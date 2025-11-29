ТСН у соціальних мережах

Астрологія
104
3 хв

Місячний гороскоп на 1–7 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 1 до 7 грудня.

Понеділок, 1 грудня

Цього дня у взаєминах з оточенням необхідно дотримуватися обережності, не піддаючись на ворожі випади і провокації, яких може бути більше, ніж хотілося б. У жодному разі не можна вплутуватися в конфлікт, навіть якщо здаватиметься, що необхідно втрутитися, щоб відновити порушену справедливість — його результат може виявитися непередбачуваним для всіх.

Вівторок, 2 грудня

День, символом якого є колесо, повертає людину в минуле, створюючи відчуття дежа-вю. «Подорож» у минулі часи дає змогу пригадати всі скоєні тоді помилки — як професійного, так і особистого характеру, — та спробувати їх виправити. У протилежному разі Всесвіт постійно повертатиме нас до цієї ситуації, доки ми не засвоїмо урок і не «закриємо» ситуацію.

Середа, 3 грудня

Час підвищеної ділової активності, коли необхідно прокинутися від сплячки і почати діяти. Він сприятливий для реалізації передусім тих проєктів, які давно очіують своєї черги в довгому списку важливих завдань. Головне, щоб будь-яка розпочата сьогодні справа була ретельно продуманою і скрупульозно підготовленою, — імпровізація сьогодні не пройде.

Четвер, 4 грудня

День, коли велика ймовірність стати жертвою шахраїв. Із великою часткою ймовірності можна потрапити в ситуацію, яка змусить чинити так, як не хочеться, і, як наслідок, призведе до депресії. Протистояти такому розвитку подій зможуть ті, хто, незважаючи на розпал робочого тижня, залишиться вдома і максимально відмовиться від спілкування з оточенням.

П’ятниця, 5 грудня

День космічної гармонії, коли можна — і потрібно — відпочивати, думаючи про свій комфорт — як моральний, так і фізичний. Зірки рекомендують нікуди не квапитися і займатися тільки тими справами, які приносять задоволення, — у жодному разі не можна робити того, що викликає негативні емоції.

Субота, 6 грудня

День, коли не можна сумувати — у такий спосіб можна позбутися накопиченого останнім часом негативу. Що ж до розв’язання важливих питань, то від них у суботу ліпше відмовитися. Якщо ж такої можливості немає, необхідно звернутися за відповіддю до своєї інтуїції — осяяння, яке вона може подарувати, матиме сприятливий вплив на розвиток життєвої ситуації.

Неділя, 7 грудня

День, коли все, що відбувається, матиме свої причини і наслідки, тому не варто залишати поза увагою події дня: добрі й хороші свідчитимуть про те, що в минулому ви все зробили правильно, погані — розкажуть про припущені раніше помилки. Близькі люди, від спілкування з якими у вихідний нікуди не подітися, можуть намагатися вивести вас із себе: відмахнутися від них, як від сторонніх, не вдасться, тому треба виявити максимум терпіння.

