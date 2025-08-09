Місячний гороскоп на 11–18 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Гороскоп / © Credits

Реклама

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не тільки на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері й уникнути прикрих — а інколи й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 11 до 18 серпня.

Понеділок, 11 серпня

День негативної — темної — енергетики, коли зростає ризик, з одного боку, виявити надмірну інфантильність і довірливість, а з іншого, зіткнутися з шахраями, які охоче цими якостями скористаються. Попри понеділок, рекомендується залишитися вдома — віддалену роботу ще ніхто не скасовував, якщо ж обов’язково потрібно з’явитися до офісу, спілкування — особливо з керівництвом — бажано скоротити до мінімуму.

Вівторок, 12 серпня

День, коли ми можемо подивитися на себе начебто збоку — з критичного погляду. Це дасть можливість оцінити не тільки себе самого — своїх позитивних і негативних якостей, а й ситуацію, в якій ми опинилися в цей конкретний момент, що дасть змогу зробити важливі висновки і поліпшити своє становище.

Реклама

Середа, 13 серпня

День має потужну позитивну енергетику, тому будь-яка справа, розпочата сьогодні, просто приречена на успіх. Зірки рекомендують розпочати реалізацію важливих проєктів професійного спрямування, тим паче, що вже завтра можна буде дати їм повний хід. Обравши мету — як професійну, так і особистого характеру, — не варто слухати тих, хто почне нас від неї відмовляти, навіть якщо вони матимуть добру мету, — потрібно слухати тільки свій внутрішній голос.

Четвер, 14 серпня

Можна — і потрібно — працювати над проєктами, розпочатими напередодні, хоч би якої сфери діяльності вони стосувалися. Але найуспішнішою виявиться розумова та інтелектуальна праця — до того ж це торкнеться навіть тих, чия сфера діяльності в інший час ніяк із нею не пов’язана. Гроші сьогодні теж можна заробити винятково головою, тому варто скористатися своїми розумовими здібностями.

П’ятниця, 15 серпня

Час кардинальних змін, які можуть змінити життя людини в найрізноманітніших його сферах. Головне — вірити в правильність своїх дій: якщо поставлено єдину правильну мету, потрібно зробити все для того, щоб її досягти — не зупиняючись на пів дорозі й, тим паче, не «відкочуючись» назад. Ще одним секретом успіху є колективна робота: поодинці навряд чи вдасться досягти хороших результатів.

Субота, 16 серпня

Час реалізації серйозних — найімовірніше, побутових і господарських — проєктів. Можна робити рішучі кроки і в цьому напрямі, не побоюючись перешкод і «підводного каміння». Узагалі люди сьогодні максимально добродушні одне до одного, тому допомога — за потреби — може прийти з абсолютно несподіваного боку.

Реклама

Неділя–понеділок 17–18 серпня

25-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, — час, коли людину опановують низинні інстинкти, пригнічуючи наявні в нас шляхетні думки й почуття. Чинити опір такому стану речей можна, але для цього необхідно проявити волю й характер, що до снаги далеко не всім. Проте, відшукавши внутрішні резерви, які дадуть змогу це зробити, можна буде позбутися негативу й досягти успіху — як у професійній діяльності, так і в особистому житті.