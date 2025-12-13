Місячний гороскоп на 15–21 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 15 до 21 грудня.

Понеділок, 15 грудня

Календарний тиждень починається не з найлегшого місячного дня — це час, коли занепад сил, апатію і депресію більшою чи меншою мірою відчують усі без винятку. Не варто змушувати себе працювати через силу, сенсу від цього однаково не буде, якщо є хоч найменша можливість, є сенс дати собі відпочити: погуляти у сквері або на березі водойми, почитати й навіть помріяти собі на втіху.

Вівторок, 16 грудня

На зміну складному дню місячного календаря приходить один із найчистіших і найсвітліших днів місячного циклу, під час якого табу є брутальність та спілкування в позиції сили. Необхідно уникати сварок і скандалів, але, якщо вже конфронтація сталася, не варто доводити її до критичної точки — ліпше пожартувати й, таким чином, згладити ситуацію.

Середа, 17 грудня

День дасть відповіді на всі важливі запитання, але тільки в тому разі, якщо шукати їх не ззовні, а всередині себе. У будь-якій ситуації зірки рекомендують дослухатися до інтуїції, яка сьогодні буде особливо сильною. Небажано поспішати у розв’язанні професійних питань — зроблені похапцем помилки згодом доведеться переробляти.

Четвер, 18 грудня

Спокійний і сприятливий в усіх сенсах день, коли небажано не тільки сваритися й конфліктувати, а й просто підвищувати голос — зірки рекомендують провести його в тиші, спокої й умиротворенні. Образи, завдані в цей час, ще довго порушуватимуть моральну рівновагу у стосунках із людьми.

П’ятниця, 19 грудня

Нинішній місячний день піддає нас випробуванням негативом — поганим настроєм, депресією, а, можливо, нездужаннями. Фізичні та моральні сили можуть доходити до завершення, а нервова система — опинитися на межі. Щоб послабити негативний вплив дня, потрібно залишитися вдома і максимально скоротити спілкування з людьми, і тоді вже завтра все зміниться на краще.

Субота, 20 грудня

День, коли, незважаючи на вихідний, сил для активних дій категорично бракує, а ось займатися плануванням не тільки можна, а й потрібно — воно виявиться вдалим. Єдина умова, якої важливо дотриматися в такому разі: треба залишити свої наміри при собі й не ділитися планами з оточенням — зі словами може піти енергія, необхідна для здійснення планів.

Неділя, 21 грудня

Нинішній день в енергетичному плані чітко розділиться на дві частини: він почнеться з підвищеної емоційності та дратівливості, але вже по обіді зміниться на ентузіазм, який зірки радять використати для активного відпочинку: занять спортом і прогулянок швидким кроком. Також дуже важливо приділити увагу дітям — особливо підліткам, аби згодом не шкодувати про втрачені педагогічні можливості.