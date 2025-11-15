ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
Місячний гороскоп на 17–23 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 17 до 23 листопада.

Понеділок, 17 листопада

День, який, незважаючи на початок тижня, не можна витрачати на приземлені заняття і клопоти, це час духовності та залучення до прекрасного — насамперед, до мистецтва. На роботі небажано перепрацьовувати — виконувати краще лише найнеобхідніші й не найтрудомісткіші завдання, а від спілкування з неприємними людьми бажано взагалі відмовитися. Не можна ні з ким ділитися своїми ідеями й планами, які стосуються як професійних питань, так і особистого життя. До того ж, це правило працює як щодо сторонніх, так і щодо близьких людей.

Вівторок, 18 листопада

День чистої і цілющої енергетики, яку можна зруйнувати будь-яким необережним вчинком і навіть словом, тому необхідно вести максимально спокійний і неквапливий спосіб життя. Під забороною не лише різкі слова і грубий тон, а й будь-яке засудження інших людей, навіть якщо об’єктивно вони заслуговують на наш осуд. Можна — і треба — займатися земними справами, як у прямому, так і в переносному значенні: це чудовий час для того, щоб братися за будівництво заміського будинку й ремонт у квартирі або хоча б просто за пересаджування домашніх квітів у горщики більшого розміру.

Середа, 19 листопада

Найнебезпечніший день місячного календаря, протягом якого необхідно дотримуватися максимальної обережності в усіх сферах життя. Ускладнить ситуацію той факт, що моральні й фізичні сили — як це буває у фіналі місячного циклу — закінчуються, а отже, з ними треба поводитися дбайливо, не розтринькуючи їх на розв’язання питань, які не мають особливого значення або хоча б просто можуть зачекати кілька днів. Від зустрічей і перемовин будь-якого характеру слід відмовитися, ще ліпше — залишитися вдома та знайти час для улюбленого заняття, яке у кожного своє.

Четвер, 20 листопада

День, коли «зустрінуться» остання і перша місячні доби. Зранку зірки радять підбити підсумки попереднього часового періоду, усвідомити, які дії привели нас до успіху, а які — до невдач, перепросити тих, кого ми образили. Дуже важливо звертати увагу на передчуття — у такі дні можливість передбачити майбутнє зростає в рази. Друга половина дня — час, коли треба складати плани на майбутнє і… мріяти. Астрологи впевнені: все, що загадано сьогодні, обов’язково стане реальністю.

П’ятниця, 21 листопада

День, коли можна не тільки продовжувати будувати плани на життя, що ми розпочали напередодні, а й поступово братися за їхнє втілення в життя. Щоправда, робити це потрібно спокійно і не поспішаючи, оскільки час для рішучих дій ще не настав. Зірки також радять використовувати будь-яку можливість для того, щоб допомогти іншим — благодійність сьогодні стане доброю прикметою.

Субота, 22 листопада

Неоднозначний день, перша половина якого буде буквально пронизана негативною енергетикою. У цей час більшість із нас стає дратівливою і підозріливою, через що у вчинках оточення ми бачимо злий намір і каверзу. Якщо перетерпіти цей час і ні на кого не зірватися, зіпсувавши внаслідок цього стосунки, то вже пообіді пристрасті поступово вляжуться, а агресія й недовірливість поступово розсіюватимуться, поліпшивши наше моральне самопочуття.

Неділя, 23 листопада

Час першого в місячному місяці протистояння добра і зла — не надто активного, але, тим не менш, такого, що вимагає від нас визначити, на чиєму боці — світла або темряви — ми перебуваємо. Вибір однієї зі сторін — добровільна справа кожного з нас, але, роблячи вибір, важливо пам’ятати: помилка в такій справі може дорого коштувати. Попри неділю пріоритетною справою вважають прибирання — як на робочому столі й у папках із документами, так і в оселі загалом. Наведення ладу й позбавлення від непотребу відкриє шлях позитивній енергії, яка, зі свого боку, багато в чому полегшить наше життя.

