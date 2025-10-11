Місячний гороскоп на 13–19 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 13 до 19 жовтня.

Понеділок–вівторок, 13–14 жовтня

23 місячний день, що триватиме дві календарні доби, небезпечний конфліктами у стосунках між людьми. Астрологи вважають, що саме в цей час ми найчастіше схильні брехати, змінювати коханих і зраджувати тих, хто нам близький і дорогий. Можливо, знаючи про це заздалегідь, можна буде стримати свої інстинкти і непоправних наслідків — у вигляді розриву міцного і щасливого зв’язку — вдасться уникнути.

Середа, 15 жовтня

Нинішній день сприятливий для реалізації серйозних проєктів, але — за однієї умови: якщо ви весь попередній час працювали над підготовкою над ними, інакше розраховувати на успіх не доведеться. Стосунки між людьми будуть доброзичливими, тож сварок і конфліктів можна не побоюватися.

Четвер, 16 жовтня

День сприятливий для поставлення мети на найближче майбутнє і розроблення стратегії й тактики її досягнення. Але, перш ніж почати рухатися в наміченому напрямі, необхідно розв’язати всі розпочаті раніше й досі незавершені справи, інакше вони ускладнюватимуть роботу і домогтися успіху не вдасться.

П’ятниця, 17 жовтня

День, коли не можна витрачати дорогоцінний час даремно. Незважаючи на фінал робочого тижня, необхідно уникати порожніх розмов телефоном і спілкування в месенджерах соціальних мереж. Про кожну змарновану задарма цього дня хвилину згодом доведеться пошкодувати.

Субота, 18 жовтня

День, коли зірки повертають від мрій і фантазій у реальність, звертаючи увагу на проблеми, які потрібно розв’язувати. У зв’язку з цим слід будувати плани на майбутнє і, незважаючи на суботу, братися за їхню реалізацію в сьогоденні. Можна — і це логічно для вихідного дня — наводити лад на присадибній ділянці, готуючи її до зими, а також купувати і продавати нерухомість.

Неділя, 19 жовтня

День, коли не рекомендується стримувати емоції, хоч би якого характеру — позитивного чи негативного — вони були. У цей час можна — і потрібно — вихлюпувати свій негатив — зрозуміло, робити це бажано способами, що не завдадуть шкоди ані нам самим, ані тим, хто нас оточує. Також дуже важливо бути обережними: не варто ходити наодинці безлюдними вулицями в темний час доби і довіряти незнайомим людям — як відомо, хто попереджений, той озброєний.