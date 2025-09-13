Місячний гороскоп на 15–21 вересня: що рекомендується робити в кожен день тижня

Луна / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 15 до 21 вересня.

Понеділок-вівторок, 15–16 вересня

24-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, вирізняється потужною місячною енергією. Ідеальний час для втілення в життя грандіозних — наполеонівських — планів. Не варто бути скромним: проєкти, які треба буде втілити в життя, мають бути по-справжньому колосальними. Якщо взятися за них саме цими днями, обставини для їх реалізації складуться максимально сприятливо.

Середа, 17 вересня

Досить напружений день, протягом якого конфлікти можуть виникати постійно, більшість із них — без очевидних причин. Якщо брати участь хоча б у деяких із них, можна втратити енергію, призначену для суто мирних цілей — професійних завдань, особистого життя і домашніх клопотів. Не варто ухвалювати важливих рішень, від яких залежить майбутнє: цього дня велика ймовірність того, що ми необ’єктивно оцінимо обставини й, унаслідок цього, дійдемо помилкового висновку.

Четвер, 18 вересня

День, коли можна розпочинати будь-які — навіть найскладніші — професійні проєкти: для їхнього втілення в життя складуться максимально сприятливі умови. З малозначними справами — як професійного, так і особистого характеру — потрібно зачекати: не варто витрачати на них дорогоцінний час. Необхідно також складати плани на майбутнє — сьогодні ви стратегічно мислитимете і чітко бачитимете, як перспективи, так і способи їх досягнення.

П’ятниця, 19 вересня

Нинішній день зірки не рекомендують витрачати на розв’язання рутинних — передусім побутових — питань, потрібно присвятити день розв’язанню духовних проблем, які є в кожної людини. Оскільки власними силами з ними впоратися не вдасться, треба, як радять у таких випадках психологи, «відпустити» скруту й зачекати, доки Всесвіт сам — без нашої участі — її розв’яже: найімовірніше, це станеться дуже швидко. Енергії не бракуватиме, проте, зірки радять її заощаджувати, відмовившись від справ, у яких немає особливої важливості.

Субота, 20 вересня

Спокійний і гармонійний день, протягом якого небажано не тільки сваритися і скандалити, а й просто підвищувати голос — будь-яка агресія, навіть якщо вона здасться нам виправданою, виявиться покараною. Зірки рекомендують провести час у тиші та стані душевного умиротворення. Образи, завдані цього дня, будуть довго порушувати моральну рівновагу у стосунках між кривдниками й скривдженими.

Неділя, 21 вересня

День, коли можна — і потрібно — будувати плани на майбутнє, ретельно продумуючи кожен їхній пункт. Мріючи — а це теж є плануванням — не варто бути скромним, бажано просити у Всесвіту по максимуму, тоді гарантовано можна буде отримати хоча б половину. А ось спілкуватися з близькими людьми сьогодні, як і напередодні, небажано — сварка, яка розпочалася в цей час, виявиться тривалою і з серйозними наслідками. Від активних дій теж потрібно відмовитися — сил для них надто мало, тож нічого домогтися не вдасться.