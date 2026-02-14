Місячний гороскоп на 16–22 лютого: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 16 до 22 лютого.

Понеділок, 16 лютого

День, коли представникам усіх знаків зодіаку потрібно бути готовими до випробувань, які приготував їм Всесвіт. Тим, хто невпевнений у своїй силі волі й витримці, ліпше, незважаючи на понеділок, залишитися вдома й намагатися не спілкуватися з оточенням, особливо якщо від нього можна очікувати якої-небудь каверзи. Тим, хто все ж таки змушений буде вийти за поріг, не можна вступати в суперечки, брати участь у конфліктах, слухати чутки й плітки, а також сперечатися з керівництвом — це може закінчитися серйозними неприємностями. Погане самопочуття також може стати наслідком негативних місячних енергій, тому не варто хапатися за таблетки — потрібно просто перечекати цей час у тиші та спокої.

Вівторок, 17 лютого

Нинішній день — межа двох місячних циклів: перша його половина — фінал попереднього, друга — початок нового. Оскільки сили — як фізичні, так і моральні — в цей час перебуватимуть на нулі, астрологи рекомендують підбивати підсумки і складати плани на майбутнє, включаючи до нього не лише цілком реальні події, а й мрії — незважаючи на всю їхню уявну фантастичність, вони цілком можуть стати реальністю.

Середа, 18 лютого

Можна продовжувати працювати над планами, які треба буде втілювати в життя протягом усього наступного місяця, продумуючи всі нюанси і враховуючи кожну деталь, хоч би якою незначною вона, на перший погляд, здавалася. Час також ідеально підходить для навчання чогось нового — однаково добре засвоюватимуться як знання, так і навички. Допомога іншим людям, які опинилися в складній життєвій ситуації, є в цей день гарною прикметою — добро незабаром повернеться назад.

Четвер, 19 лютого

День потужного припливу космічної енергії, протягом якого не можна залишатися бездіяльним — обов’язково потрібно знайти собі якесь заняття. Також важливо пам’ятати, що в цей час закладається програма на весь наступний місячний цикл — потрібно зробити все для того, щоб вона була позитивною: потрібно здійснювати лише хороші вчинки й займатися тим, що нам цікаво і приємно.

П’ятниця, 20 лютого

Цей день — час отримання інформації, до того ж, не тільки — і не стільки — про навколишній світ, а й про самих себе. У вчинках інших людей ми цього дня можемо побачити власне відображення і зробити висновок про те, подобається воно нам чи ні. У першому випадку можна залишити все як є, а в другому — поки це в наших силах — вжити заходів щодо виправлення ситуації. Це також час вибору, коли ми вирішуємо, що нам ближче — добро чи зло, ангели або демони, світло або тінь. Насправді він не такий простий, як може здатися на перший погляд, але, зробивши його, ми напевно відчуємо полегшення.

Субота, 21 лютого

Час кардинальних життєвих змін і рішучих, але ретельно обдуманих дій: припустившись недбалості, згодом можна серйозно про це пошкодувати. У будь-яких своїх діях, хоч би якої сфери життя вони стосувалися, дуже важливо бути впевненими у своїх силах, інакше успіху досягти не вдасться, а отже, не варто даремно витрачати час і сили. А ось до перукарні можна вирушати сміливо — стрижка не лише поліпшить зовнішній вигляд, а й внесе позитивні зміни в існування.

Неділя, 22 лютого

Цей день — і це логічно для неділі — не підходить для активних дій, але й не діяти небажано. Найкращим заняттям стане розумова інтелектуальна діяльність, вона може бути різною — від наукової або літературної роботи до розгадування кросвордів — головне, не дати своїм мізкам простоювати — сьогодні їм особливо потрібне навантаження. Ухвалюючи важливі рішення, бажано дослухатися до своєї інтуїції — у зв’язці з аргументами розуму вона дасть приголомшливі результати.

