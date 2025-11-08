ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 10–16 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 10 до 16 листопада.

Понеділок, 10 листопада

День потужної позитивної енергетики, коли хочеться працювати за двох, а обставини роблять таке бажання можливим — сили прибувають набагато швидше, ніж ми встигаємо їх витрачати. Але дуже важливо пам’ятати про один нюанс: у цей час необхідно йти тільки вперед, не зупиняючись і не звертаючи вбік, інакше нічого гарного з розпочатих справ не вийде.

Вівторок, 11 листопада

День посилення інтелектуальних і розумових здібностей, він сприятливий для передання накопичених знань і досвіду — насамперед, професійного характеру. З одного боку, можна читати лекції, проводити семінари та тренінги, з іншого — самим брати участь у таких заходах, оскільки нові знання й уміння ніколи не бувають зайвими. У професійному плані не варто робити кілька справ одразу: необхідно вибрати більш важливу, довести її до кінця і лише потім братися за іншу — так вдасться не потрапити в цейтнот і «закрити» всі плани вчасно.

Середа–четвер, 12–13 листопада

23-й місячний день, який триватиме дві календарні доби, час негативної енергетики, що може сприяти не лише поганому настрою, а й депресії. Небажано з’ясовувати стосунки, втручатися в чужі конфлікти, намагаючись примирити ворогів, дозволяти собі ризиковані жарти й натяки, що можуть образити оточення. Ці ж дні сприятливі для позбавлення від шкідливих звичок — передусім куріння й потягу до спиртного.

П’ятниця, 14 листопада

Нинішній день несе в собі конфлікт між минулим і майбутнім. Необхідно вчасно розпрощатися з тим, що віджило своє життя, бо спогади тягнуть нас назад і не дають повноцінно жити в сьогоденні та прагнути в майбутнє. Настрій у більшості людей буде хорошим, а бажання стане добрим, прагнення допомагати тим, хто цього потребує, виявиться переважальним.

Субота, 15 листопада

День, коли необхідно бути чесними з людьми з оточення — брехня, навіть якщо вона буде продиктована добрими намірами, не лише не виправить ситуацію, а й погіршить стосунки. До того ж, її рано чи пізно виявлять, тож роль, яку на неї покладали, вона не виконає, а з репутацією чесної людини, яка важлива не лише у професійному, а й у особистому житті, доведеться, на жаль, розпрощатися: якщо раз збрехав, то хто тобі повірить?

Неділя, 16 листопада

Неоднозначний з енергетичного погляду день, протягом якого можна зіткнутися зі сплесками різноспрямованих — як позитивних, так і негативних — емоцій. Настроєві «гойдалки» можуть всерйоз виснажити навіть психічно врівноважену людину, не кажучи вже про тих, хто схильний до крайнощів у поведінці. Необхідно звести до мінімуму будь-яке, навіть незначне фізичне навантаження — щоб уникнути травми, не варто займатися спортом, піднімати важкі речі і навіть просто робити різкі рухи.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie