Місячний гороскоп на 13–19 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Прислухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відпливи, а й на наше життя.

З можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непростимих — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — з 13 по 19 липня

Понеділок, 13 липня

Один із найчистіших і найсвітліших днів місячного місяця, коли «проростає» все, що було «посаджено» протягом попередніх тридцяти днів: добрі справи дадуть гарні сходи — і навпаки, тому можна буде зробити висновок про те, під яким знаком — світла чи темряви — людина прожила останній місяць. Можна вирушати в поїздки та подорожі — вони пройдуть успішно й принесуть масу приємних емоцій.

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Вівторок, 14 липня

Неоднозначний день, який умовно поділяється на дві половини. Зранку нас можуть переслідувати фобії та страхи, через які не тільки серйозно зіпсується настрій, але й може розвинутися депресія. На щастя, вже до обіду негатив розвіється, як дим — друга половина дня виявиться надзвичайно щасливою та безхмарною. Єдине, чого в цей час бракуватиме, — це сил та енергії, тому братися за реалізацію значущих проєктів не варто, а ось планувати їх не тільки можна, але й потрібно.

Середа, 15 липня

День, коли слід складати плани на майбутнє та здобувати нові — необхідні для життя й роботи — знання. Сьогодні можна задавати оточуючим будь-які — звісно, максимально тактовні — запитання, вони дадуть на них правдиві відповіді та нададуть корисні поради. Найнеприємніша риса нашого характеру, яка може датися взнаки, — жадібність, з нею необхідно боротися всіма можливими способами.

Четвер, 16 липня

День появи перших «проростків» проєктів, які було розпочато на початку місячного місяця, — вони почнуть приносити свої результати: як позитивні, так і негативні. Будь-які — навіть дуже сміливі — починання уможливить енергія, якої нам цього дня вистачить на все. Головне — спрямовувати її в потрібне — продуктивне — русло, інакше вона, вирвавшись назовні, почне керувати нами — куди це в результаті приведе, ніхто не знає.

П’ятниця, 17 липня

День, коли нас буквально на кожному кроці можуть підстерігати спокуси найрізноманітнішого характеру. Багатьом доведеться зробити важкий вибір між добром і злом, при цьому останнє може здатися набагато привабливішим, тому перехід на його бік — у всякому разі, на перший погляд — видасться легким і приємним. Уся відповідальність за вибір лягає на кожну людину, головне — згодом не пошкодувати про нього.

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Субота, 18 липня

День, коли у будь-якої людини — навіть найслабшої та анемічної — енергія буде переповнювати її, надаючи сили — як фізичні, так і моральні. Однак відчуття всемогутності виявиться оманливим: свої можливості необхідно ретельно розраховувати й дозувати, тоді їх вистачить на виконання запланованих завдань, навіть якщо вони стосуватимуться — як і належить у вихідний — лише домашніх справ.

Неділя, 19 липня

День, коли потрібно діяти твердо й рішуче — будь-які сумніви та вагання не дозволять навіть наблизитися до поставленої мети, якої б сфери — найімовірніше, особистої — вона не стосувалася. Якщо щось не складається або складається не так, як хотілося б, необхідно «перемотати» стрічку своїх дій назад і зрозуміти, що свого часу призвело до помилки: виправивши її, можна буде рухатися далі. Цей час також сприятливий для зустрічей зі старими друзями — спілкування з ними принесе не тільки задоволення, а й користь.

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