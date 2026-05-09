Місячний гороскоп на 11–17 травня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 11 до 17 травня.

Понеділок, 11 травня

День потужної енергетики, коли можна розпочинати роботу над наймасштабнішими і найграндіознішими проєктами та ухвалювати важливі й відповідальні рішення. Усе, що віджило своє, майже зруйноване і більше не має для нас значення, тому треба на «розчищеному майданчику» розпочинати будівництво нового. Люди одне до одного в такий час ставляться максимально доброзичливо, тому не варто побоюватися будь-чиїхось недобрих витівок, навпаки, сьогодні можна розраховувати на допомогу збоку — як у професійному, так і в особистому сенсі. Також час приємний для творчості — тут бажано демонструвати власні досягнення та оцінювати чужі.

Вівторок, 12 травня

Не найпростіший день місячного календаря, коли для підтримання оптимістичного стану духу потрібно докласти певних зусиль. Насамперед, бажано — зрозуміло, якщо в будній день це буде можливо — провести час на самоті, ще ліпше — у стінах свого будинку. Повна або часткова відмова від спілкування з оточенням дасть змогу поринути в себе та дослухатися до своєї інтуїції — вона підкаже єдиний правильний вихід із різних життєвих і професійних ситуацій. Також дуже важливо звертати увагу на знаки долі, які можуть потрапити нам у найбільш несподіваних місцях. Дослухатись до них або ні, кожному бажано вирішити самостійно, головне — потім не пошкодувати про припущені помилки.

Середа, 13 травня

Складний і напружений день, головна небезпека якого полягає в імовірності конфліктів, що можуть зачепити всі сфери нашого життя. Якщо необережно встрягти хоча б в один із них, енергія місячної доби поступово зменшуватиметься, а до вечора зникне зовсім. Спосіб життя цього дня має бути спокійним і врівноваженим, а спілкування з оточенням бажано скоротити, залишивши в колі своєї уваги тільки тих, хто не викликає в нас негативних емоцій. До закупів дуже важливо ставитися з обережністю, щоб згодом не пошкодувати про марно витрачені кошти.

Четвер, 14 травня

День, коли дуже важливо повірити навколишньому світові — у такому разі з його допомогою вдасться розв’язати давні та складні проблеми, які до цього часу здавалися безнадійними. Узагалі ж це день духовності, яку потрібно поставити на перше місце, відсунувши хоча б на деякий час матеріальні інтереси. Попри підвищену працездатність, витрачати сили потрібно з обережністю, інакше вони можуть дуже швидко вичерпатися. Починати реалізовувати важливий проєкт небажано, зате можна й потрібно його планувати, пристосувавши дії до початку наступних днів.

П’ятниця, 15 травня

Дуже сильний в енергетичному плані день, але прилив сил потрібно зосередити тільки на творенні — будь-яке руйнування в цей час перебуває під забороною. Перебуваючи в стані гармонії з навколишнім світом, не можна допускати нічого, що може її порушити: різких рухів, грубих слів, недобрих думок і намірів. Натомість час сприятливий для добрих слів і шляхетних вчинків — за них дуже швидко можна буде отримати бумеранг добра.

Субота, 16 травня

День переходу від старого місячного циклу до нового, і це повністю визначає його характер. Перша його половина буде напруженою та конфліктною, нас супроводжуватиме поганий настрій, песимістичний погляд на світ і небажання що-небудь робити, що в суботу критичного значення не має. До того ж уже в післяобідню пору напруження поступово почне спадати, привівши нас до доброзичливого настрою, але, водночас, позбавить сил та бажання діяти. Цей час слід присвятити відпочинку та складанню планів на майбутнє, які мають бути винятково позитивними — так вдасться закласти відповідну програму на майбутнє.

Неділя, 17 травня

День, на думку астрологів, призначений як для роботи над плануванням майбутніх справ, яку було розпочато напередодні, так і для початку втілення їх у життя. Цього дня — з урахуванням неділі — з діями не варто поспішати, але підготуватися до роботи, яку бажано почати вже завтра, не лише можна, а й треба. Також вважають, що в цей час доля дає нам усе, що знадобиться кожному найближчим часом, навіть якщо спочатку ці речі, люди чи ситуації можуть видатися геть непотрібними.

