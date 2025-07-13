Місячний гороскоп на 14–20 липня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 14 до 20 липня

Понеділок, 14 липня

День, протягом якого зазвичай відбувається перелам у настрої. Водночас змінюється він не на краще, а разом з ним йде і впевненість у своїх силах, що негативним чином відбивається, предусім, на професійній діяльності. Тим не менш, байдикувати не рекомендується категорично — важливо знайти якесь заняття, яке не дасть розгулятися сумним думкам.

Вівторок, 15 липня

День потужної енергетики, яка підштовхує до активних дій, що є сприятливим для початку робочого тижня. Можна ухвалювати важливі життєві та професійні рішення, але водночас не можна від них відмовлятися: так, дуже важливо зберегти стосунки з близькою людиною, навіть якщо розлучитися з нею буде простіше. Також у будь-якій ситуації необхідно чинити за справедливістю, навіть якщо такий вчинок, як нам здасться, суперечитиме нашим інтересам — згодом стане зрозуміло, що це не так.

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Середа, 16 липня

День, коли не можна нічого руйнувати — рано чи пізно за такий вчинок доведеться відповідати, тож бажано зосередитись на творчих процесах. Будь-яка діяльність — особливо творча — буде винагороджена належним чином у всіх сенсах — і моральному, і матеріальному. Тим, у кого не ладнаються стосунки з близькою людиною, зірки радять поговорити з нею, озвучивши всі свої підозри та сумніви: це дасть потрібний результат.

Четвер, 17 липня

День яскраво виражено негативної енергетики, коли для підтримки гарного настрою доведеться докладати значних зусиль. Необхідно дотримуватися помірності в усьому — особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує не лише негативним впливом на зовнішність, а й серйозним нездужанням.

П’ятниця — субота, 18–19 липня

24-й місячний день, який розтягнеться на дві календарні доби, має потужну космічну енергію, яку небажано витрачати даремно.

Незважаючи на те, що один із них випадає на вихідний, можна — і потрібно — здійснювати глобальні проєкти, які давно очікували свого часу — їхнє втілення в життя виявиться максимально перспективним і результативним. Якщо на порядку денному таких проєктів немає, необхідно зайнятися складанням планів на майбутнє — сьогодні цілі та засоби їх досягнення вдасться визначити найкраще.

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Неділя, 20 липня

День занепаду сил як фізичних, так і моральних, який бажано провести в максимально спокійному режимі. З грошима важливо поводитися максимально дбайливо — необхідно включити режим розумної економії та не витрачатися на зайве. Бажано також — зрозуміло, за можливості, — не виділятися із загальної маси людей, що оточують нас: нинішній день — час сірих кардиналів, а не яскравих і харизаматичних особистостей, які — у разі чого — першими потраплять під удар.

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