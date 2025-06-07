Місячні ритуали на кожен день тижня 9-15 червня

Місяць / © Credits

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Втім, нічого позамежного в них, швидше за все, немає, вони – вплив на нас сил природи та нашої власної підсвідомості, яка часто дає дуже слушні поради та своєчасні підказки, які допомагають упоратися з будь-якими життєвими обставинами. Які ритули астрологи радять проводити нам у цей час – з 9 по 15 червня?

Понеділок 9 червня

День, коли можна проводити ритуали, пов'язані з очищенням простір навколо нас – насамперед, свого житла. Для цього можна використовувати магічну силу вогню або води – вважається, що вони найкраще позбавляє житло від негативної енергії, що застоялася, яка перешкоджає щасливому – у всіх відносинах – життю.

Вівторок 10 червня

На думку астрологів Тибету, повня призначена для медитації, кращим супроводом для якої повинна стати тиша, що несе спокій і умиротворення.

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Середа 11 червня

«Ритуал омивання», що є головним цього дня, дозволяє позбутися всього, що заважає нам жити повноцінно та щасливо. Можна, наприклад, очистити голову, вигнавши з неї негативні думки, шкідницькі установки та блоки. Для цього потрібно налити в таз чистої води і «зарядити» її, тричі провівши коло правою рукою за годинниковою стрілкою, а потім окресливши три хрести. Намиливши голову, її треба масажувати по відношенню до темряви, а потім обполоснути водою з тазу, уявивши собі, що воду йде весь «ментальний» бруд – Місяць, який починає зменшуватися з цього дня, забере її з собою. Використану воду слід вилити в унітаз.

Четвер 12 червня

День, коли організм відчуває надлишок сексуальної енергії, яка – якщо її не сублімувати – може завдати шкоди організму як на фізичному, так і на моральному рівні. Найкраще в цьому допомагають відомі з дитинства фізичні вправи - "Берізка" та "Кішечка", причому виконувати їх потрібно одне за одним. Вони дозволять вигнути хребет у різні – протилежні один одному – сторони, наповнивши свій організм відчуттям блаженства.

П'ятниця-субота 13-14 червня

18 місячний день, який триватиме два календарні дні, час для ритуалу «очищення зовнішніх та внутрішніх дзеркал». Для початку прийняти за аксіому той факт, що людина являє собою систему закреслював, які відображають її зовнішній та внутрішній світ. Щоб їх очистити, необхідно уявити себе всередині дзеркальної колби і звернути - зрозуміло, подумки - увага на їхній стан. Якщо на них є потеки, бруд та пошкодження, потрібно помити, почистити та відполірувати постраждалі місця. Якщо робити цей ритуал постійно, можна позбутися багатьох життєвих проблем.

Неділя 15 червня

Ритуал, який можна проводити в цей день, дозволяє позбавитися від неприємних нам людей. Пупок і покласти на це місце спочатку праву, а потім ліву руку. Посидівши таким чином кілька хвилин, можна відпускати руки - неприємні люди перестануть докучати.

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