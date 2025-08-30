ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп на 1–7 вересня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Луна

Луна / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 1 до 7 вересня.

Понеділок, 1 вересня

Талан сприятиме починанням будь-якого роду — професійним, фінансовим або господарсько-побутовим. Можна братися за втілення в життя нових проєктів, відкривати власну справу, підписувати важливі договори й угоди. Усе, що буде розпочато цього дня, приречене на успіх, тож не варто упускати шансу здійснити прорив у важливій для себе життєвій сфері. А от звертати увагу на людей, які — хто ненавмисно, а хто і спеціально — захочуть зіпсувати гарний настрій, який буде вашим супутником, не варто: проігноруйте їх — у такий спосіб ви повернете їм їхній гарний настрій.

Вівторок, 2 вересня

День потужної енергетики, яка позитивно позначиться на всіх сферах людського життя і діяльності. Позитивні якості, які є в кожної людини, збільшаться багаторазово, а негативні — мінімізуються і стануть практично непомітними як для оточення, так і для самих людей. У будь-яких справах необхідно націлюватися на процес, а не на результат, тільки тоді вони виявляться успішними та вигідними у фінансовому сенсі.

Середа, 3 вересня

День співчуття і милосердя, коли робити добро іншим не тільки шляхетно, а й вигідно — як правило, воно повертається назад, втім як і негативні вчинки, слова і навіть думки — матеріалізувавшись, вони можуть принести масу неприємностей. Можна — і треба — допомагати тим, хто потребує підтримки: жертвувати кошти на благодійні проєкти, займатися волонтерством, відвідувати дитячі інтернати та будинки для людей похилого віку, роблячи подарунки їхнім мешканцям. Можливі провокації з боку негативно налаштованих до нас людей — зірки радять їх ігнорувати. Не можна шкодувати себе і переживати через дрібниці, про які вже завтра ми не згадаємо.

Четвер, 4 вересня

День, який повертає в наше життя минуле — події, людей, почуття і стосунки. Іноді це може викликати стійке відчуття дежавю, коли людині здається, що щось подібне з нею колись уже відбувалося. Насправді ж життя лише хоче повернути її до ситуацій, які не було «закрито» в минулому, тож їх потрібно завершити тепер. До роботи над новими проєктами можна братися лише в тому разі, якщо вони були розпочаті раніше, інакше вони почнуть тягти назад і не дадуть отримати бажаного результату.

П’ятниця, 5 вересня

Один із найсильніших енергетично і найпозитивніших днів місячного циклу, сприятливі енергії якого ніяк не можна упустити — потрібно обернути їх собі на користь. Вдасться здійснити будь-яку — навіть найскладнішу — справу як професійного, так і господарсько-побутового характеру. Головне, не розпорошувати сили, яких сьогодні буде багато, на дрібниці, потрібно бити в одну — найважливішу — точку. Єдиний «мінус» дня — різко стрибкоподібний настрій, впоратися з його перепадами буде складно, але можна і потрібно — було б бажання.

Субота, 6 вересня

День, коли кожного з нас переслідуватимуть спокуси, йти на повідці в яких украй небажано. Якої б сфери нашого життя не торкалися спокуси, не можна їм піддаватися, бо згодом про це доведеться пошкодувати: неблагородний учинок, який людина зробить під впливом хвилини, надовго — якщо не назавжди — зіпсує їй репутацію. Максимум часу, і це логічно у вихідний, необхідно провести з дітьми: цього дня вони потребують нашої уваги як ніколи.

Неділя, 7 вересня

Більша частина дня мине під знаком негативної енергетики, що робить людину слабкою і вразливою. Велика ймовірність сварок і конфліктів, які можуть призвести до ускладнення — аж до повного розриву — стосунків із друзями й коханими людьми. Щоб уникнути такого варіанту, необхідно максимально скоротити спілкування з оточенням, а, можливо, і зовсім — звісно, на деякий час — від нього відмовитися. Ще краще — провести цей день на самоті, подумавши про своє життя: треба зробити висновки з минулого та окреслити основні цілі, які треба реалізувати в майбутньому.

