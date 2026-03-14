Місячний гороскоп на 16–22 березня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 16 до 22 березня.

Понеділок, 16 березня

День — і це закономірно й логічно для початку тижня — є одним із найкращих для роботи як над новими, так і над старими — завислими — справами, на які необхідно подивитися з нового — несподіваного й нетрадиційного — погляду. Висока працездатність, яку забезпечать нинішні місячні дні, сприяє удачі, особливо у розв’язанні фінансових питань. Негативний бік дня — імовірність сварок і конфліктів, яких необхідно уникати в найрізноманітніші можливі способи.

Вівторок, 17 березня

Найчистіший і найсвітліший у всьому місячному циклі день, енергетика якого настільки ж цілюща, наскільки й тонка — її можна зруйнувати будь-яким необережним рухом. Наслідки, які в такому разі стануться, важко передбачити, але те, що вони можуть стати небезпечними — як для кожного з нас зокрема, так і для світу загалом, сумніву не підлягає. Успіх у такий час, зазвичай, супроводжує тих, хто в будь-якій справі ставить лише шляхетну мету й діє відповідно до неї, не допускаючи виправдання тим, що «мета виправдовує засоби». Також дуже важливо зберігати гарний настрій, не дозволяючи собі не тільки злитися, а й сумувати.

Середа, 18 березня

Один із найскладніших днів місячного календаря, який астрологи називають темним і навіть сатанинським. Будь-який негатив — як зовнішній, так і внутрішній — припиняє приховувати свою сутність, вдаючи з себе доброчесність, і показує своє істинне обличчя. Нас може здолати не лише поганий настрій, а й різноманітні манії, які також не сприятимуть моральному здоров’ю й оптимістичному світовідчуттю. Зірки радять уникати каламутної води та темряви, а в разі відключення електроенергії, що цілком можливо в наш час, після заходу сонця слід запалювати свічки — у домі не повинно залишатися жодного неосвітленого куточка. Від сміливих професійних починань та фінансових операцій слід відмовитися — вони загрожують провалом, тому краще зайнятися домом та господарством.

Четвер, 19 березня

Перший день місячного циклу заряджений позитивною, але дуже слабкою енергетикою, яку необхідно берегти, не витрачати даремно. Від роботи над серйозними, зокрема й новими, проєктами краще відмовитися, оскільки для їхнього здійснення забракне сил, краще присвятити день плануванню та мріям. Загадані цього дня бажання, особливо якщо правильно сформулювати як їх, так і пов’язані з ними афірмації, а потім візуалізувати свої очікування, обов’язково здійсняться. Через ризик бути обдуреними або втягнутими в шахрайську схему не варто вірити тим, хто пропонує добре заробити, нічого для цього не роблячи.

П’ятниця, 20 березня

Місячна доба, яку астрологи часто називають стартовою: цього дня — особливо в другій її половині — можна переходити від планування до безпосередніх дій із досягнення поставлених раніше — як ділових, так і особистих — цілей. Головне — діяти мовчки, не втаємничуючи оточення у свої наміри, оскільки можна зурочити навіть себе, не кажучи вже про непорядних людей, які мають корисливу мету. Посилення емоційного тла може спричинити конфлікти, тому краще не злитися — ані на обставини, ані на людей, які їх оточують.

Субота, 21 березня

Протягом дня — особливо в першій його половині — під впливом негативних енергій Місяця ми будемо схильні до дратівливості й навіть агресії, що, можливо, змусить нас підозрювати оточення в непорядних вчинках і шукати в його поведінці каверзи. Необхідно стримати себе хоча б до обіду — після нього негатив поступово піде, зробивши спілкування з ним гармонійнішим. У цей час можна ухвалювати важливі рішення, а ось із фінансами треба поводитися обережно, не дозволяючи собі зайвих — бездумних і непотрібних — витрат.

Неділя, 22 березня

День боротьби між добром і злом, коли будь-яке рішення, навіть продиктоване благими намірами, може мати негативні наслідки, тому — звісно, якщо буде така можливість — краще ввімкнути режим бездіяльності, що у вихідний день буде неважко. Спілкування також бажано скоротити — навіть незначний привід може стати причиною сварок і конфліктів.

