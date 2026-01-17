ТСН у соціальних мережах

Місячний гороскоп на 19–25 січня: що рекомендується робити в кожен день тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність багато в чому визначається характеристиками місячних діб, що випадають на цей час.

Міла Корольова
Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 19 до 25 січня.

Понеділок, 19 січня

День непостійної енергетики, яка — подібно до маятника — може коливатися від позитивної до негативної, а потім навпаки. У першій половині дня не варто братися за роботу над серйозними проєктами, та й іншими справами краще займатися без особливого ентузіазму — особливим успіхом вони не увінчаються. Якщо дуже треба щось зробити, краще приурочити це завдання до другої половини дня.

Вівторок, 20 січня

День негативної — на щастя, тільки пасивної — енергетики, яка відіб’ється на внутрішньому стані людини. Бажано відмовитися від самокритики та її крайнього ступеня — самоїдства. Охочих вказати нам на наші — як наявні, так і вигадані — недоліки вистачатиме і без нас, отже, потрібно не лаяти, а хвалити себе, підвищуючи свою самооцінку.

Середа, 21 січня

Неоднозначний день, коли, незважаючи на невдоволення собою, своїм життям і своїми — як професійними, так і особистими — досягненнями, на нас чекає удача в справах, пов’язаних із торгівлею та бізнесом. Принесуть результат зусилля, яких було докладено місяць, а то й два тому. Ми щиро вважали, що час і сили було витрачено даремно, але на нас чекає приємна несподіванка: виявиться, що це не так.

Четвер, 22 січня

День, коли йти до поставленої мети потрібно тільки заздалегідь продуманими і прорахованими шляхами — експромти та імпровізації в цей час неприпустимі. Якщо ж усе зробити правильно, дуже скоро — буквально протягом двох-трьох тижнів — життя зміниться на краще, що можна буде відчути — як на моральному, так і на фізичному рівні.

П’ятниця, 23 січня

Цей день не підходить для активних дій — вони навряд чи виявляться вдалими, тому ліпше присвятити його роботі над зробленими раніше — як у діловій, так і в особистій сфері — помилками. До розв’язання питань, що стосуються стосунків із близькими й коханими людьми, сьогодні потрібно залучати не розум і логіку, а інтуїцію — вона не обдурить і не підведе.

Субота, 24 січня

День, коли не можна брехати і — не тільки на словах, а й у думках — бажати зла іншим людям. Брехню дуже швидко виявлять, і вона не найкраще відіб’ється на вашій репутації, а недобрі посили на адресу оточення можуть найближчим часом повернутися до вас бумерангом — навряд чи когось із нас потішить такий життєвий сценарій.

Неділя, 25 січня

День, коли активно і рішуче діяти, навіть якщо йдеться про домашнє господарство, потрібно тільки після того, як проаналізовано і зважено всі помилки минулого. Необхідно також завершити розпочаті, але з якоїсь причини відкладені вбік справи, інакше вони будуть на енергетичному рівні блокувати нові починання.

