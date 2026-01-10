Місячний гороскоп на 12–18 січня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 12 до 18 січня.

Понеділок, 12 січня

День потужної негативної енергетики, яка може порушити душевну рівновагу. Небажано з’ясовувати стосунки з близькими людьми, це може призвести до серйозної і довготривалої сварки, а в деяких випадках — і до розставання. Не рекомендується також втручатися в чужі конфлікти й дозволяти собі уїдливі зауваження та ризиковані жарти на адресу тих, хто поруч.

Вівторок, 13 січня

День, коли можна ставити перед собою цілі, хоч би якими серйозними вони були. Але, перш ніж почати рухатися в наміченому напрямі, необхідно вирішити всі розпочаті раніше, але досі незавершені справи і проєкти, інакше вони гальмуватимуть активну діяльність.

Середа, 14 січня

День лінощів і апатії, які можуть похитнути будь-який ентузіазм і здолати навіть найактивніших людей. Попри розпал робочого тижня, необхідно провести його в спокої й усамітненні, замінивши дії роздумами — як професійного, так і особистого спрямування.

Четвер, 15 січня

День негативної енергетики, наслідком якої можуть стати сварки і конфлікти. Вразливою стає психіка: людина легко може впасти в депресію і втратити впевненість у собі або, навпаки, стати надто самовпевненою, самовдоволеною і чванливою. І те, й інше негативно позначиться на взаєминах із близькими — і не дуже — людьми.

П’ятниця, 16 січня

День, коли — незважаючи на переддень вікенду — можна розпочинати будь-які професійні проєкти: для них складуться сприятливі умови. Малозначні справи — як професійної, так і особистої природи — потрібно відкласти. Зате можна складати плани на майбутнє — сьогодні ми мислитимемо стратегічно, тобто, чітко бачитимемо як перспективи, так і цілі їх досягнення.

Субота, 17 січня

День, коли зірки повертають нас до реальності: необхідно будувати плани на майбутнє і, як наслідок, розпочинати їх реалізацію в сьогоденні. Можна також займатися земними справами: купувати і продавати нерухомість, наводити лад у домі або на робочому столі.

Неділя, 18 січня

День сприятливий для планування нових справ: необхідно ретельно зважити й прорахувати всі «за» і «проти», щоб згодом — за два-три дні — розпочати втілення проєктів у життя в цілковитій упевненості в тому, що всі вони вдадуться на «відмінно». А ось розпочинати їх цього дня не варто — по-перше, час для активних дій ще не настав, а по-друге, на календарі невідповідний для роботи день — неділя.

