Місячне Затемнення в Діві 3 березня 2026 року: що на нас чекає в цей час

Місячне Затемнення в Діві 3 березня 2026 року / © Associated Press

Після затемнення починається природний період звільнення — спадний Місяць допомагає завершувати, спрощувати, структурувати та позбуватися зайвого, навіть якщо воно спершу здається дрібницею, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Так само це затемнення є і повнею, яка відбудеться 3 березня о 13:34 за київським часом на спадному Місячному Вузлі, закриваючи коридор затемнень. Воно підбиває підсумки, висвічує слабкі місця і показує, що вимагає ладу, коригування або завершення. Після нього починається період спадного Місяця, коли природно звільнятися від зайвого, закривати старі процеси й наводити лад у справах.

Сонце затьмарює Місяць у період Місячного Затемнення, тому емоційно-чуттєва сфера життя пригнічена й навіть спотворена. Але це час, коли багато що стає зрозумілішим, виявляються амбіції, з’являється можливість закрити старі цикли, щоб звільнити місце для нового.

Овен — 6 дім

Для Овнів затемнення зачіпає сферу роботи, здоров’я і повсякденних обов’язків. Це час перегляду режиму, навантаження, робочих процесів. Може з’явитися потреба змінити графік, делегувати частину завдань або зайнятися питаннями самопочуття. Спадний Місяць допомагає прибрати зайве з розкладу і навести лад у справах.

Телець — 5 дім

У Тельців активізуються теми творчості, дітей, особистих проєктів і романтичних стосунків. Може завершитися один етап у стосунках або у творчій діяльності. З’являється бажання переглянути свої захоплення і те, куди йде енергія. Спадний Місяць допомагає відмовитися від того, що припинило надихати.

Близнята — 4 дім

Для Близнят затемнення пов’язане з домом, сім’єю, житлом, особистим простором і побутовими питаннями. Це може бути рішення про переїзд, ремонт, зміну сімейних домовленостей або завершення давнього домашнього питання. Спадний Місяць допомагає звільнити простір — як у прямому, так і в переносному сенсі.

Рак — 3 дім

У Раків затемнення виявляється у сфері спілкування, документів, поїздок і стосунків із родичами. Може завершитися важлива розмова, домовленість або проєкт, пов’язаний з інформацією. Гарний момент, щоб закрити бюрократичні питання і впорядкувати листування, документи і плани.

Лев — 2 дім

Для Левів затемнення стосується майна, фінансів, доходів, витрат і особистих ресурсів (імунітет, вроджені таланти та здібності). Може закритися одне джерело доходу або з’явитися необхідність переглянути бюджет. Спадний Місяць допомагає відмовитися від зайвих витрат і зміцнити дисципліну в матеріальній сфері життя.

Діва — 1 дім

У Дів затемнення відбувається в їхньому знаку, зачіпаючи особистість, цілі, спосіб життя і стан організму. Це період важливих рішень про себе: що змінювати, що завершувати, від яких звичок або навантажень настав час відмовитися. Місячне затемнення 3 березня допомагає визначитися, який спосіб самопрезентації та соціальної інтеграції принесе успіх. Спадний Місяць допомагає м’яко, але впевнено закривати старі цикли.

Терези — 12 дім

Для Терезів затемнення потрапляє у сферу внутрішньої роботи, відпочинку, відновлення і завершення процесів. Може з’явитися бажання піти в тишу, переглянути свої кордони, відмовитися від зайвих зобов’язань. Також можуть виявитися давні кармічні питання, які потребують розв’язання. Спадний Місяць допомагає відпускати те, що виснажує.

Скорпіон — 11 дім

У Скорпіонів активізуються теми друзів та однодумців, колективної діяльності, планів на майбутнє і соціальних проєктів. Може завершитися участь у якійсь спільноті або змінитися формат спілкування з друзями. Спадний Місяць допомагає переглянути цілі та прибрати нереалістичні очікування.

Стрілець — 10 дім

Для Стрільців затемнення пов’язане з кар’єрою, статусом, професійними завданнями і відносинами з керівництвом. Може завершитися один робочий етап або з’явитися необхідність переглянути стратегію розвитку. Спадний Місяць допомагає відмовитися від зайвих обов’язків і зосередитися на головному.

Козоріг — 9 дім

У Козорогів затемнення зачіпає питання навчання і документів, пов’язаних зі сферою закордону та іноземцями. Також і подорожей, юридичних питань і світогляду. Може завершитися освітній проєкт або етап, що стосується поїздок. Спадний Місяць допомагає відмовитися від застарілих поглядів і планів, які вже неактуальні.

Водолій — 8 дім

Для Водоліїв затемнення стосується фінансів партнера, спільного володіння і загальних ресурсів, боргів, інвестицій і психологічних процесів. Може завершитися фінансова історія або з’явитися необхідність закрити зобов’язання. Спадний Місяць допомагає звільнитися від зайвих прив’язок — матеріальних і емоційних.

Риби — 7 дім

У Риб затемнення виявляється у сфері партнерства — особистого і ділового. Може завершитися один етап у стосунках або з’явитися необхідність переглянути домовленості. Співпраця виходить на новий рівень. Спадний Місяць допомагає прибрати зайву напруженість і зрозуміти, які зв’язки дійсно взаємовигідні.