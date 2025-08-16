Місячний гороскоп на 19–24 серпня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Луна / © Credits

Реклама

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, який впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері й уникнути прикрих — а іноді й непробачних — помилок, які можуть дорого нам коштувати. Що потрібно, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 18 до 24 серпня.

Понеділок, 18 серпня

Нинішній день — друга половина 25-ї місячної доби, у цей час людину опановують низинні інстинкти, пригнічуючи наявні в нас благородні думки й почуття. Чинити опір такому стану речей можна, але для цього потрібно виявити волю й характер, що до снаги далеко не всім. Проте, відшукавши внутрішні резерви, які дадуть змогу це зробити, можна буде позбутися негативу й досягти успіху — як у професійній діяльності, так і в особистому житті.

Вівторок, 19 серпня

Емоційно напружений і конфліктний день, протягом якого необхідно дотримуватися обережності — особливо, це стосується конфліктів, які можуть спалахнути в будь-який момент, іноді — абсолютно без поважної причини. У жодному разі не можна брати в них участь — це забере енергію, необхідну для життя і роботи, а очікуваного результату не дасть— у такій суперечці істина не народиться. Необхідно вести спокійний, розмірений спосіб життя, не спілкуватися з неприємними людьми і, за можливості, займатися улюбленою справою, незважаючи на початок робочого тижня.

Реклама

Середа, 20 серпня

День, коли на старі проблеми можна подивитися з нового — незвичного — погляду, що, як правило, дає приголомшливі результати у вигляді неординарного, але успішного рішення. Час ідеально підходить для початку будь-яких нових справ — не можна втрачати чудовий шанс почати роботу над новим, важливим проєктом. Перебуваючи в пошуку важливого рішення, необхідно поговорити з родичами або знайомими старшого віку: вони можуть дати слушну пораду, а їхній авторитет не дасть можливості засумніватися в їхній правоті.

Четвер, 21 серпня

Один із найкращих — чистих і світлих — днів місячного календаря, незамутнілу енергетику якого не можна порушувати не тільки діями або словами, а й думками. Справи і бізнес-проєкти, розпочаті в цей час, як правило, виявляються вдалими, тому не варто відкладати їх на потім. Можна переходити на нове місце роботи і просити керівництво про підвищення зарплати, день також можна присвятити творчості у всіх її виглядах і науковій роботі.

П’ятниця, 22 серпня

Найнебезпечніший день місячного циклу, коли все темне і зле, що тією чи тією мірою є в душі кожного з нас, дає про себе знати. Фізичні та моральні сили вичерпуються, що не найкраще відбивається на стані духу: ми страждаємо самі і схильні ображати — іноді дуже серйозно — тих, хто нас оточує. Особливу увагу варто звернути на підозріливість, яка опановує нами цього дня, «завдяки» їй здається, що весь світ об’єднався проти нас, і інші люди, включаючи близьких, хочуть нам тільки зла. Найкраще в такий час залишитися вдома і, за можливості, не спілкуватися ні з ким, крім рідних і близьких. Якщо ж сьогодні, незважаючи на п’ятницю, такої можливості не буде, потрібно зосередитися лише на виконанні необхідних завдань, а після їх завершення тут же, нікуди не заходячи, повернутися до рідних стін, які, як відомо, допомагають у будь-якій складній ситуації.

Субота, 23 серпня

День чистої та позитивної енергії, який, до того ж, дає шанс на виконання будь-якого бажання, включаючи ті, які здаються нездійсненними. Кращими способами здійснити цього є планування, за допомогою якого ми налаштовуємо себе на цілеспрямовані та ефективні дії, а також візуалізація та афірмації. Головною небезпекою нинішнього дня є ризик потрапити на вудку шахраїв, які активізуються в цей час, тому необхідно виявляти обережність під час закупів і здійснення платежів, у фінансових питаннях — насамперед.

Реклама

Неділя, 24 серпня

День, коли можна не тільки продовжувати планування своїх дій, розпочате напередодні, але і поступово — щоправда, тільки у другій половині дня — ставати до реалізації наміченого. Будь-яка інформація, яку ми отримуємо в такий час, розуміється краще, а засвоюється швидше, тому можна і потрібно готуватися до публічних виступів і складання іспитів. Від серйозних розмов з близькими людьми краще відмовитися — порозуміння досягти не вдасться, а ось сварка більш ніж ймовірна. Хороша прикмета — надати комусь посильну допомогу, особливо якщо врахувати, що для цього доведеться подолати скупість, яка притаманна цього місячного дня навіть найщедрішим людям.