Місячний гороскоп на 16–22 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 16–22 листопада.

Понеділок, 16 листопада

Цей день призначений як для активних дій, так і для роботи над помилками та пов’язаного з цим визнання своїх хиб і навіть покаяння. Також не тільки можна, але й потрібно реально оцінювати свої нинішні наміри та можливості, і вирішувати, які завдання нам до снаги, тому за них варто братися, а які краще відкласти на деякий час, доки не з’являться необхідні для них ресурси, зокрема й часові.

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Вівторок, 17 листопада

День, коли легко стати жертвою агресії та шахрайства, яких, втім, не тільки можна, але й потрібно уникнути. Бажано якомога менше спілкуватися з людьми з оточення, особливо з тими, хто з якоїсь причини викликає неприязнь або не викликає довіри. Також дуже важливо дотримуватися обережності у фінансових питаннях: не витрачати гроші на те, без чого цілком можна обійтися, а виявляти розумну економію.

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Середа, 18 листопада

Потужний приплив енергії, який кожен із нас зможе відчути цього дня, слід спрямувати на добрі справи. Цей день сприятливий для благодійності в будь-якій її формі — починаючи від знедолених людей і, особливо, дітей, і закінчуючи безпритульними тваринами. В іншому бажано робити лише те, що приносить задоволення — робота під тиском очікуваного результату не принесе користі.

Четвер, 19 листопада

Цього дня головне — визначити мету, до того ж свою, а не ту, яку нав’язують інші — друзі, батьки, преса, громадська думка. Потрібно братися лише за справді серйозні, глобальні проєкти, від дрібних справ і господарських клопотів краще відмовитися — сили й час у такому разі будуть витрачені даремно.

П’ятниця, 20 листопада

День благодійності та добрих справ, які не залишаться без винагороди. Головне — не керуватися корисливими мотивами, інакше благодійність не буде зарахована; навпаки — такі вчинки вважатимуться спробою обдурити вищі сили, виторгувавши у них вигоду. Від роботи над важливими справами професійного характеру цього дня краще відмовитися — після обіду можна плавно переходити в режим вихідних.

Субота, 21 листопада

День, символом якого є колесо, повертає в наше життя минуле — не лише події та людей, а й думки та наміри. Звісно, їхня мета — не ностальгія за приємними подіями минулого, а «робота над помилками», яких ми припустилися раніше. Цей день також підходить для розв’язання господарських і побутових питань, що у вихідний день цілком логічно.

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Неділя, 22 листопада

Цей день, що має потужну творчу енергетику, приносить удачу всім, хто готовий перейти від слів до дій. Але спершу необхідно проаналізувати професійну діяльність попереднього періоду, зробивши важливі висновки з успіхів і помилок. А ось ухвалювати важливі рішення будь-якого характеру в цей час небажано — найімовірніше, вони виявляться помилковими.

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