Місячний гороскоп на 12–18 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 12–18 жовтня.

Понеділок, 12 жовтня

День, коли за будь-яких умов і в будь-якій ситуації категорично заборонено байдикувати. Навіть тим, хто зробив усе можливе — і навіть неможливе — на своєму робочому місці, необхідно знайти собі заняття, яке принесе не тільки користь, а й задоволення. Важливо також зберігати спокій та оптимізм і мислити позитивно, тоді наступний місячний місяць мине під знаком удачі.

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Вівторок, 13 жовтня

День, коли потрібно протистояти спокусам і випробуванням, які у великій кількості виникатимуть на життєвому шляху. Цього дня життя поставить нас у такі обставини, що кожному доведеться визначитися, на чиєму боці — добра чи зла — він перебуває. Тому, перш ніж зробити рішучий крок, необхідно ретельно зважити всі «за» і «проти», щоб потім не пошкодувати про неправильні дії.

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Середа, 14 жовтня

День кардинальних змін, що зачіпають усі сфери нашого життя — від ділової до особистої. Найголовніше в цей час — не поспішати: будь-яке рішення, яке ухвалюється, має бути ретельно продумане й прораховане, інакше не уникнути неприємностей. Плануючи той чи той вчинок, дуже важливо розуміти, чи впевнені ми в необхідності його здійснення: якщо стовідсоткового відчуття правильності своїх дій немає, краще від них відмовитися.

Четвер, 15 жовтня

День, коли успіх супроводжуватиме всіх, хто займається розумовою та інтелектуальною діяльністю. Особливо вдало він складеться у тих, хто так чи так працює зі словом — вчителів і викладачів, а також письменників і журналістів. У пошуках відповіді на важливе питання необхідно звернутися до інтуїції — вона допоможе зорієнтуватися в ситуації, що склалася, і дасть більш набагато слушу пораду, ніж це зробив би розум.

П’ятниця, 16 жовтня

День, коли потужна енергія, що наповнює організм, створить небезпечне відчуття всемогутності — не варто піддаватися цьому. Найбільш затребуваними якостями стануть благородство та великодушність, а найактуальнішим заняттям — благодійність. Добро, зроблене в цей час, практично миттєво повернеться сторицею, перевершивши водночас всі очікування; втім, зло теж повернеться бумерангом. У жодному разі не можна брехати — будь-яке ошуканство швидко викриється і матиме неприємні наслідки.

Субота, 17 жовтня

День, коли слід бути готовими до будь-яких сюрпризів долі — насамперед до несподіваних зустрічей із людьми, у стосунках з якими свого часу не було розставлено всі крапки над «і». Тепер настав час оцінити перспективи стосунків із ними та зробити вибір: остаточно завершити їх або, надавши ще один шанс, почати все з чистого аркуша. Не варто відкладати важливу розмову, навіть якщо вона здаватиметься дуже складною — однаково цей крок доведеться зробити, тож не варто з ним зволікати.

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Неділя, 18 жовтня

День, коли дуже важливо відігнати від себе будь-які тривоги та страхи, які можуть охоплювати кожну людину від самого ранку. На щастя, депресивний настрій не матиме ані найменшого стосунку до реальності — це не більше ніж вплив місячних енергій, тому вже завтра від них не залишиться й сліду. Проте необхідно максимально обережно поводитися з грошима — надто великий ризик фінансових втрат і невдалих закупів.

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