Місячний гороскоп на 2–8 лютого: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 2 до 8 лютого.

Понеділок, 2 лютого

Цей день створює сприятливі умови для будь-яких починань у професії, фінансах і бізнесі. Головне — перш ніж розпочати реалізацію нового проєкту, завершити старі, інакше замість руху вперед доведеться довго тупцювати на місці. Найбільше пощастить тим, хто займається творчістю — обставини складуться максимально сприятливо для того, щоб створити справжній шедевр, який принесе як гроші, так і славу.

Вівторок, 3 лютого

Час радості, яку сьогодні не тільки можна, а й потрібно знаходити скрізь, незважаючи на більш ніж складні життєві обставини. Зірки радять згадати про позитивне мислення, про яке ми призабули, хоча його поки що ніхто не скасовував: за його допомогою можна не лише забезпечити собі гарний настрій, а й матеріалізувати свої мрії і бажання. Аби не підхопити інфекцію, що можливо сьогодні через зниження імунітету, день краще провести вдома, уникаючи місць навіть незначного скупчення людей.

Середа, 4 лютого

День, коли всіх нас — як песимістів, так і оптимістів — можуть долати негативні думки і погані передчуття. Матеріалізувавшись, вони будуть цілком у змозі негативно вплинути на життя, чого жодним чином не можна допустити. Найкращий спосіб уникнути такого розвитку подій — боротися з лінощами, зірки заохочуватимуть лише тих, хто буде активно діяти. Варто також уникати спокуси витратити більше, ніж ми можемо собі дозволити, оскільки це не найкраще позначиться на нашому матеріальному добробуті.

Четвер, 5 лютого

Нинішній день — один із найскладніших у всьому місячному циклі: він може призвести до численних конфліктів, які можуть серйозно ускладнити наше життя. Сьогодні — утім, як і завжди — важливо тримати свої емоції під контролем, оскільки їхній вияв може стати причиною серйозних неприємностей у всіх сферах життя. Не варто слухати чужих порад, якщо ж без них ніяк не обійтися, слід звертатися тільки до тих, кому ми повністю — на всі сто відсотків — довіряємо: рідним і близьким друзям.

П’ятниця, 6 лютого

День ентузіазму й активності, які слід виявляти в усіх сферах життя — не тільки в діловому, а й особистому його сегменті. У підході до розв’язання серейозних питань допоможе творчість — за її допомогою вдасться знайти вихід із будь-якого становища, навіть якщо на перший погляд воно може здатися безнадійним. Перш ніж дати згоду взятися за новий проєкт або обійняти вищу посаду, необхідно взяти час на роздуми: нова реальність може зажадати від нас значнішого витрачання часу та сил, що буде складно, якщо з’ясується, що ми таких ресурсів не маємо.

Субота–неділя, 7–8 лютого

21 місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, — час революційних життєвих змін. Хоч би якої сфери нашого життя вони стосувалися, потрібно дотримуватися обраного раніше напряму і рухатися тільки в цей бік. Якщо змінити вже ухвалене рішення, виникне хаос, який порушить плани світобудови, і в підсумку ні до чого хорошого не призведе. Можна вирушати в поїздки, але тільки в тому разі, якщо вони носять діловий характер, для розваг варто вибрати інший час.

