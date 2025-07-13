ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 14–20 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячної доби, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 14 до 20 липня

Понеділок, 14 липня

День, протягом якого зазвичай відбувається перелам у настрої. Водночас змінюється він не на краще, а разом з ним йде і впевненість у своїх силах, що негативним чином відбивається, предусім, на професійній діяльності. Тим не менш, байдикувати не рекомендується категорично — важливо знайти якесь заняття, яке не дасть розгулятися сумним думкам.

Вівторок, 15 липня

День потужної енергетики, яка підштовхує до активних дій, що є сприятливим для початку робочого тижня. Можна ухвалювати важливі життєві та професійні рішення, але водночас не можна від них відмовлятися: так, дуже важливо зберегти стосунки з близькою людиною, навіть якщо розлучитися з нею буде простіше. Також у будь-якій ситуації необхідно чинити за справедливістю, навіть якщо такий вчинок, як нам здасться, суперечитиме нашим інтересам — згодом стане зрозуміло, що це не так.

Середа, 16 липня

День, коли не можна нічого руйнувати — рано чи пізно за такий вчинок доведеться відповідати, тож бажано зосередитись на творчих процесах. Будь-яка діяльність — особливо творча — буде винагороджена належним чином у всіх сенсах — і моральному, і матеріальному. Тим, у кого не ладнаються стосунки з близькою людиною, зірки радять поговорити з нею, озвучивши всі свої підозри та сумніви: це дасть потрібний результат.

Четвер, 17 липня

День яскраво виражено негативної енергетики, коли для підтримки гарного настрою доведеться докладати значних зусиль. Необхідно дотримуватися помірності в усьому — особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує не лише негативним впливом на зовнішність, а й серйозним нездужанням.

П’ятниця — субота, 18–19 липня

24-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, має потужну космічну енергію, яку небажано витрачати даремно.

Незважаючи на те, що один із них випадає на вихідний, можна — і потрібно — здійснювати глобальні проєкти, які давно очікували свого часу — їхнє втілення в життя виявиться максимально перспективним і результативним. Якщо на порядку денному таких проєктів немає, необхідно зайнятися складанням планів на майбутнє — сьогодні цілі та засоби їх досягнення вдасться визначити найкраще.

Неділя, 20 липня

День занепаду сил як фізичних, так і моральних, який бажано провести в максимально спокійному режимі. З грошима важливо поводитися максимально дбайливо — необхідно включити режим розумної економії та не витрачатися на зайве. Бажано також — зрозуміло, за можливості, — не виділятися із загальної маси людей, що оточують нас: нинішній день — час сірих кардиналів, а не яскравих і харизаматичних особистостей, які — у разі чого — першими потраплять під удар.

Читайте також:

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
138
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie