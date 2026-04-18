Місячний гороскоп на 20–26 квітня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — від 20 до 26 квітня.

Понеділок, 20 квітня

Нинішній місячний день — час протистояння добра і зла, що стосується кожного з нас без винятку. Як правило, жодне з цих начал ще не є достатньо сильним, щоб серйозно вплинути на життєві події. Але й ігнорувати їх не варто: будь-який вчинок, скоєний у цей час, піде на умовні «терези», які в підсумку «переважать» або у бік світла, або у бік пітьми — за цей вибір у будь-якому разі доведеться відповідати. Зняти напруженість допоможе робота — особливо рутинна й монотонна, яку можна виконати як в офісі, так і вдома.

Вівторок, 21 квітня

Революційний час, коли відбуваються кардинальні — як професійні, так і особисті — життєві зміни. Успіх будь-якого заходу залежатиме від ретельного аналізу ситуації, що склалася, і, що особливо важливо, об’єктивної оцінки його можливих наслідків. Оскільки будь-які наміри цього дня дуже швидко набудуть реальної — відчутної — форми, важливо, щоб вони були добрими й благородними.

Середа, 22 квітня

День, коли досягти успіху — до того ж в усіх сферах життя і діяльності — зможуть тільки ті, хто не буде нікуди поспішати. Небажано починати роботу над новими проєктами — їх не вдасться довести до переможного кінця, тож краще не витрачати час. Також не можна допускати негативу стосовно оточення, до того ж, стосується це не лише справ і слів, а й думок.

Четвер, 23 квітня

День потужної енергетики, коли успішними стають будь-які — навіть дуже складні — справи в усіх сферах роботи й життя. Розпочаті сьогодні, вони не завдадуть особливого клопоту, тому важливо скористатися вдалим шансом і почати діяти. Необхідно також стримувати свої емоції, які можуть негативно вплинути як на робочий процес, так і на стосунки з людьми.

П’ятниця, 24 квітня

День, символом якого є Птах Фенікс: у цей час докладені нами зусилля можуть перейти в якість, що автоматично переведе нас на новий, вищий щабель. Астрологів підтримують науковці, які вважають, що в таку місячну добу зміни, які відбуваються з людиною, торкаються не тільки фізичного й морального боку життя, але й на клітинному рівні, роблячи її іншою — розумнішою, добрішою, щасливішою. Можна завершувати роботу над проєктами, розпочатими раніше та відкладеними на потім, — прийшла пора дати їм другий шанс.

Субота, 25 квітня

Нинішній день практично просякнутий негативною енергетикою, що робить його одним із найскладніших в усьому місячному циклі. Особливо вразливими та беззахисними перед космічними енергіями виявляться недовірливі та вразливі люди, чутливі до тонких вібрацій навколишнього світу. Найкращий захист для всіх — залишатися вдома, що у вихідний день особливої проблеми не становитиме.

Неділя, 26 квітня

Незважаючи на вихідний, можна братися за будь-яку — серйозну і важливу — справу: відкривати новий бізнес, починати ремонт, закладати фундамент будівлі. Також дуже важливо приділити час своїм близьким, особливо дітям і літнім родичам, а також друзям, яких ми з якоїсь причини давно не бачили.

