Місячний гороскоп на 15–21 червня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 15 до 21 червня.

Понеділок, 15 червня

День, коли сил — як фізичних, так і моральних — у нас небагато, тому не варто витрачати їх на серйозні та трудомісткі справи; від активних дій також слід утриматися. Зате можна і потрібно планувати своє майбутнє — як професійне, так і особисте. Можна також продовжувати вже розпочаті справи — їх вдасться успішно довести до логічного кінця.

Вівторок, 16 червня

День, коли підвищується фізична активність, а разом із нею зростає й емоційність, що часто призводить до дратівливості та навіть агресивності, яка може серйозно порушити наші стосунки з оточенням. Ділові переговори, призначені на цей день, будуть успішними лише в тому разі, якщо вони пройдуть у неформальній атмосфері — офіційність не дозволить партнерам з довірою поставитися одне до одного та укласти угоду. Вдалими будуть купівля та продаж рухомого та нерухомого майна — будинків, квартир та автомобілів.

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Середа, 17 червня

День, коли нам, хочемо ми того чи ні, доводиться обирати між добром і злом, і лише від самої людини залежить, на чиєму боці вона опиниться. Світло і темрява матимуть приблизно однакову силу, тому їхнє прагнення отримати контроль над душею кожного з нас — незважаючи на сили — не увінчається успіхом, і лише наше рішення відіграє вирішальну роль. Настрій у цей час буде негативним, з’явиться нетерплячість щодо людей із оточення, зросте ймовірність сварок — на щастя, вже до вечора напруженість цього дня піде на спад.

Четвер, 18 червня

День, коли не варто братися за нові справи — спочатку треба завершити старі, інакше вони заважатимуть рухатися вперед. Люди навколо не готові шукати консенсус і йти на поступки, тому для переговорів — як професійних, так і особистих — час невідповідний, їх краще перенести. Результатом романтичного побачення стане зміцнення стосунків, тому призначати їх на цей день і можна, і потрібно.

П’ятниця, 19 червня

День, коли загострюється інтуїція: саме до неї, а не до міркувань логіки та розуму, слід звертатися, відповідаючи на важливі — як життєві, так і професійні — питання. Особливого успіху вдасться досягти у фінансовій сфері, таланти в якій виявляться навіть у тих, хто від народження не має такого роду здібностей.

Субота, 20 червня

Будь-який вчинок, здійснений цього дня, неодмінно принесе добро — як самій людині, так і іншим. А от зла не варто чинити за жодних обставин, навіть якщо здаватиметься, що іншого виходу немає. Дуже скоро воно повернеться бумерангом, тому перш ніж зробити щось подібне, необхідно кілька разів подумати і тільки потім діяти. Також небажано брехати — ошуканство обернеться проти свого «автора».

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Неділя, 21 червня

День, коли можна позбутися власних недоліків, перетворивши їх на переваги. У цей час рекомендується переглянути результати своєї діяльності та об’єктивно оцінити власні можливості, визначивши, чи достатньо їх для досягнення поставленої мети. У разі ствердної відповіді на це питання необхідно активізуватися і почати діяти, у разі негативної — подумати, яким чином можна збільшити їхню кількість.

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