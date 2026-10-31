Місячний гороскоп на 2–8 листопада: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 2–8 листопада

Понеділок-вівторок, 2–3 листопада

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, не підходить для розв’язання дрібних і незначних завдань. Життєві події мають бути доленосними, почуття — сильними й глибокими, а розпочаті в цей час проєкти — грандіозними й глобальними, інакше час і сили будуть витрачені даремно. Стосунки між людьми складаються якнайкраще: усі налаштовані доброзичливо й готові йти назустріч одне одному в більшості життєвих і професійних питань.

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Середа, 4 листопада

Цей день, незважаючи на те, що це будень, бажано провести у стані спокою — як фізичного, так і морального. Такий режим дозволить не тільки відновити сили, а й зосередитися на своєму внутрішньому світі, що, зі свого боку, дозволить розв’язати важливі проблеми, на яких людина не може зосередитися через безліч повсякденних справ. Проте, незважаючи на брак енергії, ледарювати не варто — потрібно знайти собі нескладне, але приємне заняття — наприклад, хобі, яке дозволить зосередитися на ньому та відволіктися від сумних думок.

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Четвер, 5 листопада

Напружений і досить небезпечний день, протягом якого достатньо однієї-єдиної іскри, щоб спалахнув серйозний скандал. Не варто перебільшувати свої професійні та життєві досягнення і, тим паче, хвалитися ними — на очікувану похвалу в такому разі розраховувати не доведеться, а ось на глузування за спиною — цілком. Щодо грошей слід бути обережними: розумна економія дозволить не вийти за межі бюджету.

П’ятниця, 6 листопада

День, коли розв’язуються будь-які проблеми, головне — не гаяти часу й братися за їхнє врегулювання. Незважаючи на те, що це п’ятниця, слід ставити перед собою амбітні цілі та працювати, наближаючись до їх досягнення. Також у цей час можуть розкриватися таємниці — до того ж як власні, так і чужі, тому потрібно зробити все для того, щоб ані ті, ані інші не стали надбанням широкої громадськості — це загрожує неприємностями.

Субота, 7 листопада

Найчистіший і найсвітліший день у місячному календарі — його енергетика цілюще впливає як на нас самих, так і на те, чим ми займаємося. Не можна кричати, лаятися, ображати інших людей і бажати їм зла навіть у думках: астрологи вважають, що цього дня така поведінка може порушити наявну у світі рівновагу, що призведе до небажаних — а іноді й відверто поганих — наслідків.

Неділя, 8 листопада

День, коли від самого ранку атмосфера буде гнітючою, а настрій залишить бажати кращого. Потужна негативна енергетика в більшості випадків виявиться сильнішою за людину — не кожному з нас вдасться з нею впоратися. Велика ймовірність сварок і конфліктів, які можуть серйозно вплинути на будь-які — навіть найважливіші для людини — стосунки, тому бажано уникати прямих сутичок із рідними, друзями та колегами. Ще краще — взагалі відмовитися від спілкування, а якщо воно неминуче — необхідно зважувати кожне слово.

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