нептун, Уран, ретро-Плутон. Це рідкісна й потужна конфігурація, що немовби вишиває на небесах візерунок долі, з’єднуючи інтуїцію, революцію та духовне пробудження.

«Бісекстиль» в астрології називають трикутником можливостей. Плутон у Водолії кличе до колективної трансформації, руйнування старих систем. Уран у Близнятах приносить осяяння, несподівані ідеї, ментальні прориви. Нептун в Овні — це духовний воїн, що кличе до дій, натхненних мрією.

Союз усіх трьох вищих планет через затемнення в Рибах — це можливість переписати сценарій життя, особливо у сферах духовності, творчості, служіння і колективного пробудження. Ці планети — диригенти еволюції, архетипи колективного несвідомого, сили, які формують епохи.

Плутон у Водолії — це архетип Прометея, що несе вогонь знання людству, але також і руйнівника старих структур заради народження нових форм. Його енергія в цьому контексті свідчить про необхідність трансформації колективних систем, звільнення від догм, які більше не служать. Він руйнує, щоб ми могли побудувати заново.

Уран у Близнятах — це Гермес, вісник богів, покровитель магії, торгівлі та мови. У цьому положенні він приносить спалахи осяянь, нові ідеї, революційні способи мислення. Він кличе нас до ментальної свободи, до відмови від шаблонів, до гри з парадоксами.

Нептун в Овні — мабуть, найнезвичніший з усіх. Це архетип з’єднання мрії з дією. Якщо Нептун у Рибах — монастир, то Нептун в Овні — прочанин, що йде дорогою, ведений видіннями. Його енергія закликає нас не просто мріяти, а й діяти з натхнення, з глибинного почуття сенсу.

Місяць у Рибах можна уявити як дихання океану всередині душі. Його вияв тонкий, інтуїтивний, майже невловимий, але глибоко проникає. Це Місяць, що дає підказки через сни, музику, образи й почуття, які неможливо пояснити логікою.

Люди з Місяцем у Рибах у натальних картах володіють глибокою емпатією. Вони відчувають чужий біль як свій, можуть буквально «вбирати» настрій оточення. Це робить їх неймовірно чутливими, але й уразливими. Емоції приходять хвилями: то накривають із головою, то відступають, залишаючи відчуття порожнечі. Часто виникає потреба в усамітненні, щоб відновити внутрішній баланс. Сни, фантазії, уява — основний спосіб сприйняття світу.

Місяць у Рибах — це архетип Містика, Жриці, Поета, Спасителя. Символізує енергію жертовності та безумовної любові, часто проявляється в прагненні допомагати, зцілювати, рятувати. Це один із найбільш творчих Місяців. У міфах він нагадує Персефону, яка блукає між світами, або Афродіту, народжену з морської піни.

Найближчими днями до і після затемнення 7 вересня, музика, живопис, поезія, танець — усе, що пов’язано з вираженням тонких станів, даватиметься легко. Під час затемнення в Рибах інтуїція працює як внутрішній компас, але немає розуміння, звідки прийшло знання. У багатьох людей може виникнути потяг до містики, езотерики, медитацій, духовних практик. Не найкращий час для логічних рішень, але прекрасний — для натхнення і внутрішньої роботи.

У негативному сенсі місячне затемнення в Рибах дає схильність до ілюзій, втечі від реальності, особливо через залежності, фантазії, самоошуканство.

Коли Місяць проходить через знак Риб (раз на місяць на 2 - 3 дні), увесь світ стає трохи м’якшим, мрійливішим, інтуїтивнішим. Добре в ці дні займатися творчістю, медитувати, слухати музику, відпочивати.

Особливо важливе місячне затемнення для людей, які відчувають, що життя кличе до змін, але існують певні перешкоди, немає розуміння, з чого почати. А також для тих, хто працює з енергіями, зціленням, мистецтвом, психологією, духовними практиками.

Цього дня затемнення особливо важливо бути уважним до снів, символів, внутрішніх відчуттів. Це час, коли архетипи говорять з нами безпосередньо: через музику, через випадкові зустрічі, через сльози, що не потребують пояснень. Можна відпустити те, що давно проситься піти, і дозволити собі бути вразливим, відкритим, справжнім.

Представники знака Риби — головні герої затемнення 7 вересня 2025 року. Душа кличе до оновлення та розкриття талантів, які давно забуті. Багато хто відчує, що стара версія себе більше не працює. Це час переродження та внутрішнього пробудження. Можливо, настав час вийти зі старих соціальних кіл і знайти тих, хто розмовляє з вами однією мовою душі.

Затемнення відбувається навпроти знака Діви, активуючи тему партнерства. Це може бути завершення старих стосунків або початок нових, більш духовних. Ви проходите через глибоку трансформацію, вчитеся відпускати перфекціонізм і приймати іншу людину такою, якою вона є. Можливо, деякі партнерські союзи закінчаться. Або ж ви знайдете новий спосіб зцілення взаємин.