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Місячний гороскоп на 14–20 вересня: що рекомендується робити кожного дня тижня
Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних діб, що припадають на цей час.
Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 14–29 вересня.
Понеділок, 14 вересня
День, коли всім нам доведеться обирати між добром і злом — уникнути цього не вдасться. Від ухваленого рішення багато в чому залежить наше найближче майбутнє — своїм рішенням і своїми уподобаннями ми визначаємо перебіг свого життя на місяці, а то й роки наперед, тому дуже важливо виявляти мудрість і дотримуватися обережності.
Вівторок, 15 вересня
День, коли рішучі дії призведуть до кардинальних професійних і життєвих змін. Проте, як би парадоксально це не звучало, рухатися вперед потрібно поступово, а поспішати — не кваплячись. Різких рухів у цей час краще не робити, кожен крок має бути продуманим і розрахованим, лише в такому разі вдасться уникнути проблем, які можливі в будь-якому іншому випадку.
Середа, 16 вересня
Цей день астрологи вважають часом кохання, коли небажано відкрито висловлювати своє невдоволення. Особливо це стосується стосунків із близькими людьми: родиною — коханими, батьками та дітьми — і друзями. Не варто також скаржитися на долю: якщо прийняти все, як є, зірки поставляться до нас прихильно й допоможуть зробити життя кращим.
Четвер, 17 вересня
День, коли будь-які — сказані навмисно чи випадково — слова втілюються в життя практично миттєво, полегшуючи або, навпаки, ускладнюючи наше життя. Тому необхідно ретельно зважувати й контролювати все, що людина говорить, щоб замість очікуваного й бажаного не отримати те, що зовсім не потрібно.
П’ятниця, 18 вересня
День радикальних — революційних — змін, які торкнуться як самої людини, так і всіх — без винятку — сфер її життя. Наш світ влаштований так, що на зміну старому завжди приходить нове, і до цього треба ставитися з розумінням. До того ж, відмовившись від незвичного, але багатообіцяльного шансу, можна багато чого втратити, а погодившись ризикнути — здобути, тож рішення в будь-якому разі залишається за кожним із нас.
Субота, 19 вересня
Девіз цього дня — підвищена обережність, якої слід дотримуватися в усіх сферах життя. Як правило, у цей час астрологи радять не виходити за межі рідного дому, що у вихідний день зробити набагато легше, ніж у будень. Особливо небажано водночас спілкуватися з людьми, від яких не знаєш, чого очікувати — наприклад, з неадекватними особами або тими, хто перебуває під впливом алкоголю.
Неділя, 20 вересня
День, коли — у вихідний це не складе для нас труднощів — необхідно приділити хоча б трохи своєї уваги близьким людям — насамперед, родині. Важливо пам’ятати, що таке спілкування потрібне не стільки нашим близьким, хоча вони, звісно ж, його потребують, скільки нам самим: душевне тепло, а разом з ним і цінну пораду, ми можемо отримати лише від рідних та коханих людей — необхідно скористатися такою можливістю.
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