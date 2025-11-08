Місячний гороскоп на 10–16 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 10 до 16 листопада.

Понеділок, 10 листопада

День потужної позитивної енергетики, коли хочеться працювати за двох, а обставини роблять таке бажання можливим — сили прибувають набагато швидше, ніж ми встигаємо їх витрачати. Але дуже важливо пам’ятати про один нюанс: у цей час необхідно йти тільки вперед, не зупиняючись і не звертаючи вбік, інакше нічого гарного з розпочатих справ не вийде.

Вівторок, 11 листопада

День посилення інтелектуальних і розумових здібностей, він сприятливий для передання накопичених знань і досвіду — насамперед, професійного характеру. З одного боку, можна читати лекції, проводити семінари та тренінги, з іншого — самим брати участь у таких заходах, оскільки нові знання й уміння ніколи не бувають зайвими. У професійному плані не варто робити кілька справ одразу: необхідно вибрати більш важливу, довести її до кінця і лише потім братися за іншу — так вдасться не потрапити в цейтнот і «закрити» всі плани вчасно.

Середа–четвер, 12–13 листопада

23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час негативної енергетики, що може сприяти не лише поганому настрою, а й депресії. Небажано з’ясовувати стосунки, втручатися в чужі конфлікти, намагаючись примирити ворогів, дозволяти собі ризиковані жарти й натяки, що можуть образити оточення. Ці ж дні сприятливі для позбавлення від шкідливих звичок — передусім куріння й потягу до спиртного.

П’ятниця, 14 листопада

Нинішній день несе в собі конфлікт між минулим і майбутнім. Необхідно вчасно розпрощатися з тим, що віджило своє життя, бо спогади тягнуть нас назад і не дають повноцінно жити в сьогоденні та прагнути в майбутнє. Настрій у більшості людей буде хорошим, а бажання стане добрим, прагнення допомагати тим, хто цього потребує, виявиться переважальним.

Субота, 15 листопада

День, коли необхідно бути чесними з людьми з оточення — брехня, навіть якщо вона буде продиктована добрими намірами, не лише не виправить ситуацію, а й погіршить стосунки. До того ж, її рано чи пізно виявлять, тож роль, яку на неї покладали, вона не виконає, а з репутацією чесної людини, яка важлива не лише у професійному, а й у особистому житті, доведеться, на жаль, розпрощатися: якщо раз збрехав, то хто тобі повірить?

Неділя, 16 листопада

Неоднозначний з енергетичного погляду день, протягом якого можна зіткнутися зі сплесками різноспрямованих — як позитивних, так і негативних — емоцій. Настроєві «гойдалки» можуть всерйоз виснажити навіть психічно врівноважену людину, не кажучи вже про тих, хто схильний до крайнощів у поведінці. Необхідно звести до мінімуму будь-яке, навіть незначне фізичне навантаження — щоб уникнути травми, не варто займатися спортом, піднімати важкі речі і навіть просто робити різкі рухи.