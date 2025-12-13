ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
102
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 15–21 грудня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 15 до 21 грудня.

Понеділок, 15 грудня

Календарний тиждень починається не з найлегшого місячного дня — це час, коли занепад сил, апатію і депресію більшою чи меншою мірою відчують усі без винятку. Не варто змушувати себе працювати через силу, сенсу від цього однаково не буде, якщо є хоч найменша можливість, є сенс дати собі відпочити: погуляти у сквері або на березі водойми, почитати й навіть помріяти собі на втіху.

Вівторок, 16 грудня

На зміну складному дню місячного календаря приходить один із найчистіших і найсвітліших днів місячного циклу, під час якого табу є брутальність та спілкування в позиції сили. Необхідно уникати сварок і скандалів, але, якщо вже конфронтація сталася, не варто доводити її до критичної точки — ліпше пожартувати й, таким чином, згладити ситуацію.

Середа, 17 грудня

День дасть відповіді на всі важливі запитання, але тільки в тому разі, якщо шукати їх не ззовні, а всередині себе. У будь-якій ситуації зірки рекомендують дослухатися до інтуїції, яка сьогодні буде особливо сильною. Небажано поспішати у розв’язанні професійних питань — зроблені похапцем помилки згодом доведеться переробляти.

Четвер, 18 грудня

Спокійний і сприятливий в усіх сенсах день, коли небажано не тільки сваритися й конфліктувати, а й просто підвищувати голос — зірки рекомендують провести його в тиші, спокої й умиротворенні. Образи, завдані в цей час, ще довго порушуватимуть моральну рівновагу у стосунках із людьми.

П’ятниця, 19 грудня

Нинішній місячний день піддає нас випробуванням негативом — поганим настроєм, депресією, а, можливо, нездужаннями. Фізичні та моральні сили можуть доходити до завершення, а нервова система — опинитися на межі. Щоб послабити негативний вплив дня, потрібно залишитися вдома і максимально скоротити спілкування з людьми, і тоді вже завтра все зміниться на краще.

Субота, 20 грудня

День, коли, незважаючи на вихідний, сил для активних дій категорично бракує, а ось займатися плануванням не тільки можна, а й потрібно — воно виявиться вдалим. Єдина умова, якої важливо дотриматися в такому разі: треба залишити свої наміри при собі й не ділитися планами з оточенням — зі словами може піти енергія, необхідна для здійснення планів.

Неділя, 21 грудня

Нинішній день в енергетичному плані чітко розділиться на дві частини: він почнеться з підвищеної емоційності та дратівливості, але вже по обіді зміниться на ентузіазм, який зірки радять використати для активного відпочинку: занять спортом і прогулянок швидким кроком. Також дуже важливо приділити увагу дітям — особливо підліткам, аби згодом не шкодувати про втрачені педагогічні можливості.

Дата публікації
Кількість переглядів
102
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie