Місячний гороскоп на 13–19 квітня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 13 до 19 квітня.

Понеділок, 13 квітня

Один із найпасивніших днів місячного календаря, коли активні дії можливі тільки в разі нагальної потреби, в іншому від них слід краще утриматися. Не можна братися за роботу над новими проєктами — ні до чого, окрім збитків, вони не призведуть, тому треба завершувати ті, що було розпочато раніше. Також важливо відмовитися від поспіху в усіх сферах життя, уникати перенапруженості й негативних емоцій, які можуть призвести до нервових зривів.

Вівторок, 14 квітня

Один із найнебезпечніших днів місячного календаря, що характеризується безглуздою метушнею і підвищеною конфліктністю. Не можна витрачати цінні ресурси — час і сили — на безглузді й непотрібні заняття, наприклад, на пустопорожні розмови та суперечки. Можна займатися домашніми справами, особливо тими, які давно чекали на свій час.

Середа, 15 квітня

День, коли на перший план виходить інтуїція — саме з її допомогою потрібно розв’язувати будь-які питання, хоч би якої життєвої сфери вони стосувалися. Але особливо важливо використовувати її, розгадуючи таємниці, які допоможуть знайти вихід із застарілої й проблематичної життєвої ситуації. З’ясування стосунків із близькими — і, особливо, коханими — людьми бажано перенести на інший час, коли ймовірність конфліктів значно зменшиться.

Четвер, 16 квітня

Гармонійний, світлий і енергетично сильний місячний день, коли найважливіше — нічого не руйнувати. До того ж, стосується це як матеріальних предметів, так і стосунків з іншими людьми. Не можна підвищувати тон, грубіянити й ображати тих, хто оточує, бо це може порушити рівновагу, що панує у Всесвіті. У цей час можливе духовне прозріння, завдяки якому людина зрозуміє щось дуже важливе — можливо, навіть доленосне — для себе.

П’ятниця, 17 квітня

День, який стає основою для всього наступного місячного циклу, коли можна закладати позитивну програму на майбутнє. Для цього важливо робити тільки добрі справи і нікому не бажати зла, зберігаючи свої помисли й наміри в чистоті. Можна складати плани на майбутнє, включаючи до них відверто фантастичні пункти: будь-яке бажання, загадане в цей час, може збутися.

Субота, 18 квітня

День, коли можна — і потрібно! — втілювати в життя плани, складені напередодні. Щоправда, надто квапитися з цим не варто — найкращим для дій часом стане друга половина дня, коли сили — як моральні, так і фізичні — почнуть поступово прибувати. Не варто забувати і про те, що на календарі вихідний: можна влаштовувати невеличкі свята із застіллями, зустрічатися з друзями, відпочивати на природі, а ось далекі поїздки краще відкласти бодай на кілька днів.

Неділя, 19 квітня

Час потужного енергетичного сплеску, який не тільки дає можливість здійснювати важливі вчинки, а й приховує в собі певну небезпеку, пов’язану з найрізноманітнішими життєвими сферами, тому дуже важливо бути насторожі. Від хатніх справ, незважаючи на вихідний, треба відмовитися, натомість можна займатися будь-якими видами спорту, зокрема й тими, що потребують підвищеного фізичного навантаження. А ось освідчення коханій людині ні до чого хорошого не приведе — ліпше перенести його на інший час.

