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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
3 хв

Місячний гороскоп на 19–25 жовтня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Кожен день нашого життя не схожий на інший, і його унікальність значною мірою визначається характеристиками місячних доб, що припадають на цей час.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
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Місяць

Місяць / © Credits

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 19–25 жовтня.

Понеділок, 19 жовтня

Цей день підходить для будь-яких починань, що є особливо сприятливим — і логічним — для понеділка. Можна братися за роботу над новими проєктами та відкривати власний бізнес, особливо якщо ви давно про це замислювалися. Але в будь-якому разі головне — не форсувати події, а рухатися до поставленої мети спокійно й без поспіху. Важливою рисою, яка цього дня необхідна представникам усіх знаків без винятку, є впевненість у собі: без неї досягти успіху завжди складно, але у цей час — особливо.

Вівторок, 20 жовтня

Потужна енергетика сьогоднішнього дня дасть змогу втілити в життя будь-які завдання. Головне — не витрачати сили на дрібниці, а братися лише за справді важливі — глобальні — проєкти. Не варто перевантажувати себе розв’язанням побутових питань — вони заберуть сили, які можна було б витратити на професійні справи.

Середа, 21 жовтня

Час добрих вчинків, які слід чинити скрізь і стосовно всіх — як до близьких, так і до зовсім незнайомих людей. Водночас категорично не рекомендується керуватися корисливими мотивами — у такому разі благодійність втратить свій сенс, ба більше, замість добра принесе шкоду обом сторонам — як тим, хто її робить, так і тим, кому вона адресована. До важливих справ — насамперед професійного характеру — краще не братися, розв’язанням серйозних фінансових питань теж не варто займатися.

Четвер, 22 жовтня

День, коли вищі сили нібито влаштовують людині іспит, запитуючи, що й як вона робила останнім часом. Від аналізу її вчинків — і навіть слів, сказаних нею на адресу інших людей, — багато в чому залежатиме її найближче — а в деяких випадках і віддалене — майбутнє.

П’ятниця, 23 жовтня

День, коли у розв’язанні будь-яких питань — особливо ділових та професійних — не можна знижувати темп і, тим паче, зупинятися на пів дорозі: розпочавши діяти, необхідно довести свою роботу до кінця. Жодні перешкоди, що виникли на шляху, — як несподівані, так і цілком очікувані — не повинні нас зупиняти. Цей час також сприятливий для очищення організму — як на фізичному, так і на моральному рівні.

Субота, 24 жовтня

День, коли ми можемо зіткнутися з ошуканством і зрадою, тому слід бути максимально уважними як до людей навколо, так і до власних думок та почуттів. Особливо це стосується особистих стосунків, де велика ймовірність сприйняти миттєву симпатію за серйозне кохання — і навпаки. Наслідки такої помилки можуть виявитися неприємними — від розчарування до прикрого відчуття втраченого щасливого шансу. Також не варто ледарювати: незважаючи на вихідний, бажано бути активними — хоча б займаючись домашніми справами.

Неділя, 25 жовтня

День, коли слід уникати поспіху: чим би ми не займалися, діяти треба вдумливо й неквапливо. Треба скористатися тим, що це — вихідний день: потрібно відпочити, провівши час у тиші та спокої. Зірки схвалюють пасивний спосіб життя, коли можна лежати на дивані, дивитися серіали та читати книжки.

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