Місячні ритуали на кожен день: 16-22 червня

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Втім, нічого позамежного в них, найімовірніше, немає, вони — вплив на нас сил природи та нашої власної підсвідомості, яка часто дає дуже слушні поради та своєчасні підказки, які допомагають упоратися з будь-якими життєвими обставинами. Які ритуали астрологи радять проводити нам у цей час — від 16 до 22 червня?

Понеділок, 16 червня

Цього дня астрологи радять дивитися на небо: вночі зірка, що падає, дозволить загадати бажання, а вдень обриси хмар подадуть важливий знак — головне, правильно зрозуміти, що їхня форма нам нагадує.

Вівторок, 17 червня

У цю місячну добу рекомендується проводити ритуал, який називається «Очищення вітром», щоправда, для нього підходить винятково вітряний день. Вийшовши надвір, треба спочатку повернутися до потоків повітря обличчям, потім спиною. Саме в такому положенні потрібно уявити собі, як потужний потік повітря проходить крізь нас і буквально вибиває все, що заважає нам жити — образи, прикрощі, невдачі, помилки, хиби. Астрологи стверджують, що після такого ритуалу людина почувається оновленою, а її життя починається з чистого аркуша.

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Середа, 18 червня

День сприятливий для медитацій, об’єктом яких мають стати важливі для людини символи. У такому разі вони, минаючи свідомість, потраплять просто в область підсвідомості, активізувавши саме ту її зону, яка відповідає за важливе для людини питання або виконання загаданого бажання.

Четвер, 19 червня

Найкращий ритуал нинішнього дня — очищення власного житла, який можна проводити за допомогою найрізноманітніших засобів — вогню, води — як свяченої, так і простої, — ладану, паленого ялівцю чи лаврового листа. Що б із цього списку ми не вибрали, потрібно обійти будинок чи квартиру за годинниковою стрілкою, бажано після ретельного прибирання.

П’ятниця, 20 червня

Сьогодні можна отримати сили як моральні, так і фізичні від сосни. Придивившись приємне для людини дерево, потрібно попросити у нього дозволу підживитися від його біологічного акумулятора, а потім притулитися до стовбура спиною і відчути, як потужна енергія входить у хребет. Після ритуалу необхідно подякувати дереву за допомогу.

Субота, 21 червня

Цього дня астрологи рекомендують проходити психологічні тести, які за зображеннями — наприклад, як плями Роршарха — на рівні підсвідомості дозволяють визначити, в якому емоційному стані людина, і що їй треба зробити, щоб стабілізувати, врівноважити та гармонізувати його, а заразом і вирішити якісь життєві проблеми.

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Неділя, 22 червня

На відміну від роботи над помилками, яку часто астрологи переконують нас проводити час від часу, ритуал нинішнього дня — робота над успіхами. Позитивний досвід теж потребує аналізу для того, щоб примножити — або хоча б повторити — його. Втім, не завадить і критичне ставлення до своїх досягнень — так зване запаморочення від успіхів часто заважає досягти чергового успіху в будь-якій життєвій сфері.